Vikend donosi kišu, a onda stiže promjena: Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

U petak i u subotu preko naših krajeva premještati će se glavina ciklonalnog vrtloga s ovim frontalnim poremećajima pa će ponegdje biti i obilne oborine. U nedjelju njihov će utjecaj postupno slabjeti odmicanjem na istok. U ponedjeljak sa sjevera će jačati anticiklona s kojom će stizati zamjetno hladniji, a od utorka i vrlo suh zrak.



U petak će od jutra posvuda biti umjereno do pretežno oblačno povremenu uz kišu. Mjestimice može biti i obilne oborine uz izraženije pljuskove i grmljavinu, osobito u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Puhat će povremeno umjeren do jak ponegdje i olujan vjetar, s jugozapada i juga, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj povremeno kiša, a ponegdje i izraženiji pljuskovi i grmljavina, osobito sredinom dana uz granicu sa Slovenijom. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 19 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo - povremeno kiša, ponajprije u zapadnom dijelu. Puhat će umjeren, sredinom dana ponegdje i jak južni vjetar. Poslijepodne temperatura od 17 do 20 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegdje i obilne oborine. Vjetar umjeren i jak ponegdje i olujan, u gorju jugozapadni, a na Jadranu južni i jugo - koji će poslijepodne postupno slabjeti. Najviša temperatura od 11 u Gorskom kotaru do 16 stupnjeva na otocima.



U Dalmaciji povremeno kiša uz umjereno i jako ponegdje i olujno jugo. Temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U subotu u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mjestimice i obilniju oborinu, ponajprije u gorskoj Hrvatskoj. Od nedjelje više sunčanih razdoblja, no i dalje nestabilno, pa mjestimice može pasti malo kiše, a u gorju uz zahladnjenje susnježica ili snijeg. Povremeno će puhati umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura u postupnom padu.



I na Jadranu u subotu povremeno kiša. Na sjevernom Jadranu i bit će i obilnije oborine ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Od nedjelje sunčanije, no i dalje ne posve stabilno pa mjestimice može pasti malo kiše. Tijekom subote umjereno, na jugu i jako jugo. Ono će postupno slabjeti i u nedjelju okrenuti na sjeverozapadnjak. U ponedjeljak umjerena i jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura u postupnom padu.



Po svemu sudeći, od utorka pretežno sunčano, no zamjetno hladnije, u unutrašnjosti i uz jutarnji mraz.

