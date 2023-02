Situacija Hrvata u Zambiji sve je teža. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, posjeti u zatvoru su postroženi. Dok oni čekaju izlazak kako bi se branili sa slobode, naša diplomacija održala je niz sastanaka, no dosad, čini se, bez uspjeha.

Uhićeni Hrvati u Zambiji osigurali su polog od oko 1000 dolara, ali još uvijek se traže po dva pouzdana jamca kako bi se mogli braniti sa slobode. Za to je vrijeme u Zambiji hrvatski veleposlanik Ante Cicvarić održao sastanak sa šefom delegacije EU-a u Zambiji, a razgovarao je i sa zambijskim predsjednikom i ministrom vanjskih poslova.

Kako su Dnevniku Nove TV potvrdili u ministarstvu, prenijeli su im naše argumente.

No do zatvorenih Hrvata bit će sve teže doći. Zambijske vlasti postrožile su primjenu pravila za posjete hrvatskim državljanima za sve osim njihovih pravnika branitelja. Danas ih je pokušao posjetiti i hrvatski veleposlanik pri Afričkoj uniji Tomislav Bošnjak, no zatvorske vlasti omogućile su samo kraći susret, ne i potpuni, doznaje reporterka Dnevnik Nove TV Petra Buljan.

Paralelno s istragom u Zambiji, traje i ona u Hrvatskoj, no institucije su tajnovite - i DORH i MUP poručuju tek da su izvidi u tijeku.

Saborski odbor za obitelj i dalje traži reviziju dosadašnjih posvojenja iz Konga. Poruka čelnici stigla je s današnje sjednice Vlade.

"Politizacija ove teme očito služi za osobnu promociju pojedinaca i stjecanje vidljivosti određenih stranaka. Ovakva retorika dovela je do toga da ta djeca na ulici i u školi doživljavaju uvredljive komentare, naziva ih se kupljenima, otetima i proziva ih se da nemaju roditelje", rekao je Andrej Plenković.

"U ovom trenutku nemamo nijedan dokaz ili prijavu nadležnim institucijama da se takvo nešto događa, nijedan ravnatelj, nijedan učitelj, nijedan odgajatelj ništa slično nije prijavio", kaže predsjednica saborskog Odbora za obitelj Vesna Vučemilović.

I dodaje kako se premijer ponaša kao glasnogovornik stranke Možemo! i Sandre Benčić.

"Kad bih mogla, ne bih ga uzela za glasnogovornika, to je sve što ću reći. Ali ne može ni premijer žmiriti na ovakav govor mržnje", poručila je Sandra Benčić.

Novo ročište u ovom slučaju dogovoreno je za 1. ožujka.

