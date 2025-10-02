Puškom za uspavljivanje pucao na psa: Ranio je čovjeka koji je bio u blizini

Osječko-baranjska policija kazneno će prijaviti 39-godišnjaka iz Baranje kojega sumnjiči da je puškom za uspavljivanje pucao na psa, ali je umjesto životinje pogodio i ranio 41-godišnjaka, izvijestila je policija u četvrtak.

Osumnjičenika terete da je 25. rujna u baranjskom mjestu Dardi neoprezno pucao u psa puškom za uspavljivanje. Pritom je promašio životinju, a u rame pogodio 41-godišnjaka koji se tog trenutka nalazio u blizini.

Nakon kriminalističkog istraživanja djelatnika belomanastirske policijske postaje protiv 39-godišnjaka slijedi prijava osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, zbog sumnje u kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, navode u policiji.