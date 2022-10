Izmjene Zakona o radu (ZOR) koje donose niz novina, ali je izrečeno i niz kritika na njihov račun, glavna su tema današnje saborske rasprave. Sjednica je počela zahtjevima za stanku nakon koje je ministar mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić zastupnicima predstavio izmjene ZOR-a.

Suzbijanje dugogodišnjih ugovora na određeno, reguliranja rada na izdvojenom radnom mjestu, do novog oblika rada putem digitalnih platformi...novi i dugo čekani Zakon radu (ZOR) donosi puno novina.



Međutim, zaradio je od samog početka i brojne kritike, a na početku današnje sjednice u Saboru SDP-ov Peđa Grbin zatražio je stanku kako bi upozorio je da novi ZOR nije dobar te da je loše što se problem neradne nedjelje ''rješava'' samo Zakonom o trgovini, a kao želi se riješiti pitanje slobodnih dana i prekovremenog rada.



''Nametnuti i zakonodavni okvir, ako ovaj Zakon prođe, poslužit će da se radnike još malo cijedi'', poručila je Katarina Peović iz Radničke fronte upozorivši da se, između ostalog, uvodi koncept izvanrednih okolnosti pod kojima poslodavac može isplatiti 30 posto manju plaću. mnogo izvanredno.



Također se omogućava posebne dogovore jednog dijela sindikata s poslodavcima, a radnici će zbog dodatnog rada raditi bez ijednog slobodnog dana, upozorila je Peović.



''Ona bi htjela Zakon o neradu, a ne Zakon o radu'', poručio je HDZ-ov Marko Pavić, bivši ministar rada, no predsjednik Sabora Gordan Jandroković udijelio mu je opomenu jer se javio za povredu Poslovnika koji to nije.

''Ja čekam Zakon o neradu, od vas, jer ste neradnici'', poručio je HSS-ov Krešo Beljak Paviću na što je Jandroković apelirao na zastupnike da rasprava bude konstruktivna.

Stanku je zatražila i HDZ-ova Majda Burić, bivša državna tajnica u Ministarstvu rada, istaknuvši da mijenjaju odredbu koju je donijela SDP-ova Vlada, a to je ''štancanje ugovora na određeno vrijeme''.

Uoči rasprave u Saboru Inicijativa ''Za radnički Zakon o radu'' (ZOR) dijelila je letke zastupnicima pozivajući ih da ne podrže prijedlog izmjena tog zakona i najavili prosvjed protiv novog ZOR-a idući dan na Markovu trgu upozorivši da je riječ o ''antiradničkom zakonu''.

''Vlada gura donošenje novog ZOR-a pod izlikom obveze usklađivanja radnog zakonodavstva s europskim direktivama, iako se svrha tih direktiva ovim prijedlogom ne implementira - već upravo suprotno'', upozorila je Inicijativa.

''U petak će vladajuća većina pokušati nametnuti glasanje izmjena ZOR-a u prvom čitanju. Ne dozvolimo im da to prođe u tišini! Tražimo bitne izmjene do drugog čitanja ili povlačenje ZOR-a iz procedure'', poručili su iz Inicijative.

Kao posebno problematične zakonske odredbe istaknuli su način na koji je Zakon uredio rad od kuće, rad digitalnih platformi te problem dugogodišnjeg rada na određeno vrijeme.



Novi ZOR donosi niz izmjena

Vladajući tvrde da bi izmjene ZOR-a trebale spriječiti sklapanje neopravdanih ugovora o radu na određeno vrijeme.



''Za svaki takav ugovor mora postojati objektivan razlog, a s istim radnikom dopušteno je sklopiti tri takva ugovora u tri godine'', kazao je ministar mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić predstavljajući ZOR u Saboru.

Uvodi se novi način obavljanja stalnih sezonskih poslova, koji uključuju i rad na neodređeno te mogućnost zakonitog rada izvan sezone.

Potpunije se uređuje rad na izdvojenom mjestu, rad od kuće ili rad na daljinu.

Rad na izdvojenom mjestu je rad od kuće ili na daljinu, kao stalan, privremen ili povremen. Od kuće se obavlja u domu radnika ili nekom drugom prostoru koji je određen dogovorom. Rad na daljinu uvijek se obavlja putem ICT-ja, a radnik određuje mjesto rada, koje je promjenjivo.

Rad kod drugog poslodavca

Radnik će moći sklopiti ugovor o dodatnom radu za drugog poslodavca bez odobrenja matičnog poslodavca, samo ga mora o tome obavijestiti. Dopuštena satnica za takav rad je osam sati tjedno, iznimno do 16 sati.

Uvodi se pravo na neplaćeni dopust od pet dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu obitelji ili kućanstva te pravo na odsutnost s posla jedan dan zbog hitnih obiteljskih razloga, istaknuo je ministar.

Propisuje se obveza ugovaranja plaće u bruto iznosu i njezine isplate na transakcijski račun radnika. Poslodavac će morati isplatiti plaću najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec i taj se rok neće moći produljiti niti kolektivnim ugovorom. Odredba po kojoj šef neće smjeti zvati radnika nakon završetka radnog vremena nije ušla u izmjene Zakona o radu.

Novi oblik rada - putem digitalnih platformi

Utvrđuje se novi oblik rada putem digitalnih platformi (Glovo, Bolt, Uber itd.), radi zaštite osoba koje ga obavljaju, ali i promicanja tog oblika rada, koji na tržištu već postoji.



Izostavlja se pravo na otkazni rok i otpremninu radnicima koji ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu radi poticanja poslodavaca na zadržavanje u radnom odnosu starijih radnika.

Također, uvodi se mogućnost da članovi sindikata potpisnika kolektivnog ugovora njime urede za sebe povoljnija materijalna prava.

Izmijenjeni Zakon stupit će na snagu 2023., osim u dijelu koji se tiče regulacije platformskog rada koji stupa na snagu 2024.

Sabor će raspraviti i Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji, između ostalog, uređuje način prelaska radnika koji rade na crno u zakonite okvire.

Brojne kritike na račun novog ZOR-a

Predstavnici inicijative ''Za radnički Zakon o radu'' najavili su u petak prosvjed pred Vladom i Saborom zbog izmjena ZOR-a, za koje smatraju da su na štetu radnika, i apsurdnih propisa koje nameće Zakon o reprezentativnosti sindikata.

Prosvjed će se održati sutra na Markovu trgu u 17 sati, a pozvani su svi sindikati i političke stranke koji podržavaju izmjene ZOR-a kojima bi se jačala radnička prava. Također će tražiti izmjene Zakona o reprezentativnosti sindikata.

Predložene izmjene ZOR-a i dalje ne reguliraju rad digitalnih platformi i prava njihovih radnika, među kojima je sve više stranih državljana, upozorili su predstavnici inicijative.

''Ako zaustavite bilo koga tko na biciklu prevozi hranu vidjet ćete da ta osoba ne zna ni koja su mu prava niti za koga vozi hranu. Čeka crkavicu na kraju mjeseca i nikad se od te crkavice neće maknuti'', rekao je predsjednik Novog sindikata Mario Iveković.

Devedeset posto novih ugovora na radu su ugovori na određeno vrijeme, upozorio je Denis Geto iz TEHNOS-a - Strukovnog sindikata radnika HEP-a. Izmijenjeni ZOR nazvao je ''podlim zakonom'' koji uvodi zapošljavanje preko agencija i digitalnih platformi kao važnih oblika rada.

"Želimo ukazati saborskim zastupnicima da moraju zaštititi radnike. Pitam se gdje je nestao ugovor o radu na neodređeno vrijeme”, kaže Geto.

Zakon o reprezentativnosti opstruira sindikalni rad

Radnici koji imaju ugovor o radu u njemu neće naći podatke o osnovnoj bruto plaći, što predstavlja dodatni problem, poručila je predsjednica Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Marina Palčić.

''Tražit ćemo da osnovna bruto plaća bude obavezan podatak svakog ugovora radu, a ne da se ugovor poziva na druge akte poslodavca. Radnik mora znati koliko je njegova plaća i radno vrijeme. Nećemo dozvoliti da se trguje s pravima radnika'', rekla je Palčić.

Iveković upozorava da Zakon o reprezentativnosti sindikata opstruira sindikalni rad. Prije je pravo na pregovaranje imao svaki sindikat koji je sposoban izboriti se za interese svojih članova, a sada reprezentativnost ovisi samo o broju članova, kazao je.

Novi sindikat do sada je organizirao oko 40 štrajkova, a ima između 4000 i 5000 članova. S druge strane, pojedini sindikati imaju desetke tisuća članova, no nijednom nisu organizirali štrajk.

Pri tome će najavljene izmjene ZOR-a uvesti posebna prava samo za članove sindikata koji zadovoljavaju propise Zakona o reprezentativnosti, čime se ''kroz velika vrata uvodi korupcija na sindikalnu scenu'', tvrdi Iveković.

Nezadovoljni poslodavci, sindikati najavljuju daljnju borbu

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) ne podržava predložene izmjene ZOR-a prvenstveno jer nisu dobili moderan zakon, a principijelno zbog "diskriminatornih odredbi kojima se privilegira članove reprezentativnih sindikata".

U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) zadovoljni su što je adresirano pitanje ugovora na određeno vrijeme i pojašnjeno da sindikati pregovaraju u ime svojih članova, pa kažu da je to "prva izmjena ZOR-a koja nije nedvojbeni sustavni udar na prava radnika".

Poslodavci smatraju da zbog rigidnih odredbi hitno treba krenuti u donošenje novog ZOR-a koji će odražavati stvarne potrebe i omogućiti lakše sklapanje i prestanak ugovora o radu, rad na određeno, jasnije definirati rad na izdvojenom mjestu i pojednostaviti sadržaj ugovora o radu.

"Naši zaposlenici iseljavaju se u države s fleksibilnim radnim zakonodavstvom, što dokazuje da rigidan zakon ne štiti radnike nego im ograničava prostor za napredovanje i usavršavanje", rekli su u udruzi poslodavaca.

Mogućnost da poslodavac i sindikat kolektivnim ugovorom ugovore veći opseg prava za članove sindikata poslodavci smatraju diskriminatornom jer u privilegirani položaj stavlja članove reprezentativnih sindikata i potiče radnike na učlanjivanje u njih.

Poručuju da neće dijeliti radnike po članstvu u sindikatu već će svima isplaćivati jednake božićnice i ostala materijalna prava te time "ispraviti nepravdu koja se pokušava nametnuti zakonskim prijedlogom".

Stručnjak za radno pravo Krešimir Rožman smatra da je mogućnost ugovaranja posebnih prava razumljiva s aspekta pravde jer članovi sindikata plaćaju članarinu, ali je pravno problematična jer otvara pitanje slobode udruživanja i daje prava samo članovima reprezentativnog sindikata koji je sklopio kolektivni ugovor.

Izmjenama se nastoji spriječiti problem iznimno visokog udjela ugovora o radu na određeno vrijeme koji traju do tri mjeseca pa će se takvi ugovori moći sklapati samo do tri godine i to najviše tri ugovora.

Poslodavci tvrde da nema potrebe za daljnjim ograničenjima jer je već ispunjen cilj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koji predviđa smanjenje privremenih ugovora o radu na 17 posto do 2026.

Navode pritom da je lani bilo 13,5 posto privremenih ugovora, što je manje od prosjeka u EU-a i pokazuje višegodišnji trend smanjenja broja takvih ugovora, koji su još 2016. činili 22,2 posto.

Problem su, kažu poslodavci, zlouporabe kratkotrajnih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, ali ne prvi već eventualno uzastopni ugovori.

"Zato nije smisleno ograničavati prve ugovore o radu na određeno vrijeme i time kažnjavati poslodavce i radnike koji imaju potrebu za takvim oblikom rada", poručili su.

Izvršna tajnica za radno i socijalno pravo SSSH-a Sunčica Brnardić uvjerena je da će nakon izmjena ZOR-a doći do smanjivanja udjela ugovora o radu na određeno vrijeme.

Ključno je, kaže, eliminirati praksu stalnog produživanja, u pravilu vrlo kratkih ugovora, ali i zapošljavanja radnika na određeno kako bi ga se "isprobalo". Rožman podsjeća da su dosadašnje promjene išle u smjeru fleksibilizacije rada na određeno pa je dobro da se to sad ograničava. Problematično je, dodaje, što će se uzastopnim ugovorima smatrati i kad se oni odnose na povezana društva, što se ne priznaje za jedinstveni staž i otpremninu.

Rad na izdvojenom mjestu i putem digitalnih platformi nisu dovoljno uređeni

Novost je uređivanje novog oblika rada putem digitalnih radnih platformi, poput Glova, Bolta i Ubera, kako bi se zaštitili takvi radnici, ali i promicao novi oblik rada koji prati brzi razvoj digitalne tehnologije.

Karakterizira ga stvaranje trostranih odnosa između digitalne radne platforme, fizičke osobe koja radi putem platforme za klijenta i posebne tvrtke partnera na tržištu ili posrednika koji se u Hrvatskoj najčešće naziva agregator.

Danas diljem EU-a više od 28 milijuna ljudi, većinom mlađih, radi putem digitalnih radnih platformi, a dostavljači na biciklima često su viđeni prizori i u Hrvatskoj. U sindikatu nisu zadovoljni prijedlogom jer drže da neće dovesti do značajnih promjena za radnike. Smatraju da bi za to digitalne platforme trebale biti poslodavci radnicima, što je izmjenama ZOR-a praktički onemogućeno jer će se većina radnika i dalje zapošljavati putem agregatora.

Uz to, omogućeno je Poreznoj upravi da na temelju ostvarenog dohotka utvrđuje da se radi o nesamostalnom radu, što bi moglo stvoriti poreznu presiju na radnike u statusu samozaposlenih osoba.

Poslodavcima su izmjene kojima se uređuje platformski rad pozitivne jer će rad biti transparentniji, a zaposlenici zaštićeniji, dok će svi sudionici imati jasan regulatorni okvir.

Ostaje otvoreno pitanje provedbe tih odredbi, što se definira pravilnicima, kažu poslodavci dodajući da će kroz dijalog nastojati postići sigurnije i bolje radno okruženje.

Rožman ocjenjuje da su rješenja za platformske radnike hvale vrijedan potez, ali ostaje problem nesklada ugovorenog radnog vremena i obavljenog posla. "Radnik može sklopiti ugovor o radu na jedan sat tjedno i obaviti, recimo, 125 dostava. Da radi s helikopterom to ne bi mogao imati", kaže. Rad kod kuće ili rad na daljinu, koji su postali česti tijekom pandemije koronavirusa, nastoji se jasnije odrediti kroz pojam rada na izdvojenom mjestu. Takav model se određuje kao rad koji se ne obavlja u prostoru poslodavca, već od kuće radnika ili na daljinu, pri čemu se definiraju takvi oblici rada.

Poslodavci upozoravaju da pravila zaštite na radu kod takvih oblika rada ne smiju biti otegotna jer zakon drži poslodavca odgovornim za štetu pretrpljenu na radu, iako ne može kontrolirati uvjete na takvom mjestu.

Trebalo bi isključiti odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi za vrijeme rada na izdvojenom mjestu, posebno ako radnik ima potpunu slobodu birati mjesto rada, bez obveze da poslodavcu javi od kuda radi.

Također bi trebalo osigurati neoporezivi status naknade troškova za rad na izdvojenom mjestu rada, a u sljedećim fazama pojasniti značenje pojedinih odredbi, primjerice, da poslodavac mora dati podatke o "neometanom pristupu poslovnom prostoru".

Sindikati kažu da je zakon na temelju okvirnog sporazuma socijalnih partnera radnicima već osigurao široki krug prava, a daljnje normiranje daje nadu da će se ta prava doista moći i ostvariti, što dosad nije bio slučaj.

Upozoravaju da se umjetnim razlikovanjem između rada od kuće i rada na daljinu dijelu radnika nastoji uskratiti dio prava koje su imali, barem na papiru. Drže i da pravo na troškove vezane uz obavljanje rada moraju imati svi radnici te da sav rad na izdvojenom mjestu rada mora biti dobrovoljan, a uvjeti ugovoreni dodatkom ugovora.

Rožmanu je sporno što kod rada na daljinu nedostaje bilo kakva obveza poslodavaca da plati troškove korištenja opreme.

Novi ZOR je kompromis

Poslodavci smatraju da izmjene ZOR-a ne predstavljaju uravnoteženi pristup interesima radnika i poslodavaca, jer se nakon odustajanja od sasvim novog zakona i dvije godine pregovora prestalo govoriti o odredbama poput smanjenja administrativnih zahtjeva.

Ugrađene EU direktive i obveze postavljene NPOO-om, kažu, povećavaju prava radnika i nameću im nove obveze, poput dijeljenja većeg broja informacija s radnicima, kao i pravo radnika da zahtijeva rad na izdvojenom mjestu rada zbog osobnih potreba

Sindikati pak kažu da je u trostranim pregovorima nemoguće ostvariti sve ciljeve, pa tako i predloženi tekst predstavlja kompromis. No, to se može poboljšati u saborskoj proceduri, a sindikati će nastojati nametnuti bitne teme u novim pregovorima odmah nakon usvajanja izmjena ZOR-a.