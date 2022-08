Inflacija u Hrvatskoj ponovno je srušila rekord. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju su u odnosu na prošlu godinu skočile za 12,3 posto.

Rekordni rast inflacije nije iznenadio građane. Mnogi su posegnuli za odricanjima, drugi smatraju da je jedino rješenje rast plaća i mirovina.

Hitne mjere za novi val poskupljenja struje i plina traži udruga Glas poduzetnika s čijom je glavnom tajnicom Brankom Prišlić razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus.

Osvrnuvši se na mjere koje traže od Vlade, Prišlić je kazala kako su još u ljeto poslali priopćenje u kojem su istaknuli kako poduzetnici plaćaju čak tri puta veću cijenu struje nego kategorije kućanstva.

"Predlažemo da se cijena za poduzetnike smanji i približi kategoriji kućanstva. Jedan kozmetički salon je do prije 1. svibnja imao račun čak 3000 kuna, a nakon 1.5. je račun povećan na 9000 kuna. Za tu razliku od 6000 kuna bolje je da su nekoga zaposlili, nego da moraju plaćati veću cijenu struje", kazala je za Dnevnik Nove TV Branka Prišlić.

Komentirala je i nove ugovore koji dolaze na adrese poduzetnika.

"Stigao je novi prijedlog ugovora za distribuciju plina od Gradske plinare Zagreb i poduzetnici su jednostavno ostali šokirani. Do 15. rujna moraju dati zadužnice na 1000 ili 2000 eura, čega do sada nikada nije bilo. Cijena se formira prema formuli, odnosno prema burzi. Potrošnja će ići prema mjesečnoj potrošnji, a cijena prema burzi. To je jako teško za kalkuliranje u poslovanju. Jako će biti teško poduzetnicima napraviti financijski plan iz mjeseca u mjesec", pojasnila je Prišlić.

Prišlić traži sastanak s ministrom Davorom Filipovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Očekujemo da nam se jave ovih dana kako bi nas primili na sastanak. Da jesen dočekamo svi u punoj snazi sa adekvatnim mjerama koje će pomoći poduzetnicima", rekla je.

Osvrnuvši se na utjecaj rekordne inflacije na troškove poduzetnika, kazala je kako osim cijena energenata tu ima i drugih inputa te da se radi o lančanoj reakciji zbog porasta cijena sirovina.

"Nažalost, mnogi nam se članovi udruge javljaju i kažu da je ovo jednostavno neizdrživo. Ne znaju kako će preživjeti jesen, a kamoli zimu", dodala je.

Poručila je kako su spremni i na prosvjed. "Ukoliko se ne donesu adekvatne mjere koje će pomoći poduzetnicima, planiramo u devetom mjesecu na Trgu bana Jelačića. Pozivamo sve poduzetnike, sve građane da nas podrže i da nam se pridruže. Moramo krenuti s promjenama", zaključila je Prišlić.

