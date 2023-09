VIDEO Sjedište Crnomorske flote navodno je gotovo uništeno: Golema eksplozija u Sevastopolju

Snažna eksplozija odjeknula je u petak u Sevastopolju na poluotoku Krimu.

Sjedište Crnomorske flote gotovo je uništeno.

Lokalni guverner Mihail Razvožajev naglasio je da je moguć još jedan napad.



13:00 Lokalni guverner Mihail Razvožajev građanima Sevastopolja zabranio da na društvene mreže objavljuju snimke napada na lučki grad. No, na društvenijim medijima procurilo je nekoliko videa. Na njima se jasno vidi da je sjedište Crnomorske flote gotovo uništeno.

12:56 "Sve hitne službe stigle su na mjesto događaja. Još nemam podatke o žrtvama. Molimo ostanite mirni", poručio je Razvožajev. Naglasio je da je moguć još jedan napad. "Molim vas, ne putujte u centar grada. Ne napuštajte zgrade", napisao je na Telegramu.

12:50 Lokalni guverner Mihail Razvožajev je izjavio da su neke krhotine pale u blizini kazališta u Sevastopolju i pozvao javnost da sva takva otkrića prijave vlastima.

Reported as the Black Sea Headquarters in Sevastopol pic.twitter.com/IZlITyJ5GF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2023

12:40 Snažna eksplozija odjeknula je u petak u Sevastopolju na poluotoku Krimu, kojeg su Rusi anektirali 2014. godine. U gradu je ujedno i sjedište ruske Crnomorske flote.

The first footage from the site of the Ukrainian Armed Forces’ missile strike on #Sevastopol 🤩🤩🤩#RuZZianFleetGoFuckYourself pic.twitter.com/kyjNhQh8Sj — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) September 22, 2023

Rusi tvrde kako je pogođen stožer njihove crnomorske flote, a vijest je prenio RT.

Najmanje jedan ukrajinski projektil pogodio je sjedište ruske crnomorske mornarice izazvavši požar.

As Ukrainian missiles strike Sevastopol city center, a woman (in Ukrainian) says, "It's begun. Explosions". pic.twitter.com/X1xwPqPaA4 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 22, 2023



Za sada nema izvješća o žrtvama.