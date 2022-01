Nakon što je Općinski sud u Kutini privremeno zaustavio uvođenje nove sistematizacije zviždačica Andrijana Cvrtila zasad ipak neće dobiti otkaz.

''Općinski sud u Kutini je donio Rješenje i o drugoj privremenoj mjeri koju sam zatražila i njome je zaustavio primjenu nove sistematizacije kojom je direktor Eko Moslavine htio ukinuti moje radno mjesto “Voditelj razvoja i zaštite okoliša!'', objavila je Andrijana Cvrtila, bivša direktorica Eko Moslavine koja je javno prokazala kutinskog gradonačelnika, a on je potom i uhićen s još tri osobe zbog sumnje na podmićivanje i trgovanje utjecajem.



Cvrtila je zahvalila je svima na podršci i na društvenim mrežama podijelila i prikaz svojega ugovora iz kolovoza 2014. godine kao dokaz da je na tom radnom mjestu radila od 7. kolovoza 2014. pa do imenovanja direktoricom 19. listopada 2017. godine uz objašnjenje: ''Ugovor je sa mnom sklopio prethodni direktor tako da sadašnji direktor govori neistine da sam to mjesto stavila ja osobno u Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta da bih se uhljebila''.