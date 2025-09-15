Pobjegli su
Pucnjava u Zagrebu: Napadači upali u klub i bacili zaštitara na pod, on izvadio oružje
Zaštitar je u napadu lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u KBC-u Sestre milosrdnice.
Dramatična situacija ovog vikenda na zagrebačkom Medveščaku.
U ranim jutarnji satima u nedjelju, oko 5:30, nakon zatvaranja automat kluba u Draškovićevoj ulici, dvojica muškaraca odlučila su upasti u automat klub iako je bio zatvoren.
Kad su ušli u prostorije kluba, prišao im je 34-godišnji zaštitar kako bi ih upozorio da je klub zatvoren. No, muškarci su nasrnuli na zaštitara, napali ga verbalno i fizički te srušili na tlo.
Zaštitar se primio za oružje, muškarci su pobjegli, a on je iz vatrenog oružja ispalio jedan hitac u zrak.
Zaštitar je u napadu lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u KBC-u Sestre milosrdnice. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, priopćila je policija.