Hrvatska kapetanica s aktivistima u flotili za Gazu: "Kažu da ih tako muče, zatvaraju ljude u sobe frižidere u kojima se smrzavaju"

U ranim jutarnjim satima, naoružane izraelske snage napale su, i to ne prvi put, još jednu mirovnu flotilu, zaplijenili brodove i oteli volontere. I sve to u međunarodnim vodama u blizini grčkog otoka Krete, tisuću kilometara od Izraela.

Na tim brodovima bili su ljudi iz cijeloga svijeta kojima je cilj bio ukazati na jednu od najvećih humanitarnih katastrofa i kršenje međunarodnog prava u pojasu Gaze.

Na jednom od brodova je i sugrađanka Morana Miljanović, pravnica i kapetanica. Reporterka Provjerenog Danka Derifaj s njom, ali i mnogim drugim sudionicima flotile razgovarala je netom prije isplovljavanja iz talijanske luke Augusta na Siciliji.

Između 60-ak brodova iz luke u Augusti, krenuo je i njezin brod Shireen, nazvan prema novinarki Shireen Abu Akleh koja je ubijena dok je izvještavala tijekom izraelskog napada na izbjeglički kamp u Zapadnoj obali.

"Prošli put smo bili dio flotile, plovili smo unutar formacije, bili smo dapače jedan od vodećih brodova formacije. Međutim, naš zadatak je zahtjevao da na određenoj liniji koordinata, koje su jedna imaginarna linija, naravno kao i sve granice svih postojećih država trenutno, stanemo i izvršimo zadaću da dokumentiramo kršenja međunarodnog prava, da dokumentiramo i da ne budemo uhvaćeni. Ovaj put također Shireen ima zadaću da izbjegne biti uhvaćena iz jednostavnog razloga što obitelj donora donosi i odluke koje se donose kolektivno u konzultaciji s obitelji donora i obitelji Shireen Abu Akleh. Rezultat kolektivnog vIjećanja je došao do toga da će Shireen nakon ove misije biti donirana jednom kolektivu koji će ju koristiti za školu jedrenja, za djecu i mlade osobe iz Gaze", ispričala je Miljanović.

U flotili ove godine sudjeluje oko 1000 ljudi iz više od 70 zemalja, a kao i u prošlogodišnjoj sudjeluju i tri organizacije - Global Sumud Flotila, Freedom Coalition Flotila i 1000 Madleens za Gazu. Njihovi brodovi isplovljavaju iz različitih luka i imaju različite zadatke.



Od Hamasovog napada na jug Izraela gdje je 7. studenog 2023., ubijeno 1200 ljudi i zarobljeno njih 250, na području Gaze je prema podacima UN-a ubijeno gotovo 72 tisuće Palestinaca. Više od pola njih, 38 tisuća, su žene i djevojčice. Pretpostavlja se da su brojke puno veće jer mnoga tijela još leže kao žrtve zračnih udara pod ruševinama građevina.

Procjenjuje se da 50 posto bolnica više nije u funkciji, a uništene su gotovo sve škole. Od ukupno dva milijuna i sto tisuća stanovnika njih milijun i devetsto tisuća je raseljeno iz svojih domova, a mnogi od njih potom seljeni po više puta.

Milijun i dvjesto tisuća Palestinaca više nema svoj dom, piše u izvješću UN-a od ovog mjeseca..

Usprkos tome što su prošlu noć onesposobljene 22 brodice, a oteto desetine - ljudi Flotila nastavlja proboj prema Gazi.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Danke Derifaj.