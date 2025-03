Što će biti s onima koji ulože prigovor savjesti? "Preskočio bih! Bolje ovo s puškom"

Operativno djelovanje mlade u oružanim snagama kroz obvezni vojni rok čeka već krajem ove godine.



Ipak, neće svi uzeti pušku u ruke. Oni koji izjave prigovor savjesti neće morati obući vojnu uniformu, ali država i na njih računa.

Čeka ih alternativna služba! Trebali bi pomagati civilnoj zaštiti. Država računa da bi takva obuka trajala tri mjeseca.

Oni bi bili smješteni u za to posebnim objektima, provodili bi taj rok civilnog služenja u objektima, bili bi stalno tamo raspoređeni!

MUP, doznaje Dnevnik Nove TV, planira predložiti da dobiju 250 eura za putne troškove - bude li ih.

Na one koji neće htjeti ni to računaju u općinama, gradovima i županijama.

Radno vrijeme od 8 sati! Trebali bi pomagati, primjerice, u različitim javnim radovima i to čak 4 mjeseca - dvostruko dulje nego vojni ročnici. Neće biti plaćeni, osim ako ne putuju međugradskim linijama.

Iz inicijative koja se peticijom protivila povratku obaveznog vojnog roka kažu da je ovakav prijedlog protuustavan. Upozoravaju na lošiji status "civilnih ročnika".



"Alternativna služba za prigovarače savjesti ne smije imati kažnjavajući, niti diskriminirajući učinak. Ne smiju ih stavljati u nepovoljniji položaj! Eventualne naknade štete zbog povrede prava neće plaćati ni ministar ni zakonodavac, nego porezni obveznici", kaže Hrvoje Marković iz Centra za ekonomsko obrazovanje.

Nitko u državi koja brusi sve detalje ne može procijeniti što će oni pred koje je stavila izbor - odlučiti.

