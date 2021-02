Tijesne cipele ne ozljeđuju samo stopala, one prije svega ozljeđuju samopouzdanje. Čak trećina ljudi nosi preusku obuću samo zato što lijepo izgleda. Mnogima čija su stopala u gabaritima, kupovina obuće djeluje banalno.

Za Valeu je kupovina obuće najgora noćna mora. Sa stopalom broj 45 osuđena je na muške cipele, tenisice i vječitu knedlu u grlu jer joj niti jedna cipela nije istinski udobna. Istovremeno, zagrebačka glumica Mada Peršić ima nadrealna iskustva sa svojim stopalima broja 43. Osim što su njezina stopala uvrštena na oazu za foot fetišiste, WikiFeet, o svojim je stopalima čak pisala kolumne.

Na društvenim mrežama joj se katkad javljaju zaljubljenici u stopala i mole samo jednu fotografiju njezinih stopala. Kaže, foot fetišisti su najljubazniji ljudi na svijetu! Na sreću, Mada s traženjem odgovarajuće obuće nema tolikih problema. A kako Valea više ne bi morala unedogled lijepiti i krpati svoju staru obuću, na temelju njezinog crteža dali smo joj izraditi cipele iz snova. Čekali smo ih tjednima, ali vrijedilo je svake minute.

''Baš mi je jučer mama pričala da sam prohodala s 10 mjeseci. I da su svi govorili da je to zato što imam ogromno stopalo pa onda imam na šta stati'', govori glumica Mada Peršić.

S frendicama šeta gradom, putem posjećuju tada ludo popularan Barbie dućan. Ugleda prozirne cipelice sa šljokicama. Kaže prodavačica, imaju samo do broja 36. Logično, ipak je to trgovina za djevojčice. A tada devetogodišnja Mada nosi već broj 40.

"Izgledala sam k'o patka"

''Mama me jučer pokušala uvjeriti da Jackie Kennedy ima nogu 44 i Lady Di. Čak je ubacila i Angelinu Jolie. I nikako nije htjela prihvatiti da sam ja istraživala to i da to stvarno nije istina'', prepričava Mada Peršić.

Mama kao mama, ohrabrivala je najbolje što je znala. Još kao slobodna žena, prisjeća se Mada, njezina je mama svoje udvarače upozoravala da joj najprije dobro pogledaju stopala prije nego što je zaprose. Da je ne bi kasnije vraćali kao robu s greškom.

''Malo mi je smiješno kad se netko žali da ima veliko stopalo, a ima tipa 41. Nemaš veliko stopalo, to nije veliko stopalo'', govori Valea Milošak.

U predškolskoj fazi nije marila što nosi na nogama. Obuću joj je ionako birala mama, a igra s vršnjacima bila je važnija od izgleda. Dok nije krenuo pubertet.

''Sve cure imaju one male nogice, lijepe i ti bi isto, ali ne, ne postoji. Joj, ja sam izgledala k'o patka, ja sam izgledala k'o patka. To je bila ogromna cipela. Kužiš kak' je to veliko stopalo, jednostavno ta koža se ne može toliko održati na nekim normalnim veličinama, jako brzo se izruiniralo. Postala je onak' mlohavija i baš nije dobro izgledala'', objašnjava Milošak.

Možda tješi podatak da je prosječno žensko stopalo od sedamdesetih naraslo za čak dva broja. Dok su prije četrdesetak godina žene uglavnom uskakale u broj 36, danas je taj prosjek narastao na 38 i 39. Ništa od ovoga doduše ne može utješiti Valeu onog trenutka kad se suoči sa svojim najvećim strahom. Odlaskom u kupovinu obuće.

Kada u trgovinama kupuje obuću, često ne može pronaći odgovarajuću veličinu. Ne zato što je rasprodano, već toliko velike brojeve na ženskom odjelu trgovina ne nudi kupcima.

Broj za koji ni prodavačice nisu čule

''Nikad ne dođe, ne. I ne znam vam, najbolje da si na internetu pogledate'', govori prodavačica.

Tamo nema korone? U Vinogradskoj se ne mjeri temperatura niti drži razmak: ''Alan Ford situacija''

Plenković otkrio detalje mogućeg popuštanja mjera: "Na stolu su coffee to go i sport"

''Ne bih rado ni ja tako provela subotu, niti vidjela šokiran izraz na licima prodavačica kad ih pitaš za broj za koji nikad nisu ni čule'', govori Milošak.

Nije ni Mada, koja nam je do tada tvrdila da nitko nema stopalo toliko veliko kao njezino, vjerovala da je u usporedbi s drugima njezino stopalo zapravo stopalce.

''Meni su moja stopala na primjer isto seksi. Nešto ima u tome, teško mi je opisati, nešto je tu seksi. A čini mi se čak da mi je srednji prst na stopalu erogena zona'', izjavila je Mada.

Elvis Presley, Quentin Tarantino, Britney Spears i Ricky Martin samo su neke od javnih osoba koje ne skrivaju svoju fascinaciju stopalima. Ipak, nešto što je u narodu poznatije kao „foot fetišizam", i dalje izaziva nelagodu i zgražavanje.

"Sliku sam malo i fotošopirala"

''Nekad mi se jave ljubitelji stopala u inbox na Instagramu i znaju me tražiti sliku stopala. I full su ljubazni! Prvo sam onak', malo mi je to bilo čudno prvo. I ja sam njima poslala sliku stopala. Još se sjećam da sam ga čak malo i fotošopirala. Da bude još veće! Ne, da bude ljepše!'', kroz smijeh govori Mada Peršić.

''Mogu reći čak da sam imao slučajeve da su mi neke rekle da nakon što su to prakticirale sa mnom na određeni način, da su to prelile i u svoje buduće veze'', otkrio je ljubitelj stopala, Davor.



Davoru je iskru prema stopalima zapalila upravo njegova bivša djevojka. Njezin prijedlog da i stopala postanu dio predigre bio mu je čudan. S nelagodom je prihvatio. I uživao. Ništa čudno kad uzmemo u obzir da se samo u stopalu nalazi čak osam tisuća živaca i njihovih završetaka.

''Od nekakvih dodirivanja, međusobnih dodirivanja, mislim imam i ja stopala tako da osim dodirivanja stopala se mogu ljubiti ili sa stopalima se mogu određene erogene zone dirati na određeni način'', govori.

Jedna od posljednjih studija koje su se bavile raznim fetišima, a provedena na pet tisuća ispitanika, pokazala je da je strast prema stopalima najrasprostranjenija na svijetu. U seksualnoj igri, stopala privlače jače od ruku, kose, pa čak i dojki.

''Da nisu premršava kako bih rekao, ali opet da nisu tusta. Taban, kod ženskih stopala su zanimljive i te žilice koje se pojavljuju s gornje strane, mmm, evo nije dio stopala, ali u susjedstvu, članci. Skočni zglob, jel'', objašnjava Davor.

Prilikom prvog susreta s Davorom, bilo je očekivano da svoje iskustvo neće podijeliti nikako drugačije doli anonimno. Kaže, osudit će ga društvo. No ne sude ga u internetskoj oazi koju posjećuje barem jednom tjedno.

"Ja se divim svojim stopalima"

''Jedan moj prijatelj koji jako voli stopala, evo sad ću ja naći sebe, mi je javio da sam na stranici WikiFeet. A to je Wikipedia za stopala! Evo ga, rating 4,4. od 5 - ja mislim da je to jako puno! I sad brojne slike mojih stopala'', govori Mada.

WikiFeet funkcionira kao galerija fotografija javnih osoba na kojima su jasno vidljiva njihova obnažena stopala. 2008 godine osnovao ju je jedan Izraelac, i sam veliki zaljubljenik u stopala.

Kaže, nije vjerovao da će stranica doživjeti toliku posjećenost. Do danas ju je posjetilo više od tri milijuna korisnika.

''Ooooo! Gle mene, ja se divim sama svojim stopalima'', izjavila je Mada Peršić.

Svatko čija je fotografija uvrštena na WikiFeet ima pravo zatražiti njihovo uklanjanje. Ipak, malo je onih koji to stvarno i čine.

''Ja imam stvarno konkretnu ploču nokta i onda kad stavljam lak, to se ima na šta nalakirat' pa je to isto full praktično. I mali prst ima isto svoju ploču nokta'', objasnila je Mada.

Rudan nije ostala dužna Milanoviću: ''Hrči, Zorane. U tome si najbolji''

Neke objekte na Banovini još nisu obišli statičari: Nedostaje više od 200 kontejnera - "Nitko nas ništa nije pitao..."

''Nikad mi nije bilo neugodno, više sam bila frustrirana jer nikad nisam mogla imati cipele kakve sam htjela. Uđeš u dućan, gledaš različite modele. Zašto ih gledaš, nemaju tvoj broj, znaš da ga nemaju, odi odmah do onih koje zapravo ne želiš jer trebaš imati cipele'', komentira Valea Milošak.

Ne želi vječno nositi muške cipele

Mnogima čija su stopala u gabaritima, ovaj se problem može činiti banalnim. Ali nije stvar u cipeli. Vječito tijesna cipela ne ozljeđuje samo stopalo. Ona ozljeđuje prije svega samopouzdanje.

''Osjećala bih se dosta poraženo. Zašto opet, di ćemo sad opet naći cipelu, ovu sam si htjela sačuvati. Ja sam njih lijepila, ja sam stavljala stvari unutra da ih nekak' pokušavam održati na životu, nisam htjela odustati od tih cipela nikako'', prepričava Valea.

Ne želi vječno nositi mušku obuću, ne želi biti osuđena samo na tenisice. Pobogu, želi nositi ženske cipele! Osjetiti se ženom.

''Jednom sam si naručila čizmice iz Kine i morala zvati cimericu da mi donese cipele na posao jer su mi bile toliko uske da su mi ogulile doslovno i na prstima i na petama, žive rane. U tri sata. Znači da bih ja morala naručivati negdje iz Amerike iz dućana za transvestite jer to su jedini brojevi koji postoje. Tko ima novaca za to'', govori Milošak.

Nismo morali puno razmišljati. Valea će dobiti svoje cipele iz snova, mora.

''Ovdje bih stavila baby pink što je svakako nemoguće naći u ikojem broju, osim možda 36. Daj zamisli da odeš na cugu i imaš svoje crno sivo roze oxfordice. Ja bih ih nosila uvijek. Evo. Samo ih 30 godina čekam'', komentira Valea.

Oni rade cipele iz snova

Pradjed Franjo, djed Seid, baka Dragica, mama Emina i tata Zvonimir. A onda je stigla i najmanja, kći Nataša. Otac joj je štafetu predao prije 20 godina, a sada je Nataša Trinajstić jedna od nekoliko zagrebačkih postolarki specijaliziranih za izradu ženske obuće. Nataša kaže da izrađuju veličinu 45, ali ne na petu. Sada izrađuje do broja 45, a po potrebi ga može raširiti za pola broja.

Prije deset godina taj je broj završavao na 42. Sve dok se sve češće nisu počele pojavljivati žene s respektabilnom veličinom stopala.

Stiže "Zvijer s istoka": Meteorolog objasnio zašto nam sada dolazi veliki ledeni val te poručio - "Osjet hladnoće bit će znatno pojačan"

Veliko okupljanje i niz poznatih lica: Je li misno slavlje ispred katedrale zaobišla korona?

''Na kraju ispada kad postanemo zadnja šansa, kad nigdje se više od tih silnih cipela po gradu ne može pronaći ništa boja ili nešto što se traži nešto određeno, onda dođu kod nas'', objašnjava postolarka Nataša Trinajstić.

U 20 godina postolarskog iskustva imala je tek nekoliko ovakvih narudžbi. Izrađivati cipele broja 45 prije svega je stres, a tek onda izazov.

''Znam zapeti dosta često i pasti, to nije prednost'', govori Valea, a Mada dodaje da njeni muški kolege obožavaju što ima tako veliku nogu jer onda mogu od nje posuđivati štikle.

Iako je već osam godina najstabilnija upravo na kazališnim daskama, Mada je prije one glumačke, izborila medicinsku diplomu. Lakše je prihvatiti svoja stopala kad imaš doktorsku perspektivu.

''Ljudi ne znaju da stopala zapravo rastu cijeli život. I nos i uši. A stopala, nisam sad baš sigurna da li ona stvarno rastu ili se ti lukovi kako postoje taj uzdužni luk i poprečni luk, pa oni možda gube malo na toj svoj uzdignutosti pa se to sve skupa spusti. Stopala u svom životnom vijeku narastu za broj, a možda i dva'', govori Mada.

Anatomski gledano, postoji pet tipova stopala. Grčki, rimski, germanski, egipatski i keltski. Vjeruje se da svaki tip stopala odaje osobnost i podrijetlo svojeg vlasnika.

"Kad frendice ostave svoje cipele kraj mojih - kao da ima dječicu"

''Svaki organ je zastupljen na stopalu i da se masažom određenih dijelova stopala može potaknuti zacjeljivanje nekog organa. Istočnjačke medicine tako tvrde'', rekla je.

Stopala su jedini dio ljudskog tijela koji za života upadljivo mijenja svoj izgled, a sadrže čak 25 posto svih kostiju u našem tijelu. Jedna je britanska studija utvrdila da trećina ljudi nosi tijesnu obuću samo zato što lijepo izgleda.

''Dosta frendica mi ima ona mala, tipa 36, 37. To su tak' male tenisice! Kad dođu tu kod mene, stoji ta mala tenisica pokraj moje tenisice, tako malene, k'o da imam dječicu'', kazala je Valea.

Samo u jednoj trgovini može pronaći koliko-toliko odgovarajuću obuću. Ondje nude XXL liniju obuće do broja 44.

''Jooooj kak' su slatke! Da l' su dovoljno če-če da me stišću 8-9 sati? Ja ću si ih stvarno kupiti zato što to su moje male bijele tenisice koje ću ja nositi čim dođe proljeće i otvore se bircevi na prvoj kavici na toplici, ja i moje bijele tenisice'', zaključila je Valea.

Valea će se prvo pohvaliti prijatelju zbog kupnje novih cipela, zato što su uvijek zajedno kupovali obuću i još k tome – istu.

Neke objekte na Banovini još nisu obišli statičari: Nedostaje više od 200 kontejnera - "Nitko nas ništa nije pitao..."

Rudan nije ostala dužna Milanoviću: ''Hrči, Zorane. U tome si najbolji''

U jedno ne sumnjamo - Valea će sutra na posao s osmijehom na licu. Fatalna je Marylin Monroe svojevremeno izjavila - dajte ženi prave cipele i osvojit će svijet.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr