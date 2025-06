Stižu nova pravila za sve stanare zgrada! Tri nova pravilnika resornog ministarstva spremna su, a njima žele uvesti reda i kvalitetniji život sustanara. Evidencija svih upravitelja i zajednica suvlasnika, opći kućni red, posebna pravila, čak i kazne - novosti je pregršt.

Pravilnici će biti objavljeni sutra u Narodnim novinama. Dok čekaju detalje, dio predstavnika strahuje da će u svojim zgradama morati biti policajci, dio podržava promjene, a svi su složni u jednome - treba uvesti reda.

Radi se o trima pravilnicima, a to su Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra upravitelja zgrada, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra zajednice suvlasnika te Pravilnik o kućnom redu u zgradama.

U njima će se moći vidjeti osnovni podaci o upraviteljima zgradama i ugovori sa zajednicom suvlasnika, podaci o vlasnicima stanova i obveznicima pričuve, međuvlasnički ugovori, sve odluke suvlasnika itd.

Ivana Kopčić i Andrea Markešić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić razgovarala je s Andreom Markešić, predsjednicom Upravnog odbora Udruge upravitelja.

"Pravilnici su instrument pomoću kojeg bi ono što je stupilo na snagu zakonom 1. siječnja počelo funkcionirati. Smatram da je Zakon dobrodošao. Pravilnicima će biti izričito propisane Opće odredbe kućnog reda."

Ivana Kopčić i Andrea Markešić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Pisanje kazni susjedima - izgleda li to kao realan scenarij? Evo što kaže Markešić.

"To je super zamišljeno, vjerojatno će to biti neka brana suvlasnicima, onima koji ne žele poštivati kućni red, na način da će se možda bojati da će tu kaznu dobiti. No do te kazne treba doći, malo je teža procedura.

Propisano je da se mora prvo izreći opomena, djelo se mora dokumentirati. Susjed mora dokumentirati da je susjed prekršio kućni red, zatim suvlasnici moraju donijeti odluku natpolovičnom većinom da žele da upravitelj uputi opomenu.

Upravitelj nakon toga upućuje opomenu i opomenu će zapravo unijeti u Registar da bude javna. Nakon toga trebale bi ići dvije opomene uz istu proceduru i nakon te treće opomene ide kazna."

Ivana Kopčić i Andrea Markešić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Evo što kaže o valu ostavki predstavnika suvlasnika.

"To je bio jedan ogroman val kada je Zakon tek stupio na snagu. Bilo je dosta nepoznanica. Sada se val smanjuje. Nema straha za predstavnike suvlasnika koji posao obavljaju pošteno. Jer za bilo kakvu kaznu predstavniku suvlasnika mora postojati natpolovična odluka suvlasnika", kazala je.