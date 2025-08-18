Obavijesti Foto Video Pretražite
Tužna obljetnica

Incident u Istri, Grbin i Boljunčić napustili komemoraciju: "Ne možemo to prihvatiti..."

18. kolovoza 2025.
Vergarola obljetnica - 5
Vergarola obljetnica - 5 Foto: Goran Sebelic/Cropix
Komemoraciju u spomen tragedije na Vergaroli napustili su pulski gradonačelnik Peđa Grbin i predsjednik Gradskog vijeća Valter Boljunčić.
  1. Napad na vozača ZET-a - 5
    što se dogodilo?

    Obrat u slučaju izbodenog vozača! Oglasila se policija: "Nije bilo kaznenog djela"
  2. Vozač ZET-ova autobusa napadnut nožem
    Linija 225

    Užas u Zagrebu: Putnik pronašao ozlijeđenog vozača autobusa
  3. Ilustracija
    ZLOČIN U SUSJEDSTVU

    Miroslav je ubijen na gulašijadi: "Brutalno su ga tukli po glavi i tijelu"

U stravičnom sudaru kamiona i auta izbio požar, putnici živi izgorjeli: "Vrištali su i dozivali pomoć"
horor u grčkoj
U stravičnom sudaru kamiona i auta izbio požar, putnici živi izgorjeli: "Vrištali su i dozivali pomoć"
Bijela kuća: Donald Trump sastaje se sa Zelenskim i europskim čelnicima
Dan D za Ukrajinu
Europski čelnici stižu na bitan sastanak u Bijeloj kući, Trump: "Riješio sam 6 ratova u 6 mjeseci"
Pula: Grbin i Boljunčić napustili komemoraciju o Vergaroli
Tužna obljetnica
Incident u Istri, Grbin i Boljunčić napustili komemoraciju: "Ne možemo to prihvatiti..."
Američkog turista na Bahamima je napao morski pas
napad pod vodom
Odmor iz snova u poznatom turističkom odredištu pretvorio se u horor: Muškarca napao morski pas
Više požara izbilo ove godine nego lani, prosječno 20-ak po danu
protupožarna sezona
Više požara izbilo nego lani, prosječno 20-ak po danu: "Vidimo što se događa oko nas, oni odnose ljudske živote"
Trump: "Velika je čast za Ameriku" primiti europske čelnike u Bijeloj kući
bitan sastanak
Trump iščekuje europske čelnike: "Velik dan u Bijeloj kući"
Muškarac ubijen na gulašijadi u Srbiji
ZLOČIN U SUSJEDSTVU
Miroslav je ubijen na gulašijadi: "Brutalno su ga tukli po glavi i tijelu"
Vozač zagrebačkog autobusa pronađen ozlijeđen
Linija 225
Užas u Zagrebu: Putnik pronašao ozlijeđenog vozača autobusa
Ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela niti je nanesena od strane druge osobe
što se dogodilo?
Obrat u slučaju izbodenog vozača! Oglasila se policija: "Nije bilo kaznenog djela"
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio kada nastupa promjena
U kući u Nijemcima pronađena dva tijela
POZVAN MRTVOZORNIK
FOTO U obiteljskoj kući pronađena dva tijela
Amerikanac koji služi četiri doživotne kazne u zatvoru ubio suprugu tijekom posjeta
KOBNI POSJET
Posjetila supruga koji služi četiri doživotne kazne: Nikad nije izašla iz zatvora
vijesti
Vozač zagrebačkog autobusa pronađen ozlijeđen
Linija 225
Užas u Zagrebu: Putnik pronašao ozlijeđenog vozača autobusa
Ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela niti je nanesena od strane druge osobe
što se dogodilo?
Obrat u slučaju izbodenog vozača! Oglasila se policija: "Nije bilo kaznenog djela"
JVP Makarska: Suhrađanka snimila mogućeg piromana, policija reagirala
SNIMLJEN PIROMAN
Žena snimila osobu koja je podmetnula požar u Makarskoj: Vatrogasci brzo intervenirali
show
Što će se dogoditi s Buckinghamskom palačom nakon najave princa Williama?
donio odluku
Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"
Marko Bošnjak podijelio prvu fotografiju s partnerom Španjolcem
dolazi iz španjolske
Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Za bolju probavu
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
zabava
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
Otkrio zanimljive planove
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
sport
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
kažnjen je!
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
tv
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
DALEKI GRAD
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
Leyla: Zaprimili su dojavu da se bjegunci skrivaju u njezinom stanu
LEYLA
Leyla: Zaprimili su dojavu da se bjegunci skrivaju u njezinom stanu
Zlatni kavez: Hoće li odmah iskoristiti svoju slobodu?
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Hoće li odmah iskoristiti svoju slobodu?
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Najkompliciraniji nadvožnjak na svijetu
Najkompliciraniji na svijetu
Petlja na pet razina: Suludi nadvožnjak na kojem, ako propustite svoj izlaz, možete ostati i čitav dan
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Koja se boja krije u vašem imenu
ZANIMAT ĆE VAS
Doznajte koja se boja krije u vašem imenu i što ona govori o vama
Mirela Holy u špagericama i predobrim hlačama na špici
MODNI POGODAK!
Mirela Holy: Predobre hlače uz koje crne špagerice s platformom pristaju zakon
sve
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
kažnjen je!
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
 
