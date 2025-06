Vozač autobusa s izgubljenom stvari napravio potez koji ne bi svatko: "Čovjek nije znao bi li me grlio, ljubio, plakao..."

Ivan Žunić iz Stare Poščice, mjesta blizu Bjelovara, već godinama vozi autobuse za Čazmatrans. Prošle subote odvozio je tako liniju Osijek-Zagreb, koju vozi već deset godina, pa nakon što je putnicima predao prtljagu i pozdravio se s njima, otišao je još jednom pregledati autobus kako bi vidio je li sve u redu i je li netko možda nešto zaboravio.

I točno se ovo zadnje nekome dogodilo. U mrežici koje su postavljene iza svakog sjedala pronašao je torbicu s dokumentima i popriličnom količinom novca.

"Čim sam otvorio torbicu, ugledao sam o njoj dvije putovnice, slovensku i hrvatsku, te ostale dokumente, kreditne kartice, a bile su tu i dvije koverte pune novca. U jednoj su bili euri, a u drugoj dolari. O točnom iznosu ne bih, no reći ću vam samo da bi se za taj iznos mogao kupiti jako dobar, posve novi automobil", ispričao je Ivan za Mojportal.

Čitav život u torbici

Svjestan da upravo drži nečiji život u rukama, pričekao je na zagrebačkom autobusnom kolodovoru još koliko je mogao ne bi li se vlasnik torbice možda vratio. No, kako se ovaj nije pojavio, Ivan je morao krenuti prema Čazmi.

"U torbici nije bilo broja telefona na koji bih mogao nazvati vlasnika, no pronašao sam zrakoplovnu kartu let Zagreb-Toronto zakazan za iduće jutro na kojoj je bilo ime tog putnika. Pokušao sam ga naći i na društvenim mrežama, no bezuspješno. Tada sam na karti ugledao njegov e-mail te mu se odlučio javiti na taj način", prepričavao je Ivan svoje pokušaje da dođe do vlasnika.

Kad je s autobusom došao već do naplatnih kućica u Ivanić Gradu, Ivanu je zazvonio telefon. Bio je to vlasnik izgubljene torbice koji je bio u šoku i zbunjen, ali prije svega duboko zahvalan. Nije imao načina doći do Čazme, oa je Ivan odmah obećao da će on doći svojim automobilom nazad do Zagreba.

Emotivan susret

I zbilja, čim je ostavio autobus u Čazmi, Ivan je sjeo u svoj automobil i krenuo nazad za Zagreb kako bi vlasniku torbice vratio njegov "život". Susret je bio emotivan.

"Čovjek nije znao bi li me grlio, ljubio, plakao... Bio je izvan sebe. Kad smo se sreli u Zagrebu, prvo sam mu rekao da prebroji novac. Sve je bilo ondje. Pitao me što tražim za uslugu, no rekao sam mu da mi nije dužan ništa. Hvala Bogu, imam sve što mi treba. Na kraju mi je ostavio 50 eura, rekao je da uzmem makar to za gorivo, a ja sam se našalio da je to za sreću, da ne doživi opet sličnu nezgodu u Kanadi", sa smijehom priča Ivan.

Ni u jednom trenutku, kaže, nije mu ni palo na pamet ništa drugo nego ovo kako je postupio, jer tako je odgojen. Kaže da ljudi često zaboravljaju stvari u autobusima, više ili manje vrijedne, ali da kolege i on to uvijek čuvaju dok vlasnici ne dođu po njih.

Ponosni svi koji ga znaju

Pao je i dogovor s čovjekom čiji novac i dokumente je pronašao, da se obavezno moraju vidjeti kad se ovaj vrati iz Kanade. Ivan kaže da su mu roditelji zaplakali zbog njegova nesebičnog čina, a ponosni su na njega i supruga i djeca, kao i kolege i šefovi.

"Ivan je jako vrijedan radnik i pošten čovjek, a njegov čin u potpunosti je u skladu s načinom razmišljanja i poslovanja Čazmatransa. Ljudi često u autobusima zaboravljaju stvari, no rijetko kad se dogodi da ostave ovako velike količine novca. Ivan je postupio kako treba, a kako bismo mu dali do znanja koliko cijenimo taj čin, tvrtka će ga novčano nagraditi u skladu s našim kolektivnim ugovorom", izjavio je član Uprave Čazmatranska Damir Pavlović.