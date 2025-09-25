Kuću u kojoj Ivanka živi su prodali, novi vlasnik je susjed koji joj je isključio struju i vodu: "Mami govori da će se on nje riješiti"

Prije 23 dana blokirao joj je ulaz u kuću u kojoj živi već 25 godina. Isključio joj je struju i vodu. Mario Predojević na sve načine pokušava iz kuće istjerati Ivanku Kralj jer je njegova tvrtka upisani vlasnik. No ona, s druge strane, način na koji je on postao vlasnik osporava jer su pokojni vlasnici kuće upravo njoj oporučno ostavili nekretninu. Njezina pogreška je što oporuku - nije provela.

Provjereno: zatočena u vlastitom domu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ivanka Kralj Foto: DNEVNIK.hr

Istražujući ovu priču Provjereno je otkrilo niz nevjerojatnih slučajnosti koje su dovele do realizacije ovog vlasništva i situacije u kojoj se 70-godišnjakinja našla. U priču se uključila i krim policija, a palo je i uhićenje.

Dok bez hrane i struje čeka da se tužbe koje je podnijela riješe, Ivanka Kralj tražila je zaštitu od suda privremenom mjerom koja sa suda još ne dolazi.

"Ja imam 70 godina i ja sam zatočena. Ja to smatram zatočenjem."

Tena Oreč Foto: DNEVNIK.hr

Provjereno: zatočena u vlastitom domu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Nadam se da će biti na vrijeme, nadam se da neće da završiti u crnoj kronici jer ovo je horor priča", kaže Ivankina kći, Tena Oreč.

Na ovaj način, prvi susjed pokušava je istjerati van i osigurati posjed kuće koju je upravo kupio. Novi vlasnik joj poručuje da može otići kad god hoće.

"Ako izađem, on će je srušiti u 24 sata. Ja to znam i zato neću izaći", govori Ivanka Kralj.

Provjereno: zatočena u vlastitom domu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Provjereno: zatočena u vlastitom domu - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Provjereno: zatočena u vlastitom domu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Kuću su gradili Anđeo i Mira Glavan. Oboje gluhi i bez djece. U poznijim godinama tražili su pomoć u vidu uzdržavatelja. No, dva puta su se opekli jer uzdržavatelji nisu ispunjavali ugovorne obveze. U priču je 2000. ušla obitelj Kralj. Obvezali su se dohraniti ih i platiti sve troškove koje su imali, a Glavani zauzvrat obećali njima u nasljedstvo ostaviti ovu kuću.

"Tu smo proveli cijeli moj praktično život. Posvetili život tome. Brinuli se za njih koliko smo najbolje mogli", govori Tena.

Prvi susjed, ujedno i upisani vlasnik, tvrdi da nikada tu nisu živjeli jer nikada na ovoj adresi nisu bili prijavljeni. Da tu nikada nisu bili prijavljeni je kažu točno.

Odvjetnik Milan Ličina obitelj Glavan upoznao je još 1994. kada su se sudski sporili s bračnim parom Valjak. Oni su bili prva obitelj s kojom su Glavani imali ugovor o doživotnom uzdržavanju, a koji su željeli raskinuti. Stjepan Valjak od tužbe za naknadu štete već više od 30 godina ne odustaje.

Sve do 2023. kada je uspio pokrenuti ostavinu iza Mire i Anđela. Budući da nasljednika službeno nije bilo - kuća je umalo pripala gradu Zagrebu. I onda je sud, pošto nema nasljednika, dao oglas u Narodne novine. I baš tada, osam godina nakon smrti rođakinje, četvero Slovenaca pročitalo je 53. stranicu 92. izdanja hrvatskih Narodnih novina i javili se sudu. Čim su se uknjižili kao vlasnici, kuću su prodali za 215.000 eura. Ivanka je za to čula dva dana prije prodaje.

Odmah je od suda zatražila privremenu mjeru dok ne dokaže da nekretnina zapravo treba pripasti njoj. Sud je tražio doradu zahtjeva što njezin bivši odvjetnik nije napravio.

U zemljišne knjige kao vlasnik upisana je Poslovna Trgovina d.o.o, tvrtka registrirana u kući do. Odgovorna osoba u toj tvrtki je Mario Predojević.

"Mami govori sada da nje više neće biti, da će se on nje riješiti", priča Tena Oreč.

I provocira, kažu. "Po noći, recimo, razbija faše. Onda blica, blica, blica..."

U utorak joj je isključio i vodu, te zatrpao i šaht i ulaz u dvorište. Priveden je pa pušten.

Sve detalje ove nevjerojatne priče iz Zagreba pogledajte u prilogu Jelene Rastočić.









