U Münchenu je nastavljena Međunarodna sigurnosna konferencija, čija je glavna tema agresija na Ukrajinu. U programu konferencije sudjeluje i Daniel Markić, ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije.

Iako je u Münchenu fokus na sukobu u Ukrajini i svim sigurnosnim posljedicama koje on nosi, bila je to prilika da se Markića upita što SOA radi po pitanju hrvatskih državljana u Zambiji i rješavanja njihovog slučaja.

Zanimljivo, na pitanje reporterke i urednice vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivane Petrović, Markić otkriva da se politika u ovom slučaju baš ne oslanja previše na rad SOA-e.

Posvojiteljica djece iz Konga: "Zbog raka nisam mogla imati djecu. Strah i neizvjesnost bili su golemi"



"Ne, SOA nije izravno uključena, SOA je samo rubno uključena da može pružiti Ministarstvu vanjskih poslova ili pravosuđa ili MUP-u, ali konkretno nismo poduzeli nikakve posebne mjere", kazao je Markić.

Na pitanje o tome govori li da nije dobio nikakav politički nalog da to napravi, Markić odgovara: "Koliko znam tri su ministarstva uključena u to, to bi valjda trebalo biti dovoljno, ali ako treba, naravno da služba može biti angažirana".

Prvi put se oglasio dužnosnik iz DR Konga: "Osmero Hrvata nije moglo legalno posvojiti djecu"

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.