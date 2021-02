Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović požalili su se na lažne profile.

"Dragi Facebook prijatelji i pratitelji, netko je napravio lažnu stranicu predstavljajući se u moje ime i koristeći iste fotografije. Za vašu informaciju, to nisam ja, to nema veze sa mnom niti su to moje poruke. Predsjedam Saborom i pitam se kakav si ti to lik da želiš biti ja?!" požalio se predsjednik Sabora Gordan Jandroković na svojem profilu na Facebooku.

S Jandrokovićeva lažnog profila osoba je slala ženama poruke u kojima ih je pozivala na druženje.

"Pozdrav ljepotice, vidio sam pregršt komentara na moj post i samo se želim potruditi da cijenim one ljude čiji me komentari i dobre želje ohrabruju i nadam se da ću vam donijeti toliko zabave, ako ikad budete, želim razgovarati, možemo razgovarati, samo mi pošaljite izravnu poruku kako bismo mogli razgovarati", navodi se u poruci s Jandrokovićeva lažnog profila.

Facebook je nakon prijave uklonio lažni profil. Osim Jandrokovićeva pojavio se i lažni profil Davora Božinovića.

"Pojavio se lažni profil na društvenim mrežama koji se predstavlja u moje ime. Želim samo svima skrenuti pažnju kako je ovo pravi osobni profil, a ni s jednim drugim nemam veze", napisao je ministar na svojem pravom profilu na Twitteru.