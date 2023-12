Hoće li profesor iz tučnjave dobiti otkaz i što će biti s učenicima? "Svi imaju svoj dio odgovornosti u ovom slučaju"

Kako je ministar mogao reći da je profesor bio alkoholiziran ako taj podatak nije provjeren? Ne može se iznositi takva difamacija, pitao je i ustvrdio voditelj Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

"Ministar je dao izjavu i nema potrebe nju komentirati", kazao je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u ministarstvu obrazovanja pa još jednom odbio komentirati nepotvrđene informacije s kojima je ministar izašao u javnost.

Pitanje je i što će biti s učenicima uključenim u slučaj. Oni su tučnjavu snimali, provocirali... Koja je primjerena sankcija za njih?

"Svi smo vidjeli da nije bio samo profesor, bili su učenici. Svi imaju svoji dio odgovornosti u ovom slučaju", kaže Karin te dodaje kako škola radi na rasvjetljavanju slučaja i ima 15 dana da se izreknu pedagoške mjere - one mogu biti od ukora do isključenja iz škole, no nije želio govoriti koje bi bile primjerene u ovom slučaju dok se ne utvrde sve činjenice.

Karin je 15 godina bio ravnatelj i u tom je razdoblju, kaže, imao teških situacija.

"Uvijek napravite ono što vam propisuje zakon i protkokol i ono što je vaša ljudska dimenzija", rekao je i dodao: "Svi trebamo izvuči poruke da ovakve stvari nisu dopuštene i da se trebaju sankcionirati".

S roditeljima učenika nije razgovarao, ali je sa školom i smatra da će svi imati dio odgovornosti.

Komentirao je i navode da bi profesor mogao dobiti otkaz.

"Ne bih to prejudicirao. Treba sve utvrditi i vezano za profesora, i zašto je doveden u takvu situaciju. Ne možemo opravdavati takvo ponašanje", kaže Karin.

Komentirao je i ponašanje djece koja su tučnjavu snimala umjesto da pomognu.

"Promijenilo se okruženje i djeca, nekima je bitnije da snime nego da pomognu", kaže Karin i dodaje: "Dali smo mogućnost svakoj školi da može donijeti internu odluku da se zabrane mobiteli i mislim da će se ozbiljno razmisliti o tome".

Voditelji Dnevnika Nove TV još su jednom pitali treba li se ministar ispričati profesoru ako nije bio pijan.

"Ljudski se ispričati", ustvrdio je samo Karin.

Profesor za blagdane ipak kod kuće

Podsjetimo, uhićeni profesor iz zagrebačke strukovne škole izašao je na slobodu. Žalbeno vijeće zagrebačkog županijskog suda usvojio je žalbu i ukinulo odluku o jednomjesečnom istražnom zatvoru.



Uhićen je nakon tučnjave, do koje je došlo, nakon što ga je, prema tvrdnjama ostalih učenika, učenik vrijeđao i provocirao.

Odluka o određivanju zatvora, šokirala je njegove kolege koje su bile spremne na prosvjed u slučaju da Božić provede iza rešetaka.

