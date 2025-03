Posljednje nedjelje mjeseca ožujka, odnosno 30. ožujka, kazaljke sata pomiču se jedan sat unaprijed, s dva na tri sata ujutro. Time počinje ljetno računanje vremena, koje će trajati do 26. listopada.

Praksa je to koja je uvedena kako bi se bolje iskoristilo prirodno dnevno svjetlo, ali mnogi zbog toga pravila osjećaju negativne posljedice, kao što su umor, smanjena koncentracija i poremećaj sna. Građanima se stoga preporučuje da se unaprijed pripreme na promjene tako da ranije odu na spavanje i više borave na dnevnoj svjetlosti. Još jedan od razloga za promjenu je i ušteda energije.

Što se mijenja?

Na većini digitalnih uređaja koji su satelitski i lokacijski povezani s internetom, poput mobitela, osobnih računala ili pametnih satova, sat će se pomaknuti sam od sebe, no na mnogim uređajima, poput električnih ili stolnih satova, električnih kućnih uređaja ili satova u nekim automobilima, to će biti potrebno učiniti ručno.

Još jedna promjena koja stupa na snagu je i drugačiji obračun potrošnje električne energije. Od iduće nedjelje električna energija utrošena od 8 sati do 22 sata obračunavat će se prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 22 sata do 8 sati prema nižoj tarifi (NT).

Ukidanje promjene

Ljetno računanje vremena sada se provodi u više od 70 zemalja diljem svijeta i obuhvaća više od jedne milijarde ljudi svake godine.

Zastupnici Europskog parlamenta izglasali su još 2019. godine ukidanje promjene vremena u svim zemljama Europske unije. Od tada se već nekoliko puta raspravljalo da bi svaki prelazak na ljetno ili zimsko računanje vremena mogao biti posljednji.

Europska unija na kraju je prepustila svakoj članici na volju hoće li zadržati zimsko ili ljetno računanje vremena. Odluka je trebala biti donesena do 1. travnja 2020. godine, no zbog pandemije COVID-19 to pitanje ostalo je neriješeno. Iz tog je razloga ukidanje promjena vremena ostalo na čekanju do daljnjeg.

