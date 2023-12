Predsjednica sindikata o tučnjavi u školi: "Snimka je šokantna, nastavnik nije trebao tako reagirati, ali je li se sustav spreman zapitati neke stvari?"

O ovom događaju reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je s predsjednicom Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, Nadom Lovrić.

Upitana kako je doživjela ovaj nasilni događaj u školi odgovara:

"Teško. Svim koji sudjeluju u obrazovnom procesu, i sama sam nastavnik već 27 godina, šokantno mi je sve što se vidi na toj snimci“.

Ističe kako joj je šokantna reakcija nastavnika, no dodaje da ju osobno možda najviše šokira reakcija učenika i njihova potreba za provokacijom nastavnika.

"Nastavnik je reagirao na način na koji nije smio, ali se ne bi smjelo zaboraviti da je to jednostavna provokacija učenika koji se pripremaju na to snimanje, vidi se da se učenik naginje, nadnosi nad nastavnika… Trebao je otići iz razreda, napustiti radno mjesto jer je evidentno da poslodavac nije osigurao sigurno mjesto za rad. Je li se itko tim učenicima usudio reći 'ne, to nije dobro?", kaže Lovrić.

"Priča je zanimljiva utoliko jer je nastavnik reagirao"

Potvrđuje kako se takve situacije u školama događaju vrlo često.

"Događa se svega, od provokacija nastavnika, dovoljno je pogledati YouTube kanal kada napišete 'napad na nastavnika', koliko takvih snimaka ima. Snimaju ih uglavnom učenici s nekom idejom da su valjda glavni, da su bitni, potpuno nesvjesni koliko je ružno to što rade. Nažalost, i mi u sindikatu imamo osvrte o teškim prijetnjama ubojstvima nastavnika, ali o tome se ne priča. Ova priča je zanimljiva utoliko što je nastavnik reagirao. Ali kada gledamo taj ljudski moment, lagano je reći 'ja to sebi ne bih dozvolio' ili 'meni se to ne može dogoditi'. Na radnom mjestu svakom se ovakva reakcija može dogoditi“, poručuje Lovrić i ističe – nasilja je sve više u razredima i stanje se definitivno pogoršava.

"Ta granica koju učenici lako prelaze, od granice nepristojnog ponašanja do verbalnih napada. Istraživanje koje smo radili u odnosu na roditelje, pokazalo se da 30 posto nastavnika, dakle svaki treći, je u zadnjih godinu dana preživio verbalno ili fizičko nasilje od strane roditelja. Ti isti roditelji valjda imaju ovu djecu pa ona vide ponašanje svojih roditelja. Nastavnici nemaju mehanizme zaštite i nemaju institucije iza sebe", apelira Lovrić.

Profesoru prijeti zatvor

Pita se je li sustav spreman priznati da se u odgoju djece neke stvari propustilo.

"Jesmo li mi toj djeci rekli da se to ne smije dogoditi, jesmo li rekli da dijetetu od 16, 17 godina da se ne smije provocirati nastavnika na radnom mjestu? Mi smo negdje propustili reći da djeca imaju prava, trebaju biti zaštićena, i to nitko nikada neće dovesti u pitanje, ali jesmo li mi spremni priznati da ta djeca imaju odgovornosti za svoje postupke?", poručuje Nada Lovrić.

Uz postupak u školi oko otkaza, profesoru prijeti i zatvorska kazna, posljednju riječ čini se imat će sud, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

