Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP) u četvrtak je ocijenio da je Vladino priopćenje o e-mailovima potpredsjednice Vlade Martine Dalić čisti igrokaz koji nema veze s odgovornom vlašću te je istaknuo kako nalog za pretragu može izdati samo DORH.

"Riječ je o čistom igrokazu, maloj predstavi koja nema veze s onim što bi trebala raditi ozbiljna i odgovorna vlast. Zna se tko radi pretragu i pretres, to ne možete naručiti niti birati tko će to izvesti", kazao je Ranko Ostojić. Stručne službe Vlade nemaju pravo to raditi i podnositi izvještaj o tome, bez obzira na to jesu li e-mailovi dobrovoljno predani ili ne, istaknuo je.

Mene puno više interesira je li Državno odvjetništvo izdalo takav nalog za pretragu pa onda možemo govoriti da je to dokaz da netko nije nešto napravio. Takve pretrage mogu se raditi samo temeljem zahtjeva DORH-a koje rukovodi i koordinira kriminalističko istraživanje i izdaje nalog onim službama koje su stručne i specijalizirane za to, i onda one dostavljaju izvješće DORH-u. To se ne radi unutar kuće, kao što je to učinila Vlada, rekao je Ostojić.

Ocijenio je da ovim igrokazom Vlada nastoji sa sebe skinuti odgovornost tako da angažira svoje stručne službe i tako dokaže da su čisti, iako nije jasno po kojem su zakonu stručne službe ovlaštene to raditi.

"Izostanak informacija o tome što se zapravo događa ide u prilog tome da se stvari trebaju razriješiti ili kroz istražno povjerenstvo ili kroz informaciju što institucije rade po tom pitanju. Hrvatska javnost to zaslužuje znati pa onda ne bi bilo igranja s blogovima i mailovima. Ni premijer ni ministar unutarnjih poslova ne mogu naložiti ili zaustaviti neku istragu, takve naloge može izdavati samo DORH prema Zakonu o kaznenom postupku. Oni su šefovi utvrđivanja istine", zaključio je Ostojić. (Hina)