Vlada u nedjelju navečer dovršava paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata. Kako je Dnevnik Nove TV već objavio - bolnice, škole, vrtići i javne institucije struju bi trebali plaćati kao i kućanstva. No ne griju se svi na struju.

Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan javila se uživo s Markova trga odakle je izvijestila o sastanku u Banskim dvorima gdje se bruse mjere za ublažavanje rasta cijena energenata.

"Vikend je malo kraće potrajao za niz ministara. Tu su se okupili ministar financija, ministar gospodarstva, ministrica poljoprivrede, ministar obrazovanja, ministar rada. Dakle, široka lepeza ministara. Takve bi nas i mjere trebale dočekati sljedeći tjedan. Premijer Plenković najavio je prošloga tjedna da će biti sveobuhvatne i da će se ticati niza sudionika u društvu", izvijestila je Buljan.

Dnevnik Nove TV otkriva detalje Vladinih mjera za ublažavanje rasta cijena energenata

Gradonačelnik Splita o pokupljenju vrtića: "Nije mi neugodno, to radimo zbog podizanja standarda djece"

"Mjere se, kao što je ranije rečeno, bruse u nedjelju navečer. Sastanci bi se trebali nastaviti i u ponedjeljak ujutro. Tek u popodnevnim satima u ponedjeljak mjere bi trebale biti predstavljene članovima HDZ-a i to na stranačkim tijelima koja će se održavati u ponedjeljak popodne. Nakon toga, premijer se u utorak susreće sa koalicijskim partnerima. U tom gustom rasporedu morat će pronaći vrijeme i da porazgovara s gospodarskim partnerima koji također imaju svoja očekivanja", dodala je.

"O mjerama se dosta toga nagađa posljednjih dana. No, jako je malo onih potvrđenih i sigurnih informacija. Jedna od njih je i ona koju je Dnevnik Nove TV objavio u subotu, a to je da će sve javne, odnosno neprofitne ustanove struju ubuduće plaćati po tarifi za kućanstva, a ne onoj za poduzetnike. To bi im trebalo dosta pomoći", izvijestila je Buljan.

"S druge strane, kako informacije za sada govore, ove mjere neće se doticati plina. Za kućanstva je ta cijena plina regulirana do 1. travnja 2023. godine, ali plin koriste i poduzetnici, ali i škole i neke bolnice. Tako da oni i dalje muku muče što će s tim.

Neke škole koriste drva, a znamo da je i cijena drva porasla. U svakom slučaju, ovdje se bruse posljednji detalji, očekuju se informacije, a željno ih očekuju gotovo svi u Hrvatskoj jer gotovo da nema čovjeka ni poduzetnika kojeg ova energetska kriza nije dotakla", kazala je Buljan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr