Razbijena velika kriminalna mreža: Optuženo 25 ljudi, zaradili gotovo 1,8 milijuna eura

USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana i jednog slovenskog državljanina zbog zločinačkog udruženja, proizvodnje i prodavanje droge u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prodaje droge te poticanja na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Dvojici okrivljenika (1985. i 1984. godište) stavlja se na teret da su, od lipnja 2020. do lipnja 2021. godine u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH zbog prodaje droge u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike, kao i više drugih za sada nepoznatih osoba.

Tako su, prema optužnici, dogovorili nabavu, prijevoz i isporuku heroina, kokaina, hašiša i droge konoplje, tzv. skank, amfetamina i droge MDMA koju su prema njihovim uputama za sada nepoznate osobe dopremale u Hrvatsku zbog daljnje preprodaje.

Nakon dopremanja droga je skrivana i skladištena kod trojice okrivljenika, a potom su ju ostali okrivljenici preuzimali, sukladno svojim ulogama, te prema uputama pakirali i preuzimali novce od kupljene droge.

Pritom je jedan od njih drogu osobnim vozilima prevozio za unaprijed dogovorene novčane iznose u rasponu od 150 do 1400 eura da bi ju 16 drugih okrivljenika moglo prodavati na ilegalnom narkotržištu. Jedan je okrivljenik od njih preuzimao novac, kojim su se zatim plaćali dobavljači.

Na opisani je način nabavljeno i preprodano najmanje 7,55 kilograma kokaina, 26,4 kilograma heroina, 10,5 kilograma amfetamina, 409 kilograma droge konoplje, 83 kilograma tzv. skanka, 7 kilograma hašiša i 6500 komada tableta MDMA, čime su si okrivljenici pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.773.400 eura, koju su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama.

Osim toga se II. okr. stavlja na teret da je, od 25. siječnja 2021. do 24. veljače 2021. u Zaprešiću, s ciljem izazivanja požara, u više navrata zatražio od za sada nepoznate osobe da zbog sukoba s jednom osobom zapali vozilo koje koristi.

Nepoznata osoba na to je pristala te je 24. veljače 2021. oko 1 ujutro na parkirališnom prostoru ispred ulaza u jednu stambenu zgradu zapalila navedeno vozilo znajući da se požar može proširiti na druga parkirana vozila, što se i dogodilo jer je plamen zahvatio nekoliko drugih vozila, dok je daljnje širenje požara na druga parkirana vozila i stambeni objekt spriječeno hitnom intervencijom vatrogasaca.

Također se XI. okrivljenik tereti da je, točno neutvrđenog dana, najkasnije 21. prosinca 2021. u Rijeci, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi, jednoj osobi prodao najmanje osam paketića droge konoplje ukupne težine 6,48 kilograma. Ta je droga kod kupca pronađena 22. prosinca 2021. godine.