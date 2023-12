Uhićen profesor koji se potukao s učenicima, dio djece ga brani: Fuchs tvrdi da je bio pijan

Šokantan video snimljen u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi koji je jučer procurio u javnost podigao je mnogo prašine. Jedan profesor sukobio se s učenicima, a na kraju je intervenirala i policija.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 61-godišnji profesor škole dvojici učenika za vrijeme održavanja nastave u školi nanio ozljede. Ozlijeđenim učenicima odmah po događaju pružena je liječnička pomoć te je utvrđeno da su obojica u događaju lakše ozlijeđena, no nije bilo potrebe za njihovom hospitalizacijom", poručuje zagrebačka policija te dodaje:

"Istog dana 61-godišnji profesor je uhićen, a po dovršenom kriminalističkom istraživanju utvrđeno da je na štetu maloljetnih učenika počinio kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede u pokušaju, kazneno djelo tjelesne ozljede i dva kaznena djela povrede djetetovih prava."

"Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je prepraćen pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, dok je protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog navedenih kaznenih djela", navodi policija.

U večerašnjem Dnevniku Nove TV svoju stranu priče će iznijeti i učenici koji su stali u obranu uhićenog profesora.

Podsjetimo, na spomenutoj snimci vidi se kako profesor nekakvim predmetom udara učenika po glavi. Prije toga učenik je došao do profesora, nešto mu rekao, a potom je došlo do naguravanja. Došli su do police, gdje je profesor uzeo nešto i više puta udario učenike po glavi.

Sukob se nastavio dok ih ostali učenici nisu razdvojili. Neki od njih sve su snimali, drugi su navijali i dobacivali.

Iz škole su jučer poručili kako su o svemu obavijestili nadležne institucije, uključujući i policiju.

Incident je komentirao i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuch koji je rekao kako je profesor bio u alkoholiziranom stanju.

"Dolazak u alkoholiziranom stanju u školski objekt, pogotovo nastavnicima ili djelatnicima škole, je nedopustiv", rekao je ministar.

"Alkoholiziranom nastavniku nije mjesto u školi, takav događaj je za svekoliku osudu. Škola je postupila sukladno proceduri i nije napravila nikakvu pogrešku. Danas su zatražili da Ministarstvo pošalje i krizni tim psihologa kako bi dodatno radili s učenicima i to smo mi, naravno, učinili. Ostale istražne radnje tko je tu koga prvi, a tko drugi udario, to ne možemo mi procjenjivati", rekao je.

Komentirajući otkaz profesoru, Fusch je rekao kako je to odgovarajuća mjera. "To je jedna teška povreda radne discpline i sigurno je da s obzirom na alkoholiziranost profesora koji je došao u takvo stanje u razred, pretpostavlja definitivno mogućnost davanja otkaza", zaključuje ministar.

"Najstrože osuđujemo svaki oblik nasilja i držimo da nasilje nema opravdanja, neovisno o okolnostima. Slijedom navedenog, pokrenut je postupak otkazivanja ugovora o radu spomenutog nastavnika", napisala je ravnateljica za 24sata.