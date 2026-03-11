Nama u centru Zagreba otvara svoja vrata: Poznato što će se u njoj prodavati

Trgovina Name u Radićevoj ulici u četvrtak 12. ožujka otvorit će vrata kupcima koji će moći razgledati odjele ženske konfekcije, izvijestili su iz te robne kuće čija je poslovnica u Ilici prestala poslovati, no trgovina u Radićevoj otvara se kao izdvojeni objekt Name na Kvaternikovu trgu.

Robne kuće Nama već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u zagrebačkoj trgovačkoj tradiciji i kolektivnoj memoriji grada, a povratak trgovine na ovu lokaciju za mnoge građane predstavlja i povratak dijela poznate gradske atmosfere, ističe se u priopćenju. Dodaje se i da, nakon duljeg razdoblja zatvorenih vrata, ponovno otvaranje donosi i novo poglavlje u poslovanju robne kuće.

''Radićeva ima srce, ima tradiciju - ima Namu“, poruka je kojom se obilježava povratak trgovine u ovu povijesnu zagrebačku ulicu i nastavak priče koja je generacijama bila dio gradskog života metropole'', zaključuje se u obavijesti.

No, kako je Hini potvrdio stečajni upravitelj Name Damir Mikić, nova trgovina u Radićevoj otvara se kao izdvojeni objekt Name na Kvaternikovu trgu, pojašnjavajući i da dio prostora u Radićevoj nije bio predmet prodaje Name u Ilici koju je nedavno kupila splitska tvrtka Izbor Šesti.

Član uprave te tvrtke Andrija Banović nedavno je za Jutarnji list kazao da ne može komentirati građevinske radove u Radićevoj ulici koji su prethodili otvaranju nove trgovine. ''Kuću preuzimamo krajem ožujka, tako da ništa od navedenog nismo u mogućnosti komentirati jer nismo u posjedu'', kazao je Banović.

Nama u Ilici, bez prostora u Radićevoj, prodana tvrtki Izbor šesti

Nama u Ilici službeno je prodana početkom veljače kada je Trgovački sud u Zagrebu donio rješenje kojim se zgrada (bez prostora u Radićevoj) dosuđuje kupcu - tvrtki Izbor šesti kojoj se nalaže i da u roku od 30 dana uplati oko 12 milijuna eura razlike između ponuđene cijene od 17,249 milijuna i uplaćene jamčevine od 5,17 milijuna eura.

Sudskim rješenjem kupac je obvezan zajedno s nekretninom kupiti i preuzeti inventar-opremu u zgradi Name u Ilici i to po knjigovodstvenoj vrijednosti na dan primopredaje nekretnina te je obvezan sa stečajnim upraviteljem sklopiti ugovor u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina, odnosno dostave drugostupanjske odluke.

No, ukoliko tvrtka Izbor šesti ne sklopi ugovor o kupoprodaji inventara-opreme u tom roku, dosuda nekretnina će se oglasiti nevažećom, isticalo se u rješenju suca Nikole Ribarića.

Kupac dužan preuzeti zatečene zaposlenike

Osim toga, kupac je obvezan s nekretninom preuzeti trgovačku robu po nabavnoj vrijednosti i prema popisu na dan primopredaje nekretnina te je dužan nastaviti poslovanje dužnika i preuzeti zatečene zaposlenike u trajanju od dvije godine, računajući od dana predaje nekretnine.

Tvrtka Izbor šesti kao kupac obvezna je sa stečajnim upraviteljem sklopiti ugovor o nastavljanu poslovanja i preuzimanju zatečenih zaposlenika u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja te je obvezan preuzeti zaposlenike, njih oko 140, tako da svakom zaposleniku ponudi Ugovor o radu pod istim uvjetima kakve je imao kod Name kao stečajnog dužnika.

"Ako kupac ne sklopi ugovor-sporazum o nastavljanu poslovanja i preuzimanju zatečenih zaposlenika u navedenom roku te ne potpiše ugovore o radu sa zaposlenicima koji su prihvatili ponuđene ugovore, dosuda nekretnina će se oglasiti nevažećom'', navodilo se u rješenju.

Sudska odluka uslijedila je nakon što je stečajni upravitelj Name Damir Mikić potvrdio da se Nama u zagrebačkoj Ilici zatvara, odnosno definitivno prestaje s poslovanjem pod nazivom Nama nakon završetka prodaje, a nakon toga uslijedit će prodaja Name na Kvaternikovu trgu.

"Ukupna potraživanja vjerovnika Name d.d. u stečaju koja nisu podmirena iznose okvirno između 25 i 30 milijuna eura, što znači da od prodaje robne kuće u Ilici neće biti moguće podmiriti sve vjerovnike, pa će u tom smislu, nakon završetka procesa prodaje robne kuće u Ilici, započeti postupak prodaje robne kuće na Kvaternikovom trgu, i to pod istim uvjetima pod kojima je prodavana i robna kuća u Ilici", zaključio je Mikić.