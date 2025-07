Vrebaju na plažama, kamere imaju na torbama, perajama, knjigama... Policija upozorava roditelje: "Ovo nikako nemojte raditi!"

Stariji Talijan koji je u Istri uhvaćen kako snima djecu na plaži kamerom na sunčanim naočalama, dobio je kaznenu prijavu i nalazi se u pritvoru.

Talijan se sumnjivo ponašao u turističkom objektu na području Istre, a kasnije je u prostorijama i vozilu koje je koristio pronađen i dodatni inkriminirajući materijal.

Pedofili na plaži; ilustracija - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Nakon incidenta, policija je upozorila roditelje da čuvaju djecu i prate gdje su i što rade na plaži.

Alica Rosić-Jakupović, voditeljica poslova prevencije u PU Istarska Foto: DNEVNIK.hr

Više o ovom slučaju je za Dnevnik Nove TV ispričala Alica Rosić-Jakupović, voditeljica poslova prevencije u Policijskoj upravi Istarskoj.

Rosić-Jakupović je navela da je osumnjičenog uočio zaštitar u jednom turističkom objektu, a naglasila je da policija redovno održava edukaciju za zaštitare koji su i obučeni uočiti ovakva ponašanja.

"Počinitelja za kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju očekuje kazna zatvora u trajanju od jedne do 10 godina zatvora, a za kvalificirane oblike ovog kazenog djela propisana je kazna od tri do 12 godina zatvora", rekla je.

Pedofili na plaži; ilustracija - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Naglasila je da napretkom tehnologije počinitelji samo dobivaju dodatne alate za počinjenje ovakvih djela: "Osim snimanja sunčanim naočalama, susreli smo se i s kamerama integriranim u kemijske olovke, termo torbe, peraje, knjige..."

Alica Rosić-Jakupović, voditeljica poslova prevencije u PU Istarska - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Osim dodatnih alata za izvršenje kaznenog djela, zbog interneta su dobili i platforme na kojima takve fotografije mogu i dijeliti.

Roditelji često i sami snimaju svoju djecu na plažama te objavljuju na društvenim mrežama ili dijele fotografije obitelji, prijateljima i šire.Rosić Jakupović upozorava da je to također rizično ponašanje: "To može biti opasno jer se i takve fotografije mogu dijeliti među počiniteljima ovakvih kaznenih djela kao sasvim nov predmet koji je nekome interesantan. To može predstavljati veliki rizik za dijete."

