Matiji Jeličiću organi su smješteni na suprotnoj strani. Kartagenerov sindrom pogađa svega 0,01 posto svjetskog stanovništva. To je genetska bolest koja se u pravilu mora naslijediti, no ne i u Matijinom slučaju.

Kod ovog je klinca baš sve naopako. Kad se rodio, njegova je mama primijetila da čudno diše. Kad se požalila medicinskom osoblju, nisu vjerovali što čuju. A kad su malog odnijeli na pretrage, nisu vjerovali ni što vide. Malenom Matiji svi su organi smješteni obrnuto. Srce i slezena su mu na desnoj, a jetra na lijevoj strani.

Mislili su da je tu stalo, a onda su otkrili i da mu dišni sustav nije potpuno funkcionalan. Ne može disati na nos, a svakodnevno ručno ispire nos i ispuhuje ga po 20 puta dnevno. Posljedica je to Kartagenerovog sindroma, rijetke bolesti od koje boluje svega 0,01 posto ljudi na cijelom svijetu. No, nije ovo tužna priča jer se Matija ipak voli pohvaliti svojim specifičnim medicinskim stanjem.

Iz dvije bolnice poručili da pacijentice same biraju način zahvata, javilo se još žena: "Kada je počelo čupanje iz mene, mislila sam da ću otići na onaj svijet"

Pogoršanje iz dana u dan: U Srbiji ponovno više od 4500 novozaraženih, sutra sjednica Kriznog stožera

Ako nešto može poći naopako, poći će naopako. Tako kažu Murphyjev zakon i Matijina povijest bolesti. Jer, ruku na srce, kod njega ono kuca desno. Na istoj je strani i slezena dok je jetra pobjegla nalijevo. Zbog toga su ga nazvali - zrcalnim mladićem.

Za sedam milijardi ljudi na svijetu puhanje nosa znači sezonu prehlada ili alergiju. Za Matiju Jeličića, ovo je normalno zdravstveno stanje.

''Dnevno ispušem nos dvadesetak puta? Možda čak i više'', govori 21-godišnji Matija Jeličić.

Sve zbog Kartagenerovog sindroma. Rijetke nasljedne bolesti koja može nastati samo ako dijete naslijedi mutirane gene oba roditelja. No u Matijinom slučaju, ova se bolest pojavila niotkuda.

''Kad se Matija rodio, nije plakao kao ostala djeca, nego me gledao samo. I onda sam ja primijetila da on dobro ne diše, da nešto nije u redu'', objašnjava Sunčana Jeličić, Matijina mama.

Kad se požalila medicinskom osoblju, nisu vjerovali to što čuju, a kad su dijete odnijeli na pretrage, nisu vjerovali ni što vide. Pojedini organi nisu gdje bi trebali biti.

Taksisti bijesni na Ministarstvo prometa: "Namjerno su nas prevarili? Usvojeni prijedlog izmjena zakona je samo kozmetika"

Na gradilištu omiške zaobilaznice nastao veliki odron, iz Hrvatskih cesta poručuju da nema sigurnosne prijetnje

''Normalno je prohodal, govoril k'o i ostala djeca moja, nisam vidjela neku razliku osim tog nosa. I upala uha'', komentira Sunčana Jeličić.

''Nogomet sam malo teže savladao jer nemrem disat. Mislim mogu disat, ali nemrem disat kroz nos pa to čudno zgleda i malo je teže'', govori Matija.

Nakon 11 godina treninga, morao je odustati. Ionako se nikada nije vidio u sportu. Ako Matiju pitate, bolje da se okreću kotači, nego da se okreće lopta. Želja mu je pokrenuti autoprijevoznički biznis.

''Radi brata i tate, mislim kaj su oni me otprilike naučili, cijeli život sam u tome. U kamionima, u prijevozu, u transportu i tako'', izjavio je.

Filipović kazao da će se u Blatu graditi bolnica: ''Djecu nikad ne bih promatrao u kontekstu izbora''

Bizarna ispovijest: Lažna medicinska sestra pacijenticu vodila po bolnici i radila testove na COVID

Putujući do raznih pregleda i zravstvenih ustanova Matija je, kaže, proveo oko 300 dana. Prve četiri i pol godine života pamtit će po redovitim upalama uha. Od posljednje operacije uklanjanja polipa, odnosno izraslina iz nosa prošlo je deset godina. Odlučili smo Matiji osvježiti pamćenje i provjeriti jesu li mu svi organi na svojim mjestima.

''Na EKG-u na primjer, uvijek stave na krivu stranu. Kažem im 'na pravu stranu', ma kakvi. Uvijek na krivu. Niti ne reagiraju previše, nego ono samo ''hehe'' i stavljaju oni na normalnu stranu. Rek'o - nije tu'', objašnjava Matija.

''Kad idemo u desno gdje bi inače trebala biti cijela jetra, ovdje nema ništa nego crijeva. Gdje ti je jetra, pita se čovjek. Evo ga na. To je znači jetra na drugoj strani. Ali ne samo jetra. Pogledajmo dalje. Ovo je srce. Pogledajte, srce. Kako nježno tuče, vidi ga, uopće nije uzbuđen. Hoću dokazati da je to srce? Vidi – tu, du, tu, du, ovo sve krv. Ja to ne volim reći zrcalno zato što mi je to onak' dosta populistički i otrcano, ja volim koristiti riječ - kiralno. Ti si kiralni čovjek kužiš me'', objašnjava radiolog Natko Beck.

Zbog zrcalnog smještaja organa, Matija ne može biti ni primatelj, ni donor organa.

''Ti ga staviš, on ga krivo zarotira unutra, onda strši, moraš ga gurati, onda ga ovaj mora stiskati kardiokirurg, onda kaže šta je ovo, tko mi je krivo srce dao? Nemreš kardiokirurgu to napravit', buraz rastavit' će te. E, a lijevi bubreg da li je desni bubreg i desni bubreg da li je lijevi bubreg? To je vječno pitanje. To nitko još nije uspio odgovoriti. Da li se bubrezi zamijene, a da mi to ne znamo ili oni ostanu na mjestu? Ovo mu je sve na mjestu di mu treba bit'. Mokraćni mjehur, šta mi znamo jel' se on zarotirao il' ne, nemamo pojma! Svaki put ti mozak tilta jer mi smo u tim radnjama koje radimo u medini jako dobro uhodani i imaš uvijek nekakav algoritam po kojemu radiš i onda kad ti nešto zezne algoritam, onda ti mozak javlja ''error''. To je uvijek zabavno mozak trenirati tako da nam to isto dođe kao trening za mozak'', objašnjava Beck.

U dječjoj bolnici Srebrnjak registrirana su tri slučaja Kartagenerovog sindroma. Ovi maleni pacijenti redoviti su im gosti ponajviše zbog učestalih upala pluća.

''Čim se dignem. Čim popijem kavu, odmah. Znači nije to odmah kako se dignem, ali za nekih pola sata počne curiti nos'', govori Matija.

Ministar graditeljstva: ''Uskoro počinjemo izdavati odluke za rušenje i obnovu kuća u Zagrebu''

Svake godine imali smo na tisuće slučajeva zaraze, ove godine - niti jedan! Stručnjaci objasnili što se dogodilo

U ljudskom dišnom sustavu nalaze se trepetljike, poznate i kao ciliji. Zapravo je riječ o izduženim dlačicama koje reguliraju protok tekućine kroz dišni sustav. Iste te dlačice prilikom Kartagenerovog sindroma u tijelu fizički postoje, ali ne ispunjavaju svoju svrhu. Zato nos nekontrolirano curi, a potrebno ga je ručno ispirati i iz njega izbacivati višak sluzi.

''Imaš učestale sinusitise, upale pluća, bronhitise i tak' dalje i tak' dalje'', rekao je radiolog Natko Beck.

Matija već deset godina nije posjetio bolničke odaje. Ipak, doktori su mu rekli da bude na oprezu.

''Da može dobiti astmu s godinama ili možda opet polipe. Može čak izgubiti sluh'', govori Sunčana Jeličić, Matijina mama.

Za razliku od učestalijih urođenih deformacija, Kartagenerov sindrom ne skraćuje životni vijek. Za mnoge oboljele se tek prilikom raznih bolničkih zahvata, pa čak i obdukcije dozna da su živjeli s ovom bolesti. Matija na svom mobitelu ima zdravstveni karton.

''Ako mi ne može netko otključati u slučaju da se meni nešto desi, onda mi izbaci zdravstvenu kartu i sve piše otprilike ukratko'', objašnjava.

Naopaki organi čak mogu spasiti život.

''Teoretski jedino u teškom ranjavanju i u pokušaju ubojstva. Evo to je prednost. Znači čovjek koji nije informiran da je to obrnuto, teoretski bi imao veće šanse ostati na životu ako te profesionalni ubojica ide ubiti", govori Beck.

Spasiti život, šarmirati djevojke.

''Za ulet ne? Znači srce mi tuče na ovoj strani samo zbog tebe'', našalio se Natko Beck.

Od svjetskih njuški, španjolski pjevač Enrique Iglesias najpoznatiji je vlasnik inverzije organa. Kod njega je samo srce na krivoj strani. Međutim, teško se Enrique može mjeriti s Matijom. Matija ne samo da ima inverziju organa, nego je rođen i prijestupne godine.

Zbog visokih brojki najavili vikend-lockdown: Ugostitelji izašli na ulice, blokirali promet pa otišli pred zgradu vlade

Ide li u utrku za zagrebačku gradonačelnicu i tko je zvao hitnu pomoć kada je preminuo Bandić? "Ne znam. Nisam razgovarala s Natalijom Pricom"

Kaže, nije planirao nikakvu feštu. Tek za tri godine. Napuhali smo desetak balona. Njih osam je puknulo prije Matijina dolaska. Zbog vjetra smo izbacili puhanje svjećice. Valjda je moralo sve biti malo naopako. Ipak je ovo bila priča o zrcalnom mladiću.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr