Svaki trenutak, mogao bi im biti i posljednji! U svojim kućama ne žive. Ne zato što je problem u njima, već u susjednoj zgradi. Na nju upozoravaju već tri godine. I prije je bila opasna. A nakon potresa, svaki dan im je ruski rulet. Konzervatori tvrde, rušiti se može, ali djelomično. Vlasnik se godinama oglušuje na njihove mjere koje predlažu i traži potpuno uklanjanje za koje tvrde, imaju i elaborat stručnjaka statičara. I dok se vlasnik i konzervatori loptaju, ljudi u neposrednoj blizini s time moraju živjeti. Ali ne u svojim kućama, već drugdje! Jer njihove nisu sigurne zbog spomenute zgrade. Apsurd iz Siska koji je naše sugovornike doveo na rub živaca! Priču donosi Ema Branica.

Deset sekundi zemljine trešnje uništilo je brojne objekte. Ne i kuće naših sugovornika. Njihove kuće su u redu, ali nije i ona s kojom graniče.

''Imamo crvenu zato što smo u blizini te nekretnine'', govori Josip Kavalin.

''Najveći problem je ova zgrada pored koja se ustvari urušava na našu. Zato je naša kuća dobila crvenu naljepnicu'', objasnila je Ivana Jednačak.

Pa već šest mjeseci ne mogu živjeti u svojim kućama. I nitko ne rješava njihov problem! Jer zgrada je naime pojedinačno zaštićeno kulturno dobro.

''Ono je valjda vrijednije nego naši životi'', komentira Kavalin.

U privatnom je vlasništvu, godinama i godinama samo propada. A potres je učinio svoje - rascvjetala se! Konzervatori su izdali nalog da se poduzmu hitne mjere.

Ivana Miletić iz konzervatorskog odjela u Sisku objasnila je da vlasnik nije proveo hitne mjere. Jer želi je naime srušiti, a konzervatori ne daju. Zbog svega toga pate nedužni susjedi.

''I dalje je status quo, ništa se ne događa'', izjavila je Jednačak.

Nekada je bila od iznimne važnosti. Prva struja iz ove je zgrade osvjetljavala Sisak. Zato je dobila naziv Munjara. Bila je skladište za municiju u ratno doba, tiskara, potom postala privatno vlasništvo tvrtke Tisak.

''To je već godinama skupljalište skvotera, dilera, šnjofera'', rekao je Zlatko Kmetić iz Siska.

Mnogo zahtjeva, ali adekvatnog odgovora nema

Godinama trune, a susjedi upozoravaju da će nešto nekome pasti na glavu. Jer i bez potresa crijepovi i cigle su padale njima u dvorište.

''Tri godine prije potresa mi smo podnijeli zahtjev na Ministarstvo kulture da se poduzme nešto. Podnijeli smo zahtjev vlasniku da se podnese nešto. Došli su ovdje, jedino što što su raskrčili živicu, skinuli su dimnjak, tako ružno su ga skinuli, da je nama pao u dvorište. To je bilo tri godine prije potresa i to je sve što su napravili'', prepričava Josip Kavalin.

Ivana Miletić iz konzervatorskog odjela u Sisku pojasnila je da su niz puta dane ''hitne mjere za provedbu zaštite građevine, od zatvaranja građevinskih otvora dane strada dalje od atmosferilija prije potresa''.

Ništa se značajno dogodilo nije. A potom je došao potres. Sva ona nebriga neodgovornog vlasnika na koju su upozoravali stajala ih je života u vlastitim kućama.

''Srušio se zabatni zid, sušio se zid na garažu, garažu je potpuno uništilo, to se već saniralo, maknulo se'', govori Jednačak.

Maknulo se samo ono što je palo, ali ne i ono što prijeti da će pasti. Cijeli se zid odvojio i pitanje je vremena kada će se urušiti i to djelomično na kuću do. No ako ode taj zid neće samo nastradati kuća Ivanine majke koja je naslonjena na nju.

''A prednji onda barem kako statičari kažu bi se mogao srušiti na cestu. To predstavlja opasnost za ljude. Ova ulica je jednosmjerna ulica i sav promet ide ovuda'', rekla je.

Nakon potresa došli su radnici skinuti crijepove, da bi to napravili morali su prići što bliže zgradi.

''Iščupali su vrata sa strojem i oštetili su zid koji nije bio oštećen u potresu i taj se zid sad klima. Zvali smo ih da to saniraju, normalno da nisu marili, nisu došli'', izjavio je Josip Kavalin.

Vlasnik se oglušio

Konzervatorski odjel u Sisku odmah naložio je vlasniku da provede hitne mjere da bi se osigurala okolina od građevine.

''I u rješenju je navedeno da se uklone nestabilni dijelovi, građevina podupre, zaštiti, postave skele nužne gdje se građevina mora osigurati i zaštiti od atmosferilija kako ne bi bilo dodatnih propadanja s obzirom na padaline'', objasnila je Miletić.

Susjedi su se nadali da je to to, vratit će se kućama. Međutim ništa se dogodilo nije. Pa su vlasnike kontaktirali.

''Mi smo u tim našim usmenim kontaktima s jednom od zaposlenika koji je zadužen za nekretnine u Tisku, došli do informacije da su podnijeli zahtjev za rušenje ministarstvu i priložili su procjenu sudskog vještaka'', govori Vera Kavalin.

U nalazu sudskog vještaka kojeg je tvrtka Tisak naručila i platila stoji da su svi dijelovi građevine za rušenje. Da su uništeni temelji.

''Preporuka je da se zgrada treba srušiti jer predstavlja opasnost za živote ljudi, okolne kuće, promet, cestu. Usprkos svemu tome konzervatori nisu dali dozvolu da se zgrada sruši'', komentira Ivana Jednačak.

Već inzistiraju da se provedu hitne mjere poput skidanja opasnih dijelova građevine i zaštitne skele. Ali to se uporno mjesecima ne događa pa su susjedi pisali na sve moguće adrese. Prijavljivali su građevinskoj inspekciji, svim institucijama kojima su mogli, ali nitko ne reagira.

''Ni sama više na koja sve vrata sam kucala, kome nisam pisala. a svima sam se obraćala redom, valjda svim institucijama. Problem je što je zgrada zaštićeno kulturno dobro iako to tako možda i ne izgleda budući da drveće raste iz nje'', navodi Jednačak.

U međuvremenu je vlasnik tvrtka Tisak izradio elaborat ocjene stanja građevine.

''Sa zaključkom da je cijelu građevinu potrebno ukloniti. Što nije princip, niti je oštećenje u toj mjeri, da građevinu nije moguće u svim dijelovima obnoviti i neprovođenje hitnih mjera nije razlog da se građevina ajmo se je riješiti pa potpuno je ukloniti i samim time riješiti svoj problem'', govori Miletić iz konzervatorskog odjela u Sisku.

Pa je tako problem ostao, a ljudi ne mogu u svoje domove. Zato je obitelj Kavalin pisala Tisku.

''I prošlo je otprilike mjesec dana kada smo mi dobili poštu sa povratnicom koju sam ja preuzela i potpisala od tiska gdje su oni napisali da njihova nekretnina nije opasnost za nas, za našu nekretninu. To su izjavili i oni su s tim bili gotovi'', komentira Vera Kavalin.

Bili su u šoku jer u procjenama i elaboratima stručnjaka koji je sam Tisak naručio i platio stoji decidirano da se građevina može urušiti u svakom trenutku!

''To je nevjerojatno, vlasnik, barem da su evo tri godine mi od njih mi tražimo da stave tu zaštitnu skelu da nam ne pada taj crijep po dvorištu i ništa nisu poduzeli i sad im je dao nalog u rješenju u prvom rješenju Ministarstva kulture im je dalo nalog da zaštite oni objekt apsolutno došli i zaštitili objekt. Pa normalno da me ljuti'', poručuje Josip Kavalin.

Komplicirana procedura

Dakle hitna mjera se ne provodi, već se inzistira na rušenju, a konzervatorica govori da to baš tako i ne ide. Njihove stručne službe su pregledale oštećenja, a ti elaborati koje vlasnici predaju se revidiraju.

''Nakon revizije svih statičara koji imaju licencu Ministarstva kulture i revidenata koji provjeravaju sve elaborate koji dolaze iz područja Sisačko-moslavačke županije i dalje je zaključak da nije nužno potpuno uklanjanje građevine, što je bio prijedlog, već provedba tih hitnih mjera do obnove. A onda daljnjim istraživanjima će se vidjeti slojevi silno nadograđivane građevine je nužno ukloniti, a koje je moguće ostaviti'', navodi Miletić.

Jer kada bi uklonili sve gubi nepovratno kulturno povijesna baština. Tamo gdje nema spasa za nijedan jedini zid dozvoljavaju uklanjanje, ali pokušava se spasiti što se spasiti da, pa su tako primjerice u Petrinji od cijele zgrade ostala samo ova vrata. Ili donji katovi pa se bagerima precizno doslovce čupka, a ne ruši. Iz Tiska smo dobili tek pisani odgovor.

''Zbog donesenog rješenja, Ministarstvu kulture i medija upućen je dopis sa zamolbom za odlaganje izvršenja rješenja, obzirom na stav struke kako je radi sigurnosti i isplativosti jedino zadovoljavajuće rješenje rušenje zgrade koje, međutim, ne može biti izvršeno bez suglasnosti Ministarstva kulture i medija odnosno prethodnog mišljenja Hrvatskog vijeća za kulturna dobra'', navode.

I tako se vrte u krug, vlasnik tvrdi jedno, konzervatori drugo. Nitko ništa ne poduzima.

''Totalni apsurd. To nema smisla i logike. Zato ja se zaista nadam da kad netko ovo vidi da će reagirati i riješiti ovu apsurdnu situaciju jer ovo zaista nema smisla. Mislim ja ovdje ne govorim o kazalištu, crkvi, dubrovačkim zidinama, pogledajte na što to liči. O čemu mi govorimo'', ljuti se Ivana Jednačak.

A na susjedima je da se snalaze.

''Morali smo se snalaziti za naš smještaj negdje moramo bit negdje moraš prenoćit negdje moraš ručati'', govori Vera Kavalin.

Kavalini su se seljakali od jedne kćeri do druge, a Ivanina majka živi kod nje.

''Naravno da je sretna i zahvalna da ne mora biti u kontejneru, nažalost, kao što je sudbina većine ljudi. Ali s druge strane je vrlo nesretna jer se želi vratiti svojoj kući, u svoj dom. Ona ima 75 godina. Jednostavno ona želi sada biti u svom domu. Pa nema ona vremena čekati ne znam koliko. Apsurd, ali zaista totalni apsurd'', komentira Jednačak.

Uporno pišu dopise, mole i vlasnika i Ministarstvo kulture da netko nekoga natjera na reakciju.

''Izrijekom sam pitala da li imaju bilo kakve instrumente represije nad onim vlasnicima koji dobiju rješenje i ne postupe po rješenju, a odgovor mi je glasio da Ministarstvo kulture nema nikakve represivne mjere i ništa ne može poduzeti'', objašnjava Vera Kavalin.

Jedni ne mogu živjeti u svojim kućama, drugi pak ne mogu slobodno na dvorište jer se boje da im ne padne nešto uz stalna podrhtavanja tla.

''Najbliži pojam je jadan osjećaj, mislim, evo, ne može se to neke stvari se ne mogu ni objasniti ni opisati dok netko ne dođe u takvu situaciju'', zaključila je Kavalin.

Situaciju koja je potpuno suluda! Vlasnik tvrtka Tisak tamo ne živi, Ministarstvo kulture tamo ne živi, imaju svo vrijeme svijeta za prepiranje i šamaranje dopisima i rješenjima. A ovi ljudi bi trebali staviti svoje živote na pauzu zbog tuđe neodgovornosti i neodržavanja i nedostatka represivnih mjera prema onima koji svoje dužnosti pa i naloge mjerodavnih ne žele ispuniti. Podupiranje građevine i skela daleko je jeftinija od života dviju obitelji. Barem bi tako to trebalo biti. Možda negdje drugdje, u uređenoj zemlji koja se ne zove Hrvatska!

