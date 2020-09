Nitko to ne želi gledati. Jer nije lijepo, prihvatljivo, poželjno. Pa zato postoje filteri! Dodaš malo sjaja, fotošopa, zamagliš sliku, staviš efekte...

No što u stvarnom životu? U onom bez mekane rasvjete, profesionalnog make-upa i instagram filtera? U stvarnom životu oni ne vole svoj odraz u ogledalu. Lice prekriveno aknama, prištevima i ožiljcima u svijetu u kojem je sve podređeno ljepoti ogroman je teret.

I jednako je i ženama i muškarcima. Skrivanje ide do te mjere da bi se Antonela budila prije dečka kako bi se poskrivećki našminkala pa legla nazad u krevet fingirajući da spava.

Mlada pjevačica Zsa Zsa, umorna od takvog skrivanja, ispričavanja i pravdanja što je njezino lice daleko od savršenog, nedavno je snimila video koji je pokrenuo pravu malu lavinu olakšanja kod većine "običnih" ljudi, jer ako može ona pokazati svoje pravo lice, ohrabreni mogu pokazati i oni. Dosta je bilo skrivanja. Došlo je vrijeme da skinemo maske.

Jedan po jedan, otkrivali su se Zsa Zsini ožiljci, prištići, akne. Sve ono što estrada ne voli, a što je svakodnevica toliko tinejdžerica, studenata, mladih majki.

"Meni je to jako lako snimati kad sam sama. Navikla sam biti sama s ovom osobom, ali puno sam manje navikla biti pred ljudima s ovom osobom. Mislim, to je ista osoba, ali kužiš kaj ti se u glavi događa da ja doslovno govorim da su to dvije različite osobe?" govori Zsa Zsa.

Teško joj je gledati sebe

"Svi moraju biti divni, krasni s velikim trepavicama, dobrim obrvama i usnama, lijepim zubima i ne znam ni ja što sve ne. To se nameće, to su sve krive društvene mreže, ali mi tu ne možemo ništa. Plače mi se. Bude mi jako neugodno jer znam da drugi ljudi vide to sve. Ne samo ja", otkriva 29-godišnja Antonela.

Crveno lice, ožiljke, akne, gnojne upale, ono što drugi skrivaju i od čega okreću pogled, Antonela je odlučila pokazati svima. Bez imalo šminke i uljepšavanja, ali prije svega iskreno i hrabro.

"I meni je teško, i meni je teško svaki dan gledati sebe", dodaje. S aknama se bori, odnosno s njima živi posljednjih sedam godina. Prošla je liječnike, kozmetičare, terapije antibioticima i kontracepcijske pilule koje se kod žena nerijetko koriste u liječenju akni. Ništa nije pomagalo, barem ne dugoročno. S etiketom "one prištave" naučila se, kaže, živjeti, ali gore od svih upala bole neželjeni savjeti koje svakodnevno dobiva.

Isprobala je sve što joj je preporučeno

"Smeta mi što se netko nađe, rekla bih pametan, i što on misli da mi treba pomoći kad me vidi negdje bez šminke, na moru, na plaži i daje mi savjete kako bih ja trebala riješiti taj svoj problem koji nosim na licu. Ta ista osoba ne zna da sam ja to već pokušavala i da je to jednostavno tako kako je", objašnjava Antonela.



Od gospine trave, vazelina, paste za zube, ulja od kanabisa. Izbjegavanja čokolade, mliječnih proizvoda. Probala je sve, ali one su još tu. Skrivanje od pogleda postalo je Antonelina nova vještina. A u onome što je radila na početku veze sa sadašnjim suprugom prepoznat će se mnoge.

"Ja bih se dignula ranije, otišla u WC, našminkala se malo samo da me on ne bi vidio onakvu crvenu i da mu budem lijepa ujutro. I onda kad se kao probudimo, ja sam lijepa, nisam crvena. Znao je on to sve, ali što će mi reći? Htjela sam mu se svidjeti. Mislila sam tada da je sve u ljepoti", dodaje.

Akne veliki teret

U svijetu u kojem je puno toga u ljepoti, akne su itekakav teret. "Imala sam perioda kad nisam tri tjedna izašla van iz kuće ni na kavu s najboljom prijateljicom zato što mi je bed da me vidi takvu", priznaje Zsa Zsa. Jer stvarni život nema instagram filtere, mekanu rasvjetu i profesionalni make-up. Svakodnevica nije glazbeni spot, ali glazbenici jesu obični ljudi.

"Ako sam bez šminke, onda sam ovako: 'E, nemoj me, nemoj me gledat, zanemari, prištava sam.' Uvijek imaš potrebu pravdati se zbog svog stanja, ne znam zašto. Kao da je to nešto ružno i da sam ja kriva za to", dodaje Zsa Zsa.

Nedavno je tome odlučila stati na kraj. Za svoj je Instagram snimila kratki video bez šminke. "Bila sam jadna, nisam više znala kaj napraviti. Bilo mi je dosta. I to je bilo stavljeno iz moje nemoći, jer sam skužila da ja to neću riješiti preko noći", objasnila je Zsa Zsa.

Odraz u ogledalu najveći neprijatelj

Odraz u ogledalu nerijetko je, priznaje Zsa Zsa, glavni neprijatelj. "Pa, ja trenutno vidim samo ožiljke i neke upale koje su se, hvala Bogu, smirile. I odmah se sjetim srednje škole, koliko puta nisam išla van zbog toga, koliko puta nisam htjela s nekim dečkom izaći van zbog toga", priča Zsa Zsa.

Ružne komentare ona nikada nije doživjela, barem ne u lice, ali poglede osjeti. I oni bole. Toliko da svako malo poklekne i sama si stiska prištiće u nadi da će biti bolje. Nikada ne bude.

Od većine terapija i ona je poput Antonele odustala. Kaže da ništa nije davalo trajnije rezultate, a da za sobom nije vuklo ružne nuspojave. Roaccutane, koji su joj posljednji savjetovali, odbija koristiti. Bum je doživio osamdesetih godina prošlog stoljeća kada se davao šakom i kapom.

Kod kozmetičarke je posljednji put Antonela bila prije godinu dana. Koliko je novca potrošila na sve preparate, tretmane i preglede, i ne zna.

Stručnjaci ponavljaju da uvijek ima nade i postoji rješenje. Pa i za njih dvije. Možda nije pronađeno na prvu i sigurno nije ni brzo ni lagano, ali postoji. Prvi i možda najvažniji korak one su već napravile.

Cijelu priču o Zsa Zsi i Antoneli pogledajte u videu.

