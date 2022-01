Nakon što su i službeni rezultati novog popisa stanovništva pokazali da je iz Hrvatske u posljednjih 10 godina odselilo gotovo 400.000 ljudi uslijedile su reakcije hrvatskih političara.

Nakon reakcija struke na demografsku katastrofu oglasili su se i političari. Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja na društvenim mrežama osvrnuo se na rezultate popisa stanovništva 2021. prema kojima u Hrvatskoj ima 3,8 milijuna stanovnika.

"Iz Hrvatske su protjerali pola milijuna ljudi, svojom korupcijom, klijentelizmom, činjenicom da svaki čovjek u ovoj zemlji nema jednake prilike, da su neki jednakiji od drugih.

Niti jednu ozbiljno reformsku mjeru nisu u proteklih 5 godina napravili, osim što su stavili svoje 'šape' na sve institucije.

Gdje god zagrebeš sve je trulo, od DORH-a do HNB-a. A Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa su zadnjim zakonom podrezali krila jer se Andrej našao na udaru istog.

Katastrofalni rezultati popisa koji pokazuju da nas je samo nešto više od 3,8 milijuna, ako nas i toliko ima, nisu samo dokaz ekonomske i demografske katrastrofe nego i ugroza opstojnosti države kao takve.

Osim što smo mi mostovci pokretačka snaga u borbi protiv korupcije, jedina smo opcija koja je predlagala konkretne mjere kroz Pokret ostanka za ostanak ljudi u Hrvatskoj, ali i demografske mjere za ublažavanje negativnih demografskih pokazatelja.

Sad je jasno da nam treba ne samo Pokret ostanka nego i Pokret povratka jer sa trenutnim potencijalima ne možemo obnoviti našu Domovinu.

Osim toga, ovi rezultati popisa pokazuju da mi imamo gotov jednak broj stanovnika i birača, ali i da nam broj birača u izbornim jedinicama značajno odstupa pa glas u Dalmaciji i ZG vrijedi puno manje nego u Slavoniji.

Deseta izborna jedinica sa preko 500 tisuća birača daje 14 zastupnika kao i obje slavonske koje imaju nešto više od 400 tisuća.

Ovaj popis nažalost pokazuje i katastrofalne rezultate Projekta Slavonija kojim se vladajući vole hvaliti. Naša Slavonija zaslužuje puno više.

I kao šlag na kraju jedan kuriozitet.

Smanjismo se. U mnogim područjima i aspektima. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 14, 2022

Ministarstvo uprave je referendumskim inicijativama rješenjem prije početka prikupljanja potpisa odredilo da u Hrvatskoj ima 3.684.467 birača, a prema novom popisu imamo ukupno 3.888.529 stanovnika. Po njima Hrvatskoj imamo dakle samo 200 tisuća maloljetnih, nije li to poražavajuće ili je ipak riječ o svjesnom sabotiraju referendumskih inicijativa?

Usprkos tome, odnijeli smo pobjedu kao što ćemo uskoro skinuti s vlasti ovu korumpiranu Plenkovićevu strukturu i preuzeti odgovornost za našu Domovinu!", napisao je Grmoja.

Puljak: "Imamo 400 tisuća razloga za smjenu vlasti"

Predsjednik Centra, gradonačelnik Splita Ivica Puljak poručio je kako se ovim podacima samo potvrđuje teza da je najbolja demografska mjera micanje HDZ-a s vlasti.

"Predstavljeni rezultati otpisa stanovništva potvrda su naše teze da je micanje HDZ-a s vlasti jedina učinkovita demografska mjera. Građani Hrvatske imaju točno 396.360 razloga za smjenu odgovornih, a to su oni koji su u tom razdoblju upravljali zemljom. Ove porazne brojke pokazat će se još gorima kada Državni zavod za statistiku obradi podatke o strukturi stanovništva, jer znamo da Hrvatsku u najvećoj mjeri napuštaju mladi, radno sposobni ljudi. Punih deset godina njih ispraćamo iz zemlje, umjesto da ispratimo s vlasti one zbog kojih odlaze", poručio je predsjednik Centra Ivica Puljak, komentirajući prve službene rezultate popisa stanovništva, predstavljene u petak u Zagrebu.

Poražavajuće brojke koje kažu da u Hrvatskoj danas živi tek 3,9 milijuna stanovnika, smatra nepobitnim matematičkim pokazateljem da ova država ne služi potrebama svojih građana i da budućnost u njoj, ako nastavi u istom smjeru, mogu graditi isključivo pripadnici elita za čije je potrebe sustav očito krojen. "Brojke na papiru možda mogu djelovati apstraktno, ali njihovu težinu najbolje ilustrira podatak da smo ostali bez više od dva grada veličine Splita ili bez 11 punih stadiona veličine Poljuda. Ako osam tisuća autobusa punih ljudi koji su otišli iz Hrvatske posložimo na cestu, napunili smo autoput od Zagreba do Karlovca i natrag", rekao je Puljak.

Jedino rješenje, kako je naglasio, vidi u korjenitim promjenama i provođenju velikih strateških reformi koje aktualna vlast očito ne namjerava ili nije sposobna provesti. "Iz ovog stanja Hrvatsku sigurno neće izvući oni koji su je u to stanje i doveli. Naši građani imaju pravo na poštenu vlast koja će im pružiti priliku da u ovoj zemlji dostojanstveno žive i rade, a vjerujem da će to prvom prilikom i pokazati. Naravno, pod uvjetom da do te prve iduće prilike ne odu i oni koji su u Hrvatskoj ostali", kazao je Puljak.

Razloge brutalno visokim brojkama iseljenih treba, kako zaključuje, tražiti u brojnim korupcijskim aferama kojima svakodnevno svjedočimo, lošim uvjetima rada za poduzetnike, katastrofalno lošem stanju u zdravstvu i pravosuđu i svim političkim potezima koji su Hrvatsku pozicionirali na samo dno Europske unije, a kojima nas je HDZ proteklih nekoliko godina redovito častio.

Poražavajući rezultati popisa stanovništva poraz su svih onih koji su ovu zemlju vodili prije svega, posljednjih 10 godina! No još više zabrinjava njihovo duboko nerazumijevanje problema kojeg pokušavaju riješiti mjerom Biraj Hrvatsku - kojom bi ljudima platili da se vrate.



1/4 — Ivana Kekin (@IvanaKekin) January 14, 2022

Reagirala je i zastupnica Karolina Vidović Krišto koja rezultate popisa stanovništva naziva jednim od "dramatičnijih događaja u novijoj hrvatskoj povijesti".

"Temeljni razlozi zbog kojega hrvatski građani napuštaju Hrvatsku nedvojbeno su korupcija i opća društvena nepravda. Odgovorni, pak, za društvenu nepravdu i korupciju su poznati, a oni su vladajuće političke strukture, pravosuđe i ključni mediji.

Hrvatski građani se svakodnevno suočavaju s nepravdom u svim segmentima života. Bahati moćnici više i ne skrivaju svoju gramzljivost i prijezir prema hrvatskim građanima. Svakodnevno se suočavamo s izrugivanjem zakona i demonstracije nedodirljivosti, i to od najviših predstavnika vlasti.



Dovoljno je podsjetiti na ključne afere ove Vlade kao što su BORG, Uljanik, Agrokor, Žalac, ali i afere koje demonstriraju zajedništvo ključnih stranaka SDP i HDZ, a to su vjetropark Krš-Pađene i privatizacija Croatia osiguranja.



Kada uz navedene afere dodamo izravno korumpiranje medija od strane Vlade putem takozvanih tematskih konferencija, onda imamo zaokruženu sliku glavnih krivaca za današnje hrvatske probleme.



Hrvatski građani sve navedeno vide i osjećaju na svojoj koži. Svatko normalan si postavlja, na primjer, pitanje kako je moguće da je brašno jeftinije u Njemačkoj nego u Hrvatskoj, a prihod Nijemca je tri do četiri puta veći nego u Hrvatskoj?



Ali u Njemačkoj ili Slovačkoj vlade tih država nisu iznad zakona i moraju se pridržavati zakona, te samim time rade po zakonu u interesu svojih država.

U Hrvatskoj svakodnevno svjedočimo da Vlada protuustavno upravlja DORH-om, Ustavnim sudom, to jest, kompletnim pravosudnim i represivnim aparatom.



Velike afere uopće nemaju pravosudno rasvjetljavanje, slučajevi Agrokor i Uljanik su najbolji primjeri.



Najviša tijela vlasti svojim djelovanjem ubijaju nadu hrvatskom čovjeku da je moguće ostvariti pravdu i daju mu jedini mogući izlaz – a on se zove iseljavanje!



Svi sudionici ove politike trebaju se zapitati o vlastitoj osobnoj odgovornosti za stanje u koje su Hrvatsku doveli.



Za stanje u Hrvatskoj odgovorne su čelne osobe u državi, a ne hrvatski građani. Žalosna je činjenica što naši ljudi tek kada se isele doživljavaju poštovanje i profesionalni napredak. Hrvatski zaposlenici su po svim istraživanjima najpoželjniji zaposlenici kod inozemnih poslodavaca. Isti ti ljudi u svojoj Domovini teško preživljavaju te su često profesionalno ponižavani i omalovažavani.

Hrvatska je prelijepa zemlja i ima sve pretpostavke da bude uspješna i bogata država.

Na putu uspjeha sprječava nas današnja upravljačka struktura.



Ključ za napredak u Hrvatskoj je uspostava vladavine prava u kojoj su svi građani jednaki pred zakonom.



Hrvatski narod, kao i svi drugi narodi, ima pravo na civiliziranu i funkcionalnu pravnu državu. Današnji vlastodršci su suspenzijom pravnih normi sebi omogućili besramno bogaćenje te ugrozili same temelje Hrvatske Države.



Domoljubna obveza svake istinske demokratske misleće osobe u Hrvatskoj jest borba za uspostavu funkcionalne vladavine prava, a to podrazumijeva što hitnije smjenjivanje današnjih vladajućih uzurpatora.

U Hrvatskoj u kojoj će se zakoni poštovati naši raseljeni građani će se vraćati, jer će Hrvatska biti bogata i pružat će im stabilan i prosperitetan život", napisala je Vidović Krišto.

Mladi odlaze zbog korupcije

O temi se oglasio i klub zastupnika Socijaldemokrata koji kažu: "I bez rezultata popisa jasno je da Hrvatska u kontinuitetu gubi stanovništvo zbog pada prirodnog prirasta, ali i velikog vala iseljavanja. Za razvoj gospodarstva najbitnija je struktura stanovništva, a mi pretpostavljamo da nam je povećan i tako velik udio starijih stanovnika, dok se udio djece od 0 do 14 godina smanjuje. Uzmemo li u obzir da je novi val ekonomske emigracije obuhvatio mlado i obrazovano stanovništvo, odnosno mlade obitelji, jasno je da sve skupa ima negativne posljedice za gospodarstvo.

Glavni kolodvor Zagreb, ilustracija (Foto: Marko Lukunic/Pixsell)

Klub Socijaldemokrata ukazuje na nepovoljne trendove koji se odnose na dobnu strukturu stanovništva iz koje proizlazi i radni kontingent Hrvatske.

Nažalost, sve ovo su naše pretpostavke jer je Državni zavod za statistiku predstavio šture i nepotpune podatke, bez pregleda dobne i spolne strukture. Nakon prvog digitalnog popisa, koji predstavlja krvnu sliku hrvatske u bazi podataka, prilagođenoj njihovoj automatskoj obradi, zainteresirana javnost još ne zna ni podatak koliko je radno aktivnih stanovnika, a koliko primjerice umirovljenika.

Naša je pretpostavka da kada bismo zaposlili sve nezaposlene, omjer umirovljenika i građana koji zarađuju i dalje bi ostao nepovoljan, uz što je važno napomenuti i da se ondje gdje imamo više staračkog stanovništva manje troši.

Unazad četiri popisa imali smo četiri zaposlenika na jednog umirovljenika, dok je danas taj odnos gotovo 1,3:1. Dakle, 1,3 zaposlenika rade da bi se isplaćivala mirovina za jednog umirovljenika. Riječ je o neodrživom stanju i trendu koji je gotovo nemoguće okrenuti čega je svjestan i sam resorni ministar.

Zar to nije alarm za stvarne mjere i reakcije iz Vlade?

Predmet interesa demografije je razvoj stanovništva, pa je potrebno s posebnom pažnjom sagledati stanja u Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji koje bilježe najveći pad između zadnja dva popisa. Socijaldemokrati smatraju da se na tim područjima, za građane i gospodarstvenike, trebaju uvesti porezna rasterećenja koja bi zadržala postojeće, naselila i vratila zainteresirano radno aktivno stanovništvo, i tako, društveno i gospodarski, revitalizirala već ratom i potresom devastirano područje.

Nadalje, smatramo kako je dodatno potrebno pristupiti izradi poticajnog nacionalnog strateškog dokumenta i zakonskog rješenja za područje cijele Republike Hrvatske, a na stručnim osnovama, koje zastupaju naši istaknuti demografi, koji bi se po uzoru na uspješne modele iz drugih europskih zemalja mogao primijeniti u narednih 15 godina koliko je optimalno potrebno da se trendovi okrenu.

Socijaldemokrati posebno ukazuju da je iznimno važno dobro planirati sva sredstva koja su nam na raspolaganju iz kohezijskih fondova Europske unije, kako bismo osigurali potreban održiv i ravnomjeran gospodarski razvoj za postizanje kvalitetnog socijalnog i društvenog okruženja, poticajnog za ostanak mladih obitelji i povratak onih koji su Hrvatsku napustili.

Mjere koje je ova Vlada promovirala kroz program Biram Hrvatsku neće polučiti ni skromno postavljene ciljeve za povratak 4.500 stanovnika u Hrvatsku, jer nisu nastale planski, kroz demografske analize i pokazatelje, već su nastale ishitreno kao nadogradnja na već postojeće mjere samozapošljavanja.

Mi iz Kluba Socijaldemokrata podsjećamo da su mladi većinom otišli iz zemlje zato što je karakteristika hrvatskog društva široko razgranata korupcija, politička podobnost i nepotizam iz kojih proizlazi nepovjerenje u institucije, duboko neuređeno i podijeljeno društvo i bez perspektivan prostor, dakle, nisu otišli samo zato što nemaju posla".

Rezultati Popisa stanovništva pokazuju da Hrvatska propada i nestaje

Potpredsjednik Domovinskog pokreta Mario Radić upozorio je u petak kako rezultati Popisa stanovništva, kućanstava i stanova pokazuju da Hrvatska propada i nestaje, pri čemu najveći pad bilježe "rubne" županije jer za ta područja ne postoji nikakva državna politika.

"Sve stvari koje nam se događaju, od svih afera - Janafa, Krš-Pađene, HNB-a, rezultiraju da Hrvatska propada i nestaje a mi samo gledamo tko je najmanje kriv", komentirao je Radić na konferenciji za novinare rezultate najnovijeg Popisa stanovništva, ističući kako je je poznato koje su dvije stranke (HDZ i SDP) ovih godina vladale Hrvatskom te bi stoga trebale i podnijeti račun.

Prvi rezultati Popisa stanovništva, kojeg je prošle godine proveo Državni zavod za statistiku, pokazuju da Hrvatska ima 3.888.529 milijuna stanovnika.

Radić je podsjetio da je po popisu stanovništva iz 2011. Hrvatska imala 4,281 milijun stanovnika, a sad je 3,88 milijuna, što predstavlja pad od oko pola milijuna stanovnika.

Autobus, ilustracija (Foto: Getty Images)

Gotovo identične brojke s popisom iz 1948.

Napomenuo je i da je RH po popisu stanovnika iz 1991. imala 4,78 milijuna stanovnika, što u odnosu na sadašnje brojke govori o padu od gotovo 900.000 stanovnika. Naveo je i da je popis stanovništva iz 1948. koji je, rekao je, pokazao gotovo identične brojke stanovnika kojih je tada bilo 3,75 milijuna.

Vezano uz pad broja stanovništva po županijama, Radić je ocijenio da Grad Zagreb nema pad jer se radi o tzv. unutarnjim migracijama. Pritom je da najveći pad imaju županije koje su "rubne", jer za ta područja ne postoji nikakva državna politika koja bi zadržala stanovništvo na tim područjima.

Vukovarac Stipo Mlinarić Ćipe upozorio je da je raseljena Slavonija rezultat HDZ-ova projekta Slavonija, Baranja i Srijem jer nema strategije i poboljšanja života u selima.

Od projekta Slavonija, Baranja i Srijem dobili smo raseljenu Slavoniju

"Nažalost, od projekta Slavonija, Baranja i Srijem dobili smo raseljenu Slavoniju i to je isključivo krivica Vlade u Zagrebu jer nije imala viziju što i kako napraviti", upozorio je Mlinarić Ćipe.

Istaknuo je i da je ljudi u tom okruženju, koje je nakon mirne reintegracije potpalo pod Erdutski sporazum koji umjesto pet godina vrijedi još danas, nakon 22 godine, napustilo Slavoniju gdje i dalje postoje odvojeni vrtići, škole i kafići, pa zbog toga ne vide mjesto ostanka za svoju obitelj.

Očekuje da će rezultati popisa po etničkoj strukturi u Vukovaru potvrditi da "ćirilićne ploče neće biti nikada u Gradu Vukovaru", jer će rezultati pokazati da Srba u Vukovaru nema 33 posto, ocijenivši da se manipuliralo prijašnjim popisima stanovništva.

Ističući da je Europska komisija odbila Vladin prijedlog za produljenje roka korištenja novca iz Fonda solidarnosti namijenjenog obnovi nakon potresa, član Predsjedništva DP-a Igor Peternel kazao je da je Hrvatska izgubila milijarde kuna, upozorivši kako je od odobrenih 5,1 milijardi kuna do sada iskorišteno tek oko 2,3 posto.

Nije se dogodilo ništa, obnovilo se nije ništa

"Na kraju se nije dogodilo ništa, obnovilo se nije ništa", poručio je i ustvrdio da smo time propustili ogromnu priliku jer je i bez potresa Grad Zagreb infrastrukturno devastiran, pa tako svaki tjedan u nekoj od gradskih četvrti dolazi do pucanja cijevi i poplava.

Peternel je upozorio i da europski novac nije iskorišten niti za obnovu posljedica razornog potresa na Banovini, jer obnova stoji. Dodao je kako su samo neke udruge uspjele na tom području obnoviti nekoliko kuća, ali država nije uspjela ništa.

Ustvrdio je da odbijanje produljenja roka za novac iz Fonda solidarnosti namijenjen obnovi od potresa pokazuje potpunu nesposobnost Vlade da se uhvati u koštac s tim problemom.