Prve reakcije na odlazak Primorca: "Napušta svoju državu... Meni je potpuno neprihvatljivo"

Odlazak ministra financija možda je iznenadio širu javnost, no u Vladi su očito bili spremni. Premijer je se složio da je Primorac želio mjesto potpredsjednika EIB-a i rekao da je on "najlogičniji i najprimjereniji odabir". Evo što kažu ostali kolege.

"Nije me iznenadilo, čovjek je odradio svoju dionicu, radio je dobro svoj posao, dobro smo se slagali, bio je vrlo korektan i ja mu želim sve najbolje", poručio je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.



Financijska institucija Europske unije ima 8 potpredsjednika. Prvi put to je mjesto, po rotaciji, pripalo Hrvatskoj, dogovorom između zemalja srednje Europe.

"Teške obiteljske situacije ili neki teški egzistencijalni problemi ili kraj mandata su razlozi radi kojih ministar može otići dalje na neke druge pozicije, ali kad ministar napušta svoju državu, Vladu usred mandata kad odlazi na neke bankarske pozicije moći ili europske neke fotelje meni osobno je to potpuno neprihvatljivo", rekao je zastupnik Marin Miletić.

Sindikati se nadaju da će lakše ići s nasljednikom.

"Nije bio široke ruke, dakle, s obzirom na okolnosti u kojima je on vodio državne financije koje su bile puno puno bolje i puno lakše za upravljanje nego u nekim prethodnim godinama bio je zapravo dosta, dosta rigidan", rekao je Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

