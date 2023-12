VIDEO Policija objavila dramatične snimke: Upali su na sveučilište i opkolili monstruma

Češka policija pojačala je mjere sigurnosti oko škola i drugih javnih zgrada u zemlji, a Karlovo sveučilište u Pragu otkazalo je sva predavanja i događaje u petak nakon što je student, 24-godišnji David Kozak, ubio 14 ljudi u četvrtak u zgradi sveučilišta.

Također, policija je objavila snimke s kamera policajaca na kojima se vidi kako upadaju u zgradu sveučilišta tijekom intervencije uslijed pucnjave.

Na snimci se vidi kako naoružani policajci ulaze u zgradu i kako građani bježe s mjesta događaja na Karlovu sveučilištu.

