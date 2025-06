VIDEO Bulj napunio kamione otpadom i krenuo za Split: "Ovdje razum ne prevladava"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj krenuo je u četvrtak sa četiri kamiona punih otpada sa sinjskog odlagališta Mojanka prema Centru za gospodarenje otpadom Lećevica, a ako centar ne prihvati otpad iz Sinja, kamioni će biti odvezeni predu zgradu Splitsko-dalmatinske županije.

Bulj je s kamionima krenuo iz Sinja prema lokaciji Lećevice, a potom i pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije, nezadovoljan zbog odluke Državnog inspektorata o zatvaranju odlagališta otpada Mojanka, ustvrdivši kako je riječ o izravanom udaru na građane Sinja.

"Imamo rješenja i odluke koje jasno govore da se odlagalište ne smije zatvoriti dok se ne otvori Centar za gospodarenje otpadom Lećevica. Odluka o zatvaranju je kontradiktorna i neprihvatljiva", rekao je Bulj.



Podsjetio je da se projekt Lećevice najavljivao još prije 15 godina, do sada je potrošeno nekoliko milijuna eura, a centar još uvijek nije u funkciji. "Tko je za to kriv? Građani Sinja? Sad ćemo se u vrijeme Alke, Velike Gospe i obilježavanja obljetnice Oluje gušiti u otpadu”, kaže.



Dodaje kako je s problemom upoznata ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. "Čuli smo se telefonski, očekujem da se ovo hitno riješi. Ovdje razum ne prevladava, institucije koje su trebale riješiti problem gospodarenja otpadom to nisu učinile, a sada građani ispaštaju", poručio je Bulj.