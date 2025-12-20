Miran kvart preplašili pucnji: "Ljudi su se razbježali, počeli puzati po lokalu..."

U petak oko 21:30 u inače mirnom riječkom kvartu Trsatu odjeknuli su pucnji. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no metak je probio staklo ugostiteljskog objekta.

Policija je pronašla jednu osobu koju dovodi u vezu s incidentom. Uz kafić oštećenja su zabilježena i na aluminijskim griljama te fasadi obližnje ljekarne, kao i na dvama vozilima. Kriminalističko istraživanje radi pronalaska drugih sudionika te utvrđivanja svih okolnosti pucnjave se nastavlja.

"Zvao me konobar navečer oko 9:30 da je propucan lokal i da se puca ispred lokala, da je prošao metak unutra, ljudi su se razbježali, počeli su puzat po lokalu, razbježali su se van i to je to. Ne znam što se desilo, sve je u toku i znat će se ubrzo šta je bilo i zbog čega", izjavio je vlasnik kafića Dražen Strukan.

Dražen Strukan Foto: Vijesti u 17