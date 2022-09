Ina nema izbora - odlukom Vlade prodavat će plin za pet puta manje novca HEP-u. Potom bi taj plin trebao ići do kućanstava koja su ostala bez opskrbljivača, do poduzetnika i do javnih ustanova. Ini, pak, preostaje manja dobit, ali i dubinska istraga kome se i kako dosad prodavao plin.

Da hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj i kao pomoć za poduzetnike, za ugostitelje dobra je vijest. Jedan od onih koji pozdravlja takvo što jest i Zlatko Puntijar iz ceha ugostitelja koji se nada da će hrvatski plin ostati u Hrvatskoj, kao i da će ga biti dovoljno.

"Daj Bože da tako bude“, poručio je kazavši da mu je račun za prosinac došao u dva dijela. "Prvih pola mjeseca račun je bio pet tisuća kuna, a drugi, za istu potrošnju, dvadeset i dvije tisuće“, objašanjava.

Prihvatljivije cijene plina iščekuju i javne ustanove, a u vezi s tim zadovoljstvo ne krije i Željko Turk, predsjednik Udruge gradova koji napominje da ako ovome još doda mogući europski paket vezan za oporezivanje dodatnog profita, dolazi se do značajnog iznosa u kojem se, kaže, može djelovati u plinskom segmentu.

Iz MOL-a još nema odgovora

Stručnjak objašnjava da će mjera pomoći i kućanstvima kojima su privatni i manji opskrbljivači raskinuli ugovore, pa sad opskrbljivačima koji su obveznici javne usluge trebaju dodatne količine plina.

Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin ustvrdio je: "Da ne bi pretrpjeli određenu štetu, dobili su plin nešto jeftiniji od tržišnog da bi mogli zadovoljiti sva kućanstva da imaju jednaku cijenu kakva su imala kućanstva do sada.“

Ina mora prodavati plin HEP-za 5 puta manju cijenu od one na burzi. Iz MOL-a o tome na upit Dnevnika Nove TV nema odgovora. Jučer su se sastali s ministrom Davorom Filipovićem.

Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja poručili su da su se svi sudionici sastanka složili s time da je u narednom periodu, u što kraćem roku, potrebno promijeniti sustav korporativnog upravljanja koji je loš. Iz HEP-a su za Dnevnik Nove TV odgovorili da će provesti odluku Vlade i da ne očekuju da će to imati značajniji utjecaj na poslovni rezultat HEP grupe.

Oporba nezadovoljna

"Da imate tvrtku, sad ću reći aproksimativno, koja kupuje plin od Ine ili od hrvatskih plinskih polja za pitanje za koju koncesiju znači da kupuje za 20, a prodaje za 100, zašto to ne radi Ina, zašto taj novac ne ide u proračun?“ pitao se SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.



Predsjednik Mosta Božo Petrov povukao je pitanje imenovanja u Nadzornom i Upravnom odboru Ine. "Pogledajte koje članove NO-a i uprave Ine on postavljao, zanimljivo je da se ponavljaju ljudi koje je Andrej Plenković imenovao, koje je zanimljivo, MOL imenovao godinama prije toga kao svoje predstavnike", rekao je.

INA komentirala odluku Vlade da sav hrvatski plin mora prodavati HEP-u

Dalmatinci ljutiti - hoće li na kontinentu ove zime biti toplo, a obala se smrzavati? "Ostat ćemo kao šuplje crivo"

Dok se čeka što će o Ini utvrditi vanjska revizija, iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja najavljuju prve nalaze interne revizije koje će predstaviti idući tjedan na sjednici Nadzornog odbora.

O tome kakve će cijene plina biti nakon najnovije Vladine odluke, pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr