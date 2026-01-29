Užas u Dalmaciji: Psi napali ženu i njezina psa, prebačena u bolnicu

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom i 41-godišnjakom koje se sumnjiči za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Incident se dogodio 21. siječnja u poslijepodnevnim satima u Šibeniku, dok je 60-godišnjakinja šetala svog psa. Iznenada su do njih dotrčala dva psa bez nadzora koja su napala njezina ljubimca te mu zadala više ugriza po tijelu.

U pokušaju da zaštiti psa žena je pala na tlo i zadobila ugrize u predjelu ruke i noge. U šibenskoj bolnici utvrđene su joj lakše tjelesne ozljede.

Istragom je utvrđeno kako 67-godišnji vlasnik pasa nije osigurao siguran prostor za njihovo čuvanje, dok 41-godišnjak, koji se u trenutku incidenta nalazio u blizini, nije poduzeo potrebne mjere kako bi spriječio da psi izađu iz ograđenog prostora.

Protiv obojice slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.