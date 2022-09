Osebujni bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko objavio je snimku na kojoj cijepa drva i ruga se Europi zbog problema s nestašicom plina.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko i vjerni saveznik Kremlja pojavio se u srijedu na državnoj televiziji cijepajući drva i uvjeravajući gledatelje da neće dopustiti da se Europa ove zime smrzne do smrti.

Ova snimka objavljena je u trenutku kada se europski čelnici bore s pronalaskom alternativnih izvora energije.

Na snimci Lukašenko u trenirci u dvorištu svoje vikendice cijepa drva u društvu biznismena Sergeja Teterina i govori: "Hajde, prijatelju! Spriječimo da Europa umre od hladnoće i pomozimo našoj braći. Možda će nam oni jednog dana zauzvrat pružiti ruku."

U videu je također naglasio da Europa nije u poziciji birati hoće li se grijati na brezu ili smreku.

Meanwhile in Belarus, Alexander Lukashenko has been chopping up logs for Europeans



"You think about everyone, Alexander Grigoryevich," says his crony, businessman Sergei Teterin pic.twitter.com/lIUsxKxmfQ