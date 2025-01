Trgovac Josip koji je radio u lokalnom dućanu u Prečkom, preminuo je, a od njega se opraštaju brojni susjedi.

"Danas,sinoć je preminuo moj prijatelj 🖤

...osjećam da moram napisati malu posvetu jer on zavređuje i puno više i zato radi sebe da se jednog dana mogu podsjetiti, ljudi brzo sve zaboravljaju i ovaj ubrzani životni ritam nas tjera da preživimo ?

Nije on bil neka poznata faca,nezna njega niko osim nas tu kaj idemo u kvartovski dućan,al za mene je bio prava guba, svaki dan smo se viđali jer su jednostavno "okolnosti" bile takve....svaki dan smo se sretali u lokalnom dućanu i po par puta... gdi odem kupit kruh, mljeko, popričali bi malo a i on bi znal sve kaj ima il' nema i kaj da uzmem i kupim, kaj je najbolje a i tak sve po redu do novina tam sa strane kad bi čital one naslove ...ne čitaj to Joe ( tak me zvali ) reko bi mi Josip, to je otrov,nemoj se s tim trovati!

Volio sam Josipa, dobar čovek, sve bi ti on pripremili i na blagajni je bil jako fin i pristojan...izvolite, prosim lepo, "bongiormo senjore" bi mi znal reći,come stai,bene !!!

A znal je doslovno sve od mjize do kaj i kak da pripremim lazanje il' grah čušpajz,bilo kaj sam htel znati od sporta do politike ...sve bi on rekel onak po praf kaj da je imala pet fakulteta a slagal je kištre i kutije otvaral sa jogurtima i kremšnite kad bi došle,"na popustu su" zemi duple ...

Danas posle celog dana u gradu,dojdem videti jesu možda stigle kremšnite il' "mađarice" i vidim pred vratima brdo sveća ?!

Uđem i pitam blagajnicu,curu...kaj se desilo,ko je hmrl ?!

Josip ! Ko ?! Josip kaj je tu delal, pa vi ste s njim uvek pričali,znate ga dobro,veli ona meni ! Ja se skamenil,nemrem k sebi dojti, hodam po dućanu i tražim Josipa i pitam okolo druge ...je,sinoć je umro iznenada i mi smo svi u šoku ! E je*em ti život,pa nije fer,nije ovo fer game ljudi, ko tu sudi, koji su to suci ?!

Zbogom dragi Josipe,vidimo se na nekom drugom mjestu, tvoj prijatelj te pozdravlja", napisao je na Facebooku glazbenik Renato Metessi, koji kaže da su bili prijatelji.

"Žao mi je zbog gubitka divnog čovjeka."

"I meni je stavljao stvari u vrećicu, kad nešto nisam mogla dohvatit on bi mi dodao, uvijek raspoložen za šalu, radio je i volio taj posao. Malo takvih ima. Znao mi je reći - što imam od toga da se iskaljujem na druge i da dolazim na posao bezvoljan. Duša od čovjeka", napisali su susjedi na Facebooku.

Ispred trgovine u Dobronićevoj ulici su upaljeni brojni lampaši, a neki ostavljaju i cvijeće.

