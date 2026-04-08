FOTO Na jugu zaplijenila veću količinu droge: Policija objavila što je sve pronađeno

Policija je kod dvojice osumnjičenih s dubrovačkog područja pronašla 1,7 kilograma amfetamina i manju količinu marihuane te ih je kazneno prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, izvijestila je dubrovačko-neretvanska policija u srijedu.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeni su 19-godišnjak i 33-godišnjak sa šireg dubrovačkog područja kod kojih je krajem prošlog tjedna pronađena crna vreća s tri pakiranja droge.

Droga pronađena u Dubrovniku Foto: PU dubrovačko-neretvanska

U dva pakiranja se nalazilo ukupno 1,58 kilograma amfetamina, dok je u trećem pakiranju pronađeno 110 grama marihuane.

Pretragom stana 33-godišnjaka policija je pronašla i više paketa s ukupno 179,4 grama amfetamina i 30,6 grama marihuane, dvije digitalne vage te 1590 eura za koje se sumnja da potječu od prodaje droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 33-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, dok je 19-godišnjak za isto kazneno djelo prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu za mladež u redovnoj proceduri.