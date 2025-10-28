Velika promjena kod banaka: "Nestaju sitna slova iz ugovora"

Saborsku raspravu o novom Zakonu o kreditnim institucijama, kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s EU direktivom, zastupnici u Hrvatskom saboru u utorak su iskoristili kako bi dodatno naglasili važnost zaštite potrošača prilikom poslovanja s bankama.

Predmet predloženog zakona su uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj, uvjeti pod kojima pravne osobe sa sjedištem izvan Hrvatske mogu pružati bankovne ili financijske usluge, supervizija poslovanja kreditnih institucija, te zaštita potrošača, kazala je državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić.

Uvodi se kategorizacija rizičnih i manje rizičnih podružnica iz treće zemlje

Kao jednu od najvažnijih promjena navela je uvođenje jedinstvenih pravila za podružnice koje je osnovala kreditna institucija iz treće zemlje radi pružanja bankovnih usluga u državi članici EU-a. Uvodi se kategorizacija rizičnih i manje rizičnih podružnica iz treće zemlje, kazala je.

Predlažu se i dorade koje se tiču zaštite potrošača, jasnije su propisane obveze kreditne institucije u vezi s pružanjem predugovornih informacija ugovaranja usluga, objave i redovitog ažuriranja parametara promjenjive stope i dostave godišnjih obavijesti.

Osim toga, kreditnim se institucijama uvodi obveza da izrade i Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) dostave interne metodologije utvrđivanja strukture naknada za sve usluge koje imaju u ponudi za potrošače.

Banke će biti dužne građanima dati jasne, razumljivije i usporedive informacije

Zakon donosi stvarnu zaštitu potrošača, banke će biti dužne građanima dati jasne, razumljivije i usporedive informacije prije nego potpišu ugovor, nestaju sitna slova iz ugovora i potrošač će morati znati što potpisuje, koliki je rizik i koliko i što plaća, istaknuo je HDZ-ov zastupnik Ante Babić.

I SDP-ov Boris Lalovac izdvojio je dio koji se odnosi na zaštitu potrošača, odnosno propisuje koje informacije potrošačima banke moraju pružati, na koji način se mora komunicirati i slično.

Jednom godišnje banka je dužna dostaviti potrošačima popis plaćenih naknada, morat će obavijestiti potrošača i o prodaji dugova agenciji za naplatu dugova, odnosno o promjeni vjerovnika, te o stanju ukupnog dugovanja na dan promjene, rekao je Lalovac.

Mostov zastupnik Božo Petrov (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) smatra da bi javno trebalo objaviti standardiziranu i usporedivu tablicu svih naknada svih banaka u Hrvatskoj kako bi građani mogli birati banku na temelju činjenica, a ne reklama. Traži i objavu mjesečnog semafora prigovora građana za svaku banku, kao i javnu objavu postupanja Hrvatske narodne banke na nepravilnosti.

Damir Barbir (Centar) i Dalibor Paus (IDS) naglasili su pak potrebu većeg plasmana banaka prema mikro i malim poduzetnicima, odnosno proizvodnim gospodarskim djelatnostima.

"Banke u Hrvatskoj ostvaruju ogromne profite, no oni ne proizlaze iz ulaganja u razvoj, inovacije ili proizvodnju, nego prije svega iz mehanizama monetarne politike, iz kamata za sredstvima kod središnje banke, iz kredita građanima i bankarskih naknada”, kazao je IDS-ov Paus.