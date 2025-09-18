Mirjanu je muž pokušao ubiti u snu: "To su sve kosti smrskane, ovdje fali komad, uho je napola otkinuto..."

Najavio joj je - "Sasjeći ću ti glavu sjekirom kao zmiji!". A onda je to i pokušao učiniti.

U drugu ženu bivši je partner uperio pištolj i više puta potezao okidač. Srećom, pištolj je zakazao, no on ju je, nakon toga, dvadeset minuta brutalno tukao.

I jedna i druga preživjele su pukom srećom. Iako su ih prije tih događaja zbog nasilja i prijetnji prijavljivale policiji, obojica su za pokušaj teškog ubojstva dobila šest godina zatvora.

Nasilje ne prestaje s prijavom, upozoravaju stručnjaci. Štoviše, tek tada kreće druga borba - ona koja od žena radi nove žrtve, institucionalne žrtve.

Uoči dana borbe protiv nasilja nad ženama Provjereno pita - je li došlo vrijeme da usvojimo dobre prakse drugih zemalja i fokus u borbi protiv nasilja stavimo na pravo mjesto, na nasilnika?

Sravična svjedočanstva

"To su sve kosti smrskane. Tu nema komadića kosti, to je sve titanijska mreža. Oštećenje vida na desnom oku, negdje oko 70 posto. Ovdje fali komad kosti, pa su oni su to spajali. Sve je nos, to je sve bilo smrskano. Uho da je napola otkinuto", pokazuje Mirjana svoje lice u kameru.

Suprug ju je pokušao ubiti dok je spavala. Najavio joj je to četiri mjeseca ranije. "Doslovno je rekao, 'Ja ću tebi stući glavu sjekirom k'o zmiji'".

Drugu ženu bivši partner pokušao je ubiti pred svjedocima i malodobnom kćeri.

"Pištolj je uperio meni prvo u noge. Međutim, pištolj nijednom nije opalio. Zatim je usmjerio pištolj prema mom trbuhu i isto tako okidao, okidao, povlačio. Tada je vidjevši da pištolj neće opaliti, očito se razbjesnio i počeo mene tući".

Nakon batina i više propalih pokušaja da je upuca, uzeo je nož.

"Krenuo je zamahivati. Rekao mi je, 'Rasporit ću te sada".

Pred nama je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a broj femicida raste. Pitanje je, zašto unatoč svim zakonima, poveljama, konvencijama, planovima i edukacijama još uvijek ne uspijevamo obuzdati količinu nasilja prema ženama i u obitelji?

