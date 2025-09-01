Organizira prosvjed protiv vojnog roka: "Na obuci se zaradi manje nego u restoranu"

"Naravno da će jedan dio ljudi otići na vojni rok zbog entuzijazma, ali problem je u tome što bi mogli više zaraditi da se zaposle u restoranu brze hrane nego u vojci, a restoranu ne moraju ostati na raspolaganju do 55. godine", za DNEVNIK.hr rekao je Hrvoje Marković, organizator prosvjeda "Stop vojnom roku" koji će biti održan iduće subote, 13. rujna.

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je da će plaća tijekom vojnog roka iznositi oko 1100 eura neto. Kada bi bila veća i kada bi uvjeti bili bolji, smatra Marković, ne bi bilo potrebe za obveznim vojnim rokom.

"Nedavno sam pročitao u medijima da Danska ima obavezni vojni rok. Međutim, on ondje de facto ne postoji jer vojska uspijeva privući dovoljno dobrovoljaca pa nema potrebe za prisilom", istaknuo je te upozorio i na primjer iz SAD-a.

"Kada su '70-ih u Americi raspravljali o ukidanju obaveznog vojnog roka, jedan važan argument bio je da će za vojsku biti bolje ako poboljša uvjete pa taj trošak rasporedi na porezne obveznike. Vi možete i prisiliti ljude na odlazak u vojsku pa će to zbog lošijih uvjeta biti manji trošak, ali tu razliku će prisilnim radom platiti ljudi na obuci", rekao nam je Marković.

Najavu prosvjeda prvo je objavljena na stranici Centra za ekonomsko obrazovanje, neprofitne udruge čiji je Marković izvršni direktor. Zbog toga smo ga pitali zašto se on, kao ekonomist koji radi u financijskom sektoru, odlučio aktivirati oko ove teme.

"Pitanje vojnog roka ne može biti samo vojne prirode. To je u biti i ekonomsko pitanje – hoćeš li teret rasporediti i staviti na porezne obveznike ili ćeš protiv nekih ljudi diskriminirati i natjerati ih na vojnu obuku", pojasnio je.

Alternativa vojnom roku

Umjesto obveznog vojnog roka, Marković predlaže povećanja broja ljudi koji su u ugovornoj pričuvi.

"Ja ne mislim da bi Hrvatska trebala imati samo profesionalnu vojsku. Ljudi koji su u ugovornoj pričuvi mogli bi proći dobrovoljnu vojnu obuku, a onda, na primjer, iduće dvije ili tri godine jednom mjesečno ići na ponavljanje gradiva ili dodatne vježbe. To bi im sve bilo plaćeno i to treba platiti pošteno, kao i svaku drugu državnu službu", rekao je.

"To ne znači da bi snaga vojske bila manja, nego govorim o tome kako dobiti istu pripravnost bez prisile. Možemo dobiti isti ishod koji će biti bolji za društvo jer s obveznim vojnim rokom postoje brojni troškovi koje je teško ili nemoguće izračunati. Na primjer, koliko košta pauziranje karijere budućeg specijalizanta u državi s dugim listama čekanja?", upitao je.

Prosvjed protiv uvođenja obveznog vojnog roka bit će održan u podne 13. rujna na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

"Razgovaramo s raznim ljudima i udrugama da bi došlo što više ljudi. Još nemamo popis govornika, ali cilj je dati glas mladima – srednjoškolcima i studentima – na koje će vojni rok najviše i utjecati", zaključio je.