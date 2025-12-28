Pas napao dijete, vlasnica zaradila kaznu: Iznosi su veliki, penju se do 1000 eura

Policija ističe da su vlasnici životinja dužni osigurati da njihove životinje ne ugrožavaju sigurnost građana, posebice djece, te da ih moraju držati pod stalnim nadzorom.
"Nepoštivanje može rezultirati prekršajnim sankcijama, a u slučaju nastanka ozljeda i težim posljedicama. Članak 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira: Tko bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način loše s njima postupa, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 200 do 1000 eura", priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija.