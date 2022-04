Nadležni saborski odbori saslušavat će kroz jutro kandidate za nove članove Vlade: Anju Šimpragu, Davora Filipovića i Marina Piletića, a sutra bi trebali biti i formalno potvrđeni u Saboru.

Kandidati za nove ministre bit će danas saslušani na nadležnim saborskim odborima nakon što ih je dan ranije javnosti predstavio premijer Andrej Plenković.



Anja Šimpraga trebala bi postati potpredsjednica za društvene djelatnosti i ljudska prava, Marin Piletić ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a Davor Filipović ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Šimpraga će biti saslušana na Odboru za Ustav, Poslovnik ipolitički sustav, Filipović na Odboru za okoliš i Odboru za gospodarstvo, a Piletić na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku.



Plenković objavio imena budućih novih članova Vlade, komentirao odlazak Aladrovića i Miloševića: "Ako oni to riješe u novom mandatu, vrata su im otvorena"



Plenković i novi trojac u Vladi stigli su vidno zadovoljni jutros u Sabor. Naime, premijer će predstaviti svakoga od njih, a potom će oni izložiti svoje programe nakon čega će im zastupnici i zastupnice postavljati pitanja.



Karolina Vidović Krišto Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vidović Krišto: ''Mene se onemogućuje u nadzoru rada Vlade''

Već na početku saslušanja odmah je bilo živo, naime, nezavisna Karolina Vidović Krišto upozorila je na zgusnut raspored jer se sjednice odbora redaju jedna za drugom u roku pola sata te je zaključila da je se time kao zastupnicu onemogućuje u njezinom radu i nadzoru Vlade.



''Ovo je vrijeđanje Sabora. Engleska kraljica kada dolazi u parlament, poštuje taj parlament. Mi smo u situaciji da smo ovdje dovedeni, a za pola sata bismo trebali ispitati kandidata za ministra gspodarstva. Kako ćemo to stići? Mene se onemogućuje u nadzoru Vlade'', kazala je Vidović Krišto.



Nije prošlo ni bez kritike buduće ministrice pa je poručila da SDSS-ova Anja Šimpraga ''ne poštuje agresiju na Republiku Hrvatsku''.



Objavljen dokument od kojega bi Andreja Plenkovića mogla zaboljeti glava

''Čast mi je što vam se mogu predstaviti ovdje'', istaknula je Šimpraga u svojem izlaganju nakon što je Plenković pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav kratko ponovio osnovne crte iz njezina životopisa te naglasila zaštitu i promociju ljudskih prava kazavši da je ''Hrvatska dosegnula visoke standarde''.



Da problemi postoje kada je riječ o toj važnoj temi, nije zanijekala, ali je kazala da se na tome treba raditi.



''Preuzimajući ovu važnu odgovornost, pogotovo u ovako teškim vremenima, nastavit ću raditi u duhu svojega prethodnika i svemu onome što je donosio svojim pristupom, a to je bio mir i nadam se da ću preuzeti tu štafetu dalje'', istaknula je Šimpraga, a potom su krenula pitanja zastupnika,



''Dijelimo s vama mnoge vrijednoste, no žao mi je što nećemo moći glasati za vas jer ne podržavamo ovu Vladu'', kazala je Sandra Benčić iz Možemo, koja je Šimpragu pitala o budućoj politici prema migrantima.



''Znamo da moramo poštivati smjernice Europskog suda za ljudska prava (ESLJP)'', kazala je Šimpraga, podsjetivši na slučaj male Madine Hussiny te poručila: ''Ova Vlada će pokušati zaštititi sve ljude koliko to bude moguće u danom trenutku i da ćete imati otvorena vrata da zajednički pristupimo tim temama''.



Budući ministri stigli u Sabor - 2 Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Grbin: ''Ovo nije rekonstrukcija, nego prisilna zamjena''

''Ovo nije rekonstrukcija, nego prisilna zamjena zbog kaznenih postupaka'', kazao je SDP-ov Peđa Grbin nazvavši Plenkovića ''premijerom u odlasku'' te je poručio da ''cijelu tu šaradu ne mogu podržati''.

Istaknuo je da će Šimpraga imati njegovu potporu kada je riječ o ''napadima poput onoga Vidović Krišto jutros, ali sudjelovanje u Vladi opterećenoj aferama ne može podržati''.



Šimpraga je rekla da se nada da će ''Grbin promijeniti mišljenje s obzirom na to da ona donosi novu energiju''.



Govoreći o izmjenama Kaznenog zakona, a vezano uz zabranu ZDS-a, o kojima ju je pitao Grbin, kazala je da će se o tome razgovarati. ''Parlamentarne stranke o tome razgovaraju već više mjeseci - potrebno je donijeti odluku hoće li vladajuća većina podržati te izmjene, zato je ovo pitanje nešto oko čega ćete vi i stranka kojoj pripadate morati napokon zauzeti stav'', poručio je Grbin.



Budući ministri stigli u Sabor - 2 Foto: Patrik Macek/PIXSELL



''Nadam se da ćete se založiti da Hrvati u Srbiji dobiju barem približno prava kao što ih imaju Srbi u Hrvatskoj'', poručio je Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista, koji je Šimpragi poručio da nije osudila plakate koji veličaju Veliku Srbiju, a prije nekoliko dana su osvanuli u Kninu.



''Smatrate li da se velik dio Srba pobunio protv Hrvatske 90-ih i je li Oluja bila legitimna oslobodilačka akcije?'' pitao je Pavliček Šimpragu.



Ona je kazala da je nedavno razgovarala s Tomislavom Žigmanovim, predstavnikom Hrvata u Srbiji, a što se tiče plakata u Kninu, nazvala ih je ''plakatićima'': ''Policija će pregledati kamere, osuđujem osvaki takav sramotan čin i nadam se da će počinitelj biti sankcioniran''.



''Oluja za Srbe i Hrvate ne može predstavljati isto'', kazala je buduća ministrica i zaključila: ''Volim svoje i poštujem tuđe i to je napravednije''.



''Nepojmljivo mi je da to možete izjaviti, a sutra ćete sjediti u hrvatskoj Vladi - postoji jedna službena povijest, a to je da je Oluja bila legitimna oslobodilačka akcija'', poručio je Pavliček, dodavši da se boji kako takvim stavom Šimpraga neće napraviti dobro ni za svoju zajednicu, niti za Hrvatsku.



''Ja sam pripadnica srpske nacionalne manjine i toga se ne sramim, poštujem Hrvatsku iz koje ne mislim ići ... znam u kakvim odnosima živimo i želim sudjelovati u građenju bolje budućnosti'', poručila je Šimpraga.