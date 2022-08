Inflacija u Hrvatskoj opet je srušila rekord. Na koljenima su i socijalne samoposluge koje pomažu preživjeti onima s najnižim primanjima.

Inflacija u Hrvatskoj ponovno je srušila rekord. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju su u odnosu na prošlu godinu skočile za 12,3 posto.

Sto kuna više ne vrijedi 100 kuna, nego 87 kuna i 70 lipa. Razliku je u godinu dana pojela inflacija. Dojam među potrošačima je da je inflacija još veća.

"Zgrožen sam tim što se događa", rekao je za Dnevnik Nove TV Ivica iz Osijeka.

Još je teže umirovljenicima.

"To je preživljavanje, pazi se šta se kupuje, ono što je neophodno to se kupi, što nije nema luksuza", rekao je umirovljenik Slobodan.

"Tu uvijek govorim da se napravi nekakav plan i popis za kupnju, što ćemo kupovati, a u krajnjoj liniji što ćemo pripremati barem na tjednoj bazi s obzirom da zaista točno određivanje normativa i hrane koju ćemo pripremati donosi uštedu", rekla je za Dnevnik Nove TV Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju potrošača.

Pomaže i planiranje kućnog mjesečnog budžeta, no kad se sve zbroji i oduzme, novca manjka, istaknula je u svom izvještaju o životu s inflacijom reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

Na koljenima i socijalne samoposluge

Bešić Đukarić o inflaciji je razgovarala s predsjednikom Udruge Dar dobrote Robertom Kresićem, voditeljem socijalne samoposluge u Našicama.

Kresić je potvrdio kako im stižu puno veći računi.

"Krenulo je izazovno s koronom, a posebice početkom ove godine i krize uzrokovane ratom u Ukrajini. To je donijelo i energetsku krizu. Primjećujemo značajan rast računa. Pretprošle godine je to bilo 300 kuna za plin, a ove godine oko 1600. To su zaista izazovi koji su pred nama", pojasnio je Robert Kresić.

Dodao je kako poteškoća imaju i s prikupljanjem donacija.

"Iznimno je teško odgovoriti na te izazove. Razumljivo je da se i građani koji nisu u nekoj potrebi, teže odlučuju na nekakve donacije. Naravno da ne mogu dati ono što su prije davali. Lakše je bilo prije donirati kada je ulje bilo 7,99 kuna, a ne kada je 19,99 kuna", rekao je Kresić.

Potvrdio je kako se i košarice, koje se nalaze u trgovačkim centrima, sada pune puno slabije.

"Dinamika je jako loša, već od dolaska korone. Prije smo ih praznili svaki drugi tjedan, a sada ih praznimo svaki drugi mjesec", pojasnio je situaciju Kresić.

Otkrio je i kako imaju znatan broj novih korisnika - 30 posto.

"To nas je iznimno pogodilo jer povećanje korisnika nije pratilo povećanje donacija. Puno je sudbina, teških sudbina na koje sve teže odgovaramo", rekao je.

No, poručio je kako nisu usamljeni u ovom problemu.

"Većina socijalnih samoposluga i humanitarnih organizacija bori se s ovim problemom. Mi stvarno uskačemo na svakakve načine. Ovoga petka organiziramo manifestaciju na kojoj ćemo prikupljati sredstva za rad samoposluge. To je kap vode u oceanu onog svega što nas čeka", zaključio je.

"Inflacija nema milosti ni prema humanitarnim udrugama ni prema socijalnim samoposlugama, ni prema siromašnima", izvijestila je Bešić Đukarić.

