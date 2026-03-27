Bila je odlična učenica u elitnoj školi, a onda je šokirala obitelj: "Nisam htjela na faks, moj san je bio nešto drugo"

Bila je odlična učenica. U zahtjevnoj i uglednoj školi. Iz obitelji visokoobrazovanih. Ali ona je uvijek sanjala samo kuhanje.

"To je bio šok što nisam išla na faks", izjavila je Jela Šaban.

"I onako, na prvu nismo bili, bar ja nisam bio skoro sretan s time", rekao je otac Janislav Šaban.

"Ali danas kada o tome pričamo i kada se sjete koliko sam kuhala kao mala i koliko sam voljela hranu kao mala, mislim da im je sada skroz jasno", kazala je Jela Šaban.

"I od prvog trenutka kad sam ušla u kuhinju, dala sam 100% da to bude na kraju i moj poziv i ono čemu ću se 100% posvetiti i na kraju je ispalo da sam i sretna s time što radim u kuhinji i mislim da sam već od prvog dana znala da želim ostati", ispričala je kuharica Jela Šaban.

Ona je Jela Šaban. Mlada kuharica koja ima tek dvadeset jednu godinu, ali već radi "punom parom".

"Mislim da svi trebaju slijediti svoje snove i mislim da svi to žele. Ono što je ponekad teško je naći svoj san i naći nešto čemu će se 100% posvetiti", izjavila je Jela Šaban.

Uvjerena je da kada nađeš svoj san, trebaš ga slijediti.

Jelin izbor zanimanja nije bio očekivan. Završila je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju, poznatiju kao MIOC.

"Bila je svoja, oduvijek. I kao dijete i sad kao zrela žena. Ona je naprosto svoja. Oduvijek bila. Bila je mirna, ali je bila fokusirana. Bila je zainteresirana i bila je znatiželjna. I zanimalo ju je sve", kazala je majka Ivana Ergić.

"Obožavala je jesti", dodala je Ivana Ergić.

Njezini roditelji očekivali su da će krenuti njihovim stopama te izabrati arhitekturu ili dizajn, kao i veći dio obitelji.

"S obzirom na to da imamo te diplome, da smo završili fakultete i roditelji, bake i djedovi, bilo je normalno da će ići negdje u tom smjeru. Sad u kojem, to nismo znali, ali s obzirom na to da je bila dobra iz matematike, likovnog, svega, očekivalo se da će nekako nastaviti tu neku našu tradiciju", izjavio je otac Janislav Šaban.

Danas radi u restoranu u Kranjskoj Gori, koji je u tek nekoliko godina osvojio dvije Michelinove zvjezdice. Prestižna je to nagrada koja se dodjeljuje restoranima za iznimnu kvalitetu hrane i ukupno gastronomsko iskustvo.

"Mislim da to svatko može naučiti s dovoljno truda, ali ono što je najteže je svaki dan biti konzistentan i svaki dan pogoditi točno kako treba i održavati neki standard i svaki dan kada se uđe u kuhinju iznova, iznova, napraviti iste stvari, napraviti ih jednako i bolje nego prošli dan", rekla je kuharica Jela Šaban.

Rad u kuhinji se može činiti poput sinkroniziranog plivanja. Jer u svakom trenutku zna se tko što radi.

"Timski rad je jako važan. Već kada jedna osoba odskače od tima ili se ne obazire na druge, to je već raspad sistema. I ono što je posebno lijepo u ovoj kuhinji je što je svima apsolutno stalo do druge osobe", objasnila je kuharica Jela Šaban.

Kako je mlada nada zagrebačkog MIOC-a završila u kuhinji s dvije Michelinove zvjezdice i zašto je njezina odluka na početku šokirala obitelj? Cijelu inspirativnu priču o Jeli Šaban i njezinu putu do vrha kulinarskog svijeta pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog, Barbare Majstorović.