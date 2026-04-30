Nosili pomoć, završili u rukama vojske: "Kažu da ih tako muče, zatvaraju ljude u sobe frižidere u kojima se smrzavaju"

Provjereno večeras donosi priču o ljudima čiji je cilj ukazati na jednu od najvećih humanitarnih katastrofa i kršenju međunarodnog prava koje se godinama odvija u pojasu Gaze. Dolaze iz cijeloga svijeta, a na jednom od brodova flotile je i Hrvatica Morana Miljanović, pravnica i kapetanica. Reporterka Provjerenog Danka Derifaj razgovarala je s njom, ali i mnogim drugim sudionicima flotile netom prije isplovljavanja iz talijanske luke Augusta na Siciliji.

Kapetanica Morana Miljanović u nedjelju popodne se otisnula u humanitarnu misiju prema Gazi. Između 60-ak brodova iz sicilijanske luke u Augusti krenuo je i njezin brod Shireen.

Provjereno razgovaralo s aktivistima uoči odlaska na misiju - 2 Foto: Provereno

Prvi pokušaji dolaska ribarskim brodovima u pojas Gaze počeli su još 2008., s godinama su se ljudi organizirali u flotile koje okupljaju sve više ljudi. U flotili ove godine sudjeluje oko 1000 ljudi iz više od 70 zemalja, uključujući liječnike, stručnjake iz različitih područja te aktiviste.

Provjereno razgovaralo s aktivistima uoči odlaska na misiju - 7 Foto: Provereno

"Prošli put smo bili dio flotile, plovili smo unutar formacije, bili smo dapače jedan od vodećih brodova formacije. Međutim, naš zadatak je zahtijevao da na određenoj liniji koordinata, koje su jedna imaginarna linija, naravno kao i sve granice svih postojećih država trenutno, stanemo i izvršimo zadaću da dokumentiramo kršenja međunarodnog prava, da dokumentiramo i da ne budemo uhvaćeni", izjavila je prije puta kapetanica broda Shireen Morana Miljanović.

Provjereno razgovaralo s aktivistima uoči odlaska na misiju - 1 Foto: Provereno

Sudionici, poput Tonyja la Piaccirelle, za Provjereno govore o opasnostima ovog puta, a Tony se prisjetio prošlogodišnjeg presretanja u međunarodnim vodama:

"Uskratili su nam lijekove, hranu, vodu, izolirali su neke od nas. Postoji nešto što su nam rekli prijatelji iz Palestine, što zovu 'hladni tretman', mi smo dobili manju verziju toga.

Uzeli su nam odjeću i stavili nas u kombi u kojem su uključili hlađenje, pa smo se smrzavali. Palestinci kažu da ih tako muče, zatvaraju ljude u sobe frižidere u kojima se smrzavaju."

Unatoč svemu pripadnici flotile ostaju nepokolebljivi.

Provjereno razgovaralo s aktivistima uoči odlaska na misiju - 3 Foto: Provereno

Provjereno razgovaralo s aktivistima uoči odlaska na misiju - 5 Foto: Provereno

"Dok država Hrvatska propušta poštovati međunarodno pravo i činiti ono što je trebalo činiti, dok plovimo međunarodnim vodama, trebala bih uživati apsolutnu zaštitu i potporu ne samo generalno, nego i konkretno Republike Hrvatske, a također i u teritorijalnim vodama Gaze", istaknula je kapetanica Miljanović.

Jutros su izraelske snage napale flotilu i to u međunarodnim vodama blizu Krete, tisuću kilometara udaljenima od Izraela.

Zarobile 22 broda i desetek volontere, među njima i neke od sugovornika s kojima je razgovarala reporterka Danka Derifaj.

Prema podacima UN-a u pojasu Gaze je od Hamasovog napada ubijeno gotovo 72 tisuće Palestinaca, a priču onih koji nastoje ukazati na sve što se događa , ne propustite u večerašnjem Provjerenom nakon Večernjih vijesti na Novoj TV!