Četiri je puta gradonačelnik Zagreba Milan Bandić sam sebi postavljao rok za otvaranje žičare, no ona još nije otvorena. S početnih 300 milijuna kuna, cijena projekta sada već prelazi 750 milijuna. U tijeku su tehnički pregledi koji su potrebni da bi žičara dobila uporabnu dozvolu. Slučajem se bavi i USKOK.

Milan Bandić krajem studenog prošle godine, odgovarajući na pitanje o kritikama koje su mu upućene zbog sljemenske žičare, rekao je: "Nek' crknu od ljubomore. Nek' se kupaju u svojoj mržnji, ali žičara će voziti 3. siječnja."

Žičara ni danas ne radi, a zamjenica gradonačelnika Olivera Majić tvrdi da je za to kriva epidemija.

"Što se tiče zagrebačke žičare i kada će biti otvorena, dopustite da to odgovorimo pisanim putem jer sada sva događanja moramo razmatrati u kontekstu ovog novog normalnog", rekla je.

Zapelo je već kod izdavanja uporabnih dozvola koje gradske službe izdaju Gradu. Naime, u dokumentaciju nisu unesene izmjene koje su se događale na projektu. No to nije sve. I prije nego što je započela s radom, žičara je trebala popravke.

Prvo je problem bio na donjoj postaji jer je konstrukcija pod opterećenjem popuštala. To je sanirano, a netom prije najavljenog otvorenja isti se problem pojavio i na gornjoj postaji. Popravak košta, a pitanja je tko će to platiti, izvođač radova ili građani. Iz Grada odgovaraju da te preinake stoje milijun i pol kuna.

"Nisu rađeni dodatni aneksi zbog toga što postojeći ugovor nije u cijelosti konzumiran jer su ranijim aneksima, između ostalog, ugovarane i tehnologije gradnje koje su osigurale uštede na troškovima izgradnje, sukladno čemu su se iz tih ušteda mogle financirati te preinake, s time da će ti troškovi također biti obuhvaćeni tužbom", stoji u odgovoru Dinka Bilića, pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Riječ je o tužbi koju grad priprema protiv tvrtke Elektroprojekt jer smatraju da je manjkavost u projektnoj dokumentaciji dovela do štete od 80 milijuna kuna. Anekse ugovora, podsjeća gradska oporba, potpisao je Milan Bandić.

"Time je zapravo dao nalog da se to isplati iz gradske blagajne i prihvatio je taj trošak za sebe. Tek kad je sve to izašlo u medije, kad je to postala top-vijest, onda je rekao: 'Nismo mi krivi, kriv je netko drugi'", rekao je Renato Petek.

Tomislav Tomašević Bandića je kazneno prijavio.

"Očekujem da se raščisti kako je došlo do tih povećanja troškova, tko je tu izvukao novac i oštetio gradski proračun. Gradska uprava pokušava sve svaliti na Elektroprojekt, a oni se za sada ne izjašnjavaju", rekao je Tomašević.

USKOK odgovara da još traju izvidi o tome jesu li dodatni troškovi bili opravdani. Projekt žičare je HDZ-ov, a oni, kao i oporba, poručuju da je odgovornost za realizaciju gradonačelnikova.

"Ako je nešto na početku koštalo 300 milijuna, a sad košta oko 750, jasno je da to u najmanju ruku izaziva određenu zabrinutost. Pomno pratimo što se događa. Kada će sljemenska žičara provoziti, ja mislim da to ove sekunde ne zna nitko, pa ni sam gradonačelnik Bandić", rekao je Mislav Herman (HDZ).

