Jesi li udana? Imaš li ili planiraš imati djecu? Iz koje si stranke i za koga glasaš? Sa svim ovim neprimjerenim pitanjima susrela se mlada žena koja se vratila iz Irske i pokušala pronaći posao u Hrvatskoj. Novinarka Provjerenog Ana Malbaša istražila je koja su naša prava u slučaju da nam netko postavi slična pitanja, gdje je granica, i s kakvim se kaznama poslodavci mogu suočiti ne drže li ih se.

Žena koja se vratila iz Irske odlučila je stati pred kameru Provjerenog i anonimno ispričati sve što je doživjela prilikom pokušaja zapošljavanja u Hrvatskoj. Živi u manjem gradu i nije joj ugodno o svemu javno govoriti.

"Od 15-ak razgovora za posao, na 13 njih su me pitali pitanja koja su zakonom zabranjena. Osjećala sam se užasno jadno, šokirano, tužno. Psihički se nije lako nositi s tim, dvije i pol godine u Hrvatskoj doživljavam takve neugodnosti", rekla je.

"Mi smo zarobljenici tog problema": Zbog loših krovova žive uz stalnu prijetnju i boje se svake kiše

Više je godina provela u Irskoj zbog želje za promjenom mentaliteta i u potrazi za boljom egzistencijom. Unatoč dobrom životu koji je ondje imala, spletom okolnosti vratila se natrag u domovinu.

"U Irskoj sam imala ozljedu noge. To je bio period taman par dana prije onog prvog lockdowna. Došla sam u Hrvatsku i doslovno četiri dana nakon toga granice se zatvaraju", ispričala je novinarki Provjerenog Ani Malbaši.

Nema priča o korupciji i kriminalu, ali ni velikih uspjeha: Kako izgleda Zagreb kojim vlada Tomislav Tomašević?

U privatnoj bolnici prolazi dvije operacije koljena, ali joj se zdravstvena situacija zakomplicirala. Nakon operacije je doživjela sepsu, prošla dugotrajnu rehabilitaciju i utvrđena joj je 30-postotna invalidnost. No, ona je nije onesposobila za rad. Štoviše, nakon rehabilitacije se počela javljati na oglase za posao, uglavnom one administrativne.

"Kada sam došla na prvi razgovor, prije mene je bilo pet ili šest cura. Sve su nakon tri minute razgovora vidno uznemirene izletjele van. Malo sam se frapirala. Kad sam ja ušla kod vlasnika poduzeća, rekao mi je da je samo htio vidjeti kako izgledam i to je bilo to", ispričala je.

"I tad sam se rasplakala. Nisam mogla vjerovati u šta sam došla i šta je ovo. .. On je samo htio vidjeti kako izgledam. Pretpostavljam da je htio vidjeti kako izgledaju cure prije mene. Osjećala sam se užasno jadno", dodala je.

Poslodavci pitao za koga glasa

Unatoč negativnom iskustvu, nastavila je tražiti posao nadajući se da će imati više sreće. Prijavila se za posao prodavačice, a na razgovoru ju je dočekala osoba koja se predstavila kao voditeljica te trgovine.

"Pitala me jesam li udana, planiram li imati djecu, koje sam godište jer mi godište ne piše na životopisu. Ja nisam htjela odgovoriti na takva pitanja i rekla sam da ta pitanja nisu važna za tu poziciju, na što je ona odgovorila da su njoj važna zato što ona mora znati hoću li imati djecu idem li na porodiljni", rekla je.

Mislio da potpisuje suglasnost za kanalizaciju pa joj prepisao kuću: "Joj, vidi ti kaj je napravila..." Iza cijele priče stoji žena koja je vodila ilegalni dom

"Sve je na sebe prepisala": Mislio da potpisuje suglasnost za kanalizaciju, a ostao bez kuće

Prvi put je bila tužna, drugi put ljutita, ali i dalje je mislila da su to što je doživjela možda samo iznimke. Javlja se potom na oglas za posao asistentice direktora u jednoj građevinskoj tvrtki.

"Poslodavac me direktno pitao imam li djecu jer ta pozicija zahtijeva dosta terenskog rada. Ja sam odgovorila da na to pitanje ne želim odgovoriti jer smatram da je nebitno za posao. Pitao me jesam li udana, planiram li djecu, koja sam stranka i za koga glasam", rekla je.

"U jednom momentu je taj poslodavac rekao da je on desničar, ali nema ništa protiv ljevičara. I da je to sve u redu ako sam ja više lijevo nego desno. Ja sam rekla da stvarno ne znam kakve to veze ima s poslom. On se išao opravdavati: 'Nisam ja to mislio tako, samo me čisto zanima.'", dodala je.

Podnijela prijave Državnom ispektoratu

Sugovornica Provjerenog je vlasnika jedne tvrtke prijavila Državnom inspektoratu. Sve je završilo na sudu, ali zbog nedostatka dokaza nije presuđeno u njezinu korist.

"Tada sam bila svjesna da je moja riječ protiv njegove i da je to teško dokazivo", rekla je.

I tu je sve stalo. Uz kratku stanku, nastavila je ponovno tražiti posao u Hrvatskoj. Pisala je molbu za posao prodavačice u jednoj tvrtki koja ima internetsku trgovinu.

"Doslovno drugi dan mi se javlja vlasnik firme i crno na bijelo me pitao za godište, želi znati jesam li udana i imam li djecu. Također me pitao gdje je nastao moj invaliditet i jesam li sposobna hodati po stepenicama. Ja na taj mail nisam odgovorila, već sam odlučila prijaviti Državnom inspektoratu", ispričala je.

Bračne ili partnerske svađe, svađice i epske bitke - bez njih nema prave veze: "Oni koji kažu suprotno vrlo vjerojatno lažu. Barem malo"

Proslijedila im je e-mail koji je dobila sa zabranjenim pitanjima. Taj je postupak u tijeku.

"Ako dođe do kazne, financijska kazna može iznositi od 4100 eura do 7900 eura za takvog poslodavca, pravnu osobu, a još su kasnije propisane kazne za poslodavca fizičku osobu, odnosno odgovornu osobu u toj pravnoj osobi", rekao je Dario Ćorić, pravni savjetnik u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP).

Iz HUP-a ipak vjeruju da su ovakva loša iskustva iznimka. Obično velike tvrtke, kažu, imaju i unutarnje procedure kojima sprječavaju da dođe do diskriminacije kandidata za posao ili radnika.

Ima državljanstvo, ali mu ne daju da igra jer se nije "rodio kao Hrvat": Iz Saveza stigao sramotni odgovor

Mnogo je osnova po kojima možemo biti diskriminirani – dob, spol, rasna i etnička pripadnost, seksualna orijentacija, politička pripadnost. Važno je znati i reagirati ako se prema nama odnose diskriminatorno. Kako odbijanjem davanja odgovora na pitanja koja su zakonom zabranjena, tako i prijavama onima koji su nadležni za procesuiranje poslodavaca s lošim praksama.

Više o priči sugovornice Provjerenog i što možete napraviti ako se ovako nešto vama dogodi možete pogledati u priloženom videoprilogu.

Provjereno gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a propuštenu emisiju pogledajte besplatno na novatv.hr