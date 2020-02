Otkada se Provjereno počelo baviti problemom sukoba manjinskog i većinskog stanovništva u Međimurju, na čelu Ministarstva socijalne skrbi promijenile su se četiri ministrice. Niti jedna problem nije mogla, htjela ili znala riješiti i zato je posljednjih mjesec dana život u Međimurju postao neizdrživ.

Za jednu 82-godišnjakinju Badnja noć nije bila ni mirna ni sveta, nego umalo tragična. Naime, iz sna ju je probudio lom stakla, nakon čega je na hodniku zatekla dvojicu maskiranih muškaraca.

"Kako se kretala pomoću štaka, uzeo joj štaku i slomio joj ruku na dva mjesta", rekla je Božica Makar, kći pretučene žene.

Ništa bolje nije prošao ni 13-ogodišnji dječak koji je pretučen nakon proslave rođendana: "Udario ga je šakom u glavu i mali je rekao da je načas izgubio svijest. Nakon toga, muškarac je došao do njega, uhvatio ga za kapuljaču i vukao po cesti", rekla je Valerija Štetić, majka pretučenog djeteta.

Slična se stvar dogodila i Zoranu Čišmešiji, koji je pretučen u vlastitom kafiću: "Ovaj me počeo boksati, a drugi je uzeo pepeljaru i bacio u čelo. Dalje se ničega ne sjećam. Oblila me krv, ništa nisam vidio", ispričao je Zoran Čišmešija te dodao da se ne može sjetiti mnogo detalje jer je "dobio pepeljaru u glavu".

To su tri događaja koja su se u malo više od mjesec dana dogodila okolici Kotoribe i podigla Međimurje na noge. U sva tri slučaja, pukom srećom, nije bilo ljudskih žrtava, a lako ih je moglo biti. Zadnji slučaj snimljen je nadzornom kamerom.

Dvojica muškaraca su ga napala, a on dobio kaznu

Bila je to uobičajena subotnja večer u lokalnom kafiću u Kotoribi. Dvojica muškarca ušli su, kao i mnogo puta do tada, pred sam kraj radnog vremena, oko pola jedan ujutro.

"Došli su tražiti piće, da im prvo posudim piće pa, nakon diskusije, da im prodam po nabavnoj cijeni", ispričao je Čišmešija.

Otišao je po papirić na kojem su upisani raniji dugovi. U kafiću je u to doba desetak gostiju bilo blizu šanka, a na terasi još toliko. Rasprava je postajala sve žustrija te ubrzo prerasla u fizički sukob. Jedan ga je udarao šakama, drugi pepeljarom, a on se branio kako je znao i umio. Istovremeno, petorica muškaraca za šankom sve su nijemo promatrala.

"Bilo je i drugih gostiju, ali nitko se nije usudio pošto se svi boje za sebe. Nitko se nije usudio proturječiti jer, kad su došli, su uzeli ljudima cigarete sa šanka", ispričao je Čišmešija.

Tučnjava u kafiću Zorana Čišmešije - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Napadači su pobjegli, ali jedan od njih zadobio je ubodnu ranu.

"Tu su mi cure pružili prvu pomoć pa sam otišao na hitnu. Oni su već tamo bili i opet su me tamo napali pa sam, da se sam obranim, koristio suzavac i na kraju sam zbog toga dobio kaznu od 3100 kuna. Još mi je prijetio da će me ubiti", rekao je Čišmešija.

Policija je stigla nakon oko 20 minuta, a on je prebačen u čakovečku bolnicu te je zadržan na bolničkom liječenju.

"Napadači su na slobodi i dalje, vidimo ih po selu kao da ništa nije bilo", rekao je te dodao: "To se događa stalno, pogotovo kad dobiju socijalu, onda je ludnica. Još malo i ljudi će se skrivati po podrumima da nekoga ne sretnu i da ne strepe za svoj život", dodao je Čišmešija.

Strah, neizvjesnost i strepnja postali su svakodnevica

Za ovaj incident, dan nakon što se dogodio, doznala je i saborska zastupnica Božica Makar. Odlučila je prekinuti zavjet šutnje i sa saborske govornice progovorila je o onome što se dogodilo njezinoj majci.

"Moja majka živi sama, a to je bio Badnjak u ranim jutarnjim satima. Ona je čula buku, razbijanje prozora i izašla je van da zatraži pomoć", rekla je Makar.

Hrabri provalnici potom su nasrnuli na teško pokretnu staricu: "On je uzeo štaku, izudarao ju po ruci, slomio ruku na dva mjesta. završila je u bolnici na operaciji i ja sam je morala u dom smjestiti jer je sad potpuno nepokretna budući da su joj ruke bile noge."

Ukrali su joj lančić i 1800 kuna, ali su ubrzo uhićeni. Jedan od počinitelja je maloljetan. Kada je naglasila da su razbojnici Romi, sama je postala metom napada zbog govora mržnje.

"Ne radi se o govoru mržnje, radi se o apelu da naši mještani u ovom mirnom selu Županec počnu normalno živjeti", rekla je Makar.

Božica Makar, kći pretučene žene (Foto: DNEVNIK.hr)

Ovo mirno međimursko mjesto je naviknuto na krađe. Dogodi ih se po nekoliko tijekom noći, ali nije, rekla nam je Makar, uvijek bilo tako.

"Kad je bio pojačan nadzor, kad je prisustvo policije bilo 0-24, događali su se sitni ekscesi, ali nije bilo krađa, naročito razbojstava. Velik problem je alkohol kod manjine jer, kad se dobije naknada, sve potroše na alkohol i u tim danima radi se o katastrofi", tvrdi Makar.

Strah, neizvjesnost i strepnja su osjećaji koji su se uvukli u kosti mještana.

"Plašim se kako će dalje ti naši mještani živjeti. Ima jako puno kuća gdje su upravo same ženske stare osobe kao moja majka. One me često znaju nazvati, ne samo da pitaju kako je mama, nego osjećaš strah u njihovom glasu i pitaju se jesu li one iduće na redu", rekla je Makar.

Muškarac napao 13-ogodišnjeg dječaka

S nasiljem se ne susreću samo stare osobe, nego i djeca: "Otišao je s društvom u šetnju da bi ih na cesti presreo njihov vršnjak romske nacionalnosti. Nešto im je dobacivao na što su mu oni odgovorili i otišli dalje", ispričala je Valerija Štetić, majka pretučenog 13-ogodišnjaka.

Bio je to tek početak, dodala je Štetić: "Nakon par minuta, taj isti dečko došao je iza njih i skočio mom sinu za vrat, počeo ga gušiti i, kako se moj sin okrenu prema njemu, gurnuo mu je prst u oko."

Svatko je otišao svojim putem, ali se u vršnjačku razmiricu umiješao otac.

"On je došao do njega i udario ga šakom u glavu. Mali je pao i načas izgubio svijest. Nakon toga ga je uhvatio za kapuljaču i počeo ga vući po cesti uz povike da ga vodi na policiju, u svoj auto pa na policiju. Naravno, on je sav bio u panici", ispričala je Štetić.

Valerija Štetić, majka pretučenog djeteta (Foto: DNEVNIK.hr)

Uspio se otrgnuti i pobjeći. Sav izbezumljen, otrčao je u susjednu ulicu kod prijateljevih roditelja.

"Tamo je došao, plakao, a mama ga nije mogla smiriti, nije znala kaj se dogodilo. Onda je ispričao i mama je zvala mene, a u međuvremenu su došla djeca i ispričala kaj se dogodilo", rekla je Štetić.

Dječak je dobio hematom na oku, a policija je obavila istragu. Međutim, odraslom muškarcu koji je napao dječaka nije se ništa dogodilo.

"Svaki je bio ispitan. Policija je ispitala svako dijete koje je bilo na rođendanu. Svi su dali isti iskaz, a taj muškarac nije, koliko mi znamo. Pitali smo jer i dalje je u procesu, on i dalje šeće normalno, a moj mali zbog toga ima traume. Bili smo kod psihijatra i psihologa jer ima noćne more", rekla je Štetić.

Posavec: "Ovo nije samo zvono za uzbunu, ovo je već 12:05"

Mještani Kotoribe odlučili su preuzeti inicijativu. U samo tri dana prikupili su 2500 potpisa da se u njihovo mjesto vrati policijska postaja. To ne bi bila garancija mira, ali mještanima bi pružilo veći osjećaj sigurnosti.

"Policijsko prisustvo svugdje smiruje tenzije, ali ja vam još jedanput ponavljam: Dok sudstvo ne riješi da netko ima 40-50 krivičnih prijava i da je i dalje na slobodi, mislim da nemamo o čemu razgovarati", rekao Ljubo Grgec, načelnik Općine Kotoriba.

S mještanima smo otišli međimurskom županu Matiji Posavecu te su mu oni predali potpise. Osoba koja uvijek poziva na toleranciju, mir i smirivanje tenzija, otvoreno nam je priznao da situacija nikada nije bila gora.

"Ja se jako bojim splitskog scenarija, a samo zbog tolerancije Međimuraca se to još nije dogodilo", rekao je Posavec.

Matija Posavec, međimurski župan (Foto: DNEVNIK.hr)

"Ovo nije samo zvono za uzbunu, ovo je već 12:05. To je samo rezultat očaja ljudi koji samo žele red i pravdu. Ja se osobno pitam treba li neka glava pasti, treba li se dogoditi neko krvoproliće da netko u Zagrebu shvati da nama treba pomoći i da oni koji donose odluke poslušaju rješenja s terena", dodao je Posavec.

Kao rješenje problema tijekom godina se najavljivalo uvođenje vaučera kako bi korisnici socijale namjenski trošili novac, a ne na alkohol i u kockarnicama. Razgovaralo se o ukidanju pomoći za počinitelje prekršajnih i kaznenih djela, razmatrano je uvođenje javnih radova. Sve te ideje ostale su samo na prijedlogu. Kao vatrogasno rješenje traži se povećanje broja policajaca.

"Ne da oni vrše represiju, nego da među narodom stvore osjećaj sigurnosti, da čuvaju red i mir i sigurnost na koji svaki građanin ima ustavno pravo. To se ne događa u dovoljnoj mjeri. Mislim da im ne bi smio biti problem dovesti 50 policajaca jer se bojim da će situacija otići van kontrole", rekao je Posavec.

Policija problem vidi u bavljenju posljedicama, a ne uzrocima

Policiji trenutno stanje nije novost, ali je također vrlo otvorena u ocjeni.

"Jednostavno smo već davno utvrdili da imamo problema i da imamo narušeno stanje sigurnosti. Mi imamo ozbiljne problem i to ne krijemo", rekao je Ivan Sokač, načelnik Policijske uprave međimurske.

No, policija nije na istoj valnoj duljini s ljudima koji traže povećanje broja policajaca.

"Odgovor je ne. Po meni to nije rješenje. Koji je to domet našega društva kad je jedino rješenje u povećanju broja policijskih službenika i represivni aparat otvaranje policijske postaje. Je li to sve kaj nudimo?", rekao je Sokač.

Ivan Sokač, načelnik Policijske uprave međimurske (Foto: DNEVNIK.hr)

Ovo je problem koji postoji godinama, rješenja nema, a brojke su sve gore. Policija, na primjer, u danima isplate socijale dnevno ima oko 70 intervencija. Osim toga. razne incidente bilježe na dnevnoj bazi: "Dvoje maloljetnika i prijetnja nožem, drska krađa uporabom fizičke snage, oštećenja imovine, oružje", rekao je Sokač.

Preventivne akcije, kaže, provodi jedino policija, a nacionalnu strategiju nitko.

"U nacionalnoj strategiji piše: obrazovanje, zapošljavanje, socijalna i zdravstvena skrb, maloljetničke trudnoće, spolne zlouporabe djeteta. To su teška kaznena djela, a sve to je postalo normalno", rekao je Sokač.

"Problem s alkoholom, kockom, drogom, novac koji je namjenski... Tko se s tim bavi? Sve je jasno, a mi smo u jednoj večeri u kockarnici legitimirali 30 ljudi koji ne žive od svog rada i onda je to problem", dodao je.

Problem je, kaže, što se sustav bavi samo posljedicama, a ne uzrocima koji se guraju pod tepih.

Romima je dosta generaliziranja i getoiziranja

Po komentare smo otišli i u naselje na ulazu u Kotoribu. Ondje nam je Rom Božo Horvat rekao da se previše problema generalizira na cijelu zajednicu: "Mi smo Romi i mi smo krivi za sve. U Splitu je čovjek ubio trojicu. Kako bi bilo kad bi ja vas sad gledao krivim očima zato što je to vaš Hrvat napravio?"

Također, dodao je Horvat, tenziju su porasle od "prosvjeda protiv Roma u Međimurskoj županiji". Također je problem, dodao je, što se nikada ne imenuje ili stave inicijali Roma koji rade probleme, "nego pišu: Romi iz naselja', 'Romi iz Kotoribe', što je optužba protiv svih nas".

Božo Horvat (Foto: DNEVNIK.hr)

U ovom naselju, ogorčeno su nam rekli, socijalnu pomoć primaju rijetki, unatoč uvriježenom mišljenju.

"U ovom naselju, ja vjerujem, je najviše Roma koji rade. Svi su zaposleni. Manje-više je 90 posto ljudi sposobnih za posao zaposleno i rade, ne dobivaju socijalnu pomoć", rekao je Horvat.

Nasilje ne odobravaju, a smetaju ih i dvostruki kriteriji. Naime, kažu da se ne govori mnogo o napadima na Rome, a toga je bilo u kafiću gdje je vlasnik nedavno pretučen.

"Taj isti dečko je jednog našeg dečka uhvatio i umalo ubio. Stolicu mu je razbio i sve što je mogao i završio je dečko u bolnici i poslije toga se opet zakačio. Ljude prvo napije pa onda šprica sa sprejom", rekao je Horvat.

Božo Horvat, Ivan Čorkalo i Međimurci (Foto: DNEVNIK.hr)

Smeta mu i odvojenost od većinskog naroda: "Mi smo u getu. Zašto smo u getu? Zašto su nas tu strpali? To je jedna nepravda bila. Zašto smo odvojeni od većinskog naroda?"

Žele biti dio naroda, ali zasad nisu. Rješenje o uključivanju u društvo nije ponudila ni Nacionalna strategija za uključivanje Roma. Svi smatraju da je stanje sve gore, ali država ne reagira na vapaje. Treba li uistinu pasti nečija glava da se nadležnima otvore oči?

